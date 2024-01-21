人物／陳文茜悼念施明德：永遠的革命領袖

施明德辭世，陳文茜臉書貼合照悼念。（圖取自文茜臉書)

民進黨 前主席施明德 病逝，媒體人陳文茜在臉書寫信發文悼念，陳文茜說，施明德走的這一天，正好是他的生日，他是台灣曼德拉，「永遠的革命領袖、反貪腐運動家」期盼他未來換一個肉身，下次再愛，希望新一代的領導人及世人，不會再給他那麼多的遺憾。

陳文茜表示，當她寫信時，施明德已經脫離痛苦的肉身；回到天主的懷抱，她最後一次與施明德對話是在兩個月前，施明德打電話向她交代遺言，她雖然答應了，但其實不願接受，也不願相信。

陳文茜說，自從紅衫軍運動之後，施明德愈來愈孤獨，過去30年和心愛的妻子在生活上相依為命，但在政治上，是她陪施明德一起走過。施明德這一生，不只未曾戀棧物質名利，不斷的在革命，甚至曾被判處無期徒刑。

陳文茜指出，她是在施明德擔任民進黨黨主席時相識，他是台獨人士的英雄，曾坐牢26年，是台灣的曼德拉。卻沒有享受權力，讓推動政治改革的心停下來。

陳文茜說，施明德當年希望政黨輪替，深知民進黨的台獨黨綱必須以新的詮釋，否則美國會用盡各種方法，阻止民進黨執政；為了說服美國，民進黨是一個穩健的力量，施明德在華府對著友台團體表示，民進黨執政不必也不會宣布台獨，中華民國 有自己的總統，政府，軍隊，台灣沒有必要宣布台灣獨立。但他當時卻被視為台奸。

陳文茜表示，施明德是她在台灣看過永遠不會退卻，也永遠不會妥協大原則的唯一領導者，尤其在發現扁家貪腐時，毫不猶豫，發起紅衫軍運動。

陳文茜說，施明德一輩子都在受苦，老天給他最後的禮物，就是一個小小的，但非常幸福快樂的家庭，施明德走的這天，正是他的生日，他的一生在革命之路、理想之路中，始終孤獨，但有幸在家人愛的環擁中離去。