料理功夫／日式大根燒

日式大根燒

氣候寒冷乾燥，食用白蘿蔔能夠緩解體內肝火旺盛和口乾鼻塞的狀況，是很受歡迎的當季蔬菜。今分享的這款日式大根燒，就是採用白蘿蔔這種普通食材，來做出美味且有米其林高級感的美食。

材料：

白蘿蔔400克、干貝4個、乾海帶10克、白米10克。

調味料：

日式醬油2湯匙、清酒1湯匙、味醂1湯匙、奶油15克、鹽少許。

日式大根燒

作法：

1.白蘿蔔洗淨去皮，切成1吋厚的塊狀，在蘿蔔的單面切上1/3吋深的十字花刀，以便使蘿蔔更入味。

2.乾海帶用清水泡發至軟，洗淨備用。干貝放入小碗中，加少許清水，放入蒸籠內蒸10分鐘至軟備用。

3.鍋中放入2杯水，把準備好的海帶和乾貝放入先煮5分鐘，放入蘿蔔、醬油、清酒、味醂、白米和少許鹽，用中小火一起煮大約20至30分鐘，當用筷子可輕易穿透蘿蔔時，便可關火。

4.鍋中放入奶油加熱，把蘿蔔兩面刷上些醬油上色，然後放入煎至兩面呈金黃色時，即可取出裝盤，一款味道鮮美的日式大根燒就完成了。

小叮嚀：

1.煮時加入白米一起煮，可以讓蘿蔔有濃稠感，口味更佳。

2.煮過蘿蔔的湯汁，加入豆腐又是一碗美味無比的海帶豆腐湯。

3.如果沒有日式醬油，可以用普通的醬油代替。

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