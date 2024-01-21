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旅遊／羅馬假期 用噴泉畫出美麗驚嘆號

王福全
特萊維是羅馬最著名的噴泉。（圖／王福全提供）
特萊維是羅馬最著名的噴泉。（圖／王福全提供）

羅馬，這如詩如畫的千年古城，是多麼的獨特及典雅。

充滿歷史氣息的羅馬，一下火車真的有被震撼到，隨處都是美景，走10公尺就有夢境般的教堂，到處都是古歷史的痕跡，古蹟與城市緊密相連，到處都像電影場景一樣動人，羅馬所保存下來的文化精隨，是如此令人陶醉的悠久文化。

大大小小噴泉 無所不在

羅馬的噴泉讓人忘不了。不論是在現代的城市中心，還是在15世紀的小廣場上，大大小小的噴泉無所不在。

走在蜿蜒狹窄的小巷，不期然的，你會聽到流水的聲音，拐過街角，就會有一個美麗的噴泉。水在陽光裡跳躍著，白色的大理石繪聲繪色地講著神話裡的故事。

這神奇的水會讓你忘記自己的年齡，像孩子一樣的興奮起來。時間也好像是凝固了，把你帶到那曾經浪漫的年代。

從西元前321年開始，古羅馬帝國總共興建了11條宏偉的輸水道。它們穿過層層疊疊的群山，在不依賴水泵或其他的機械而僅靠水自身重力的情況下，為羅馬的100萬人口、500個噴泉、700個蓄水池和數百個公共浴室，源源不斷地輸送用水。輸水道是古羅馬建築裡的奇蹟。噴泉既是送水口，同時也是炫耀著城市實力的藝術雕塑，讓從世界各地趕來的旅者發出不可思議的驚歎。

特萊維是羅馬最有名的許願池。（圖／王福全提供）
特萊維是羅馬最有名的許願池。（圖／王福全提供）

許願泉 喝了能再回羅馬

談起羅馬的噴泉，最著名的當屬「特萊維噴泉」（Fontana di Trevi），又稱「許願泉」。它是城市的標誌，與古羅馬鬥獸場一樣，曾出現在無數的影片裡。

傳說只要喝了這泉裡的水，你就能夠再回到羅馬；「許願泉」也因此得名。

夜晚燈光裡的「許願泉」無比的美麗浪漫。

許願泉的設計像一個大舞臺，以一座高大的三層建築為背景，正中高高在上的是海洋之神，他站在巨大的貝殼做成的馬車上指點江山，氣勢恢宏。海神的前面是在海浪裡歡騰的戰馬，簇擁著在浪花裡的是健美的勇士們，整個大理石的群雕帶著一股向前沖來的動感，水也呼應著從雕塑的縫隙間層層展現在人們面前。

浪漫的「特萊維噴泉」高25.9公尺，寬19.8公尺，是羅馬最大的巴洛克風格噴泉，也是羅馬市著名的景點，遊客通常會在此地許願。

「特萊維噴泉」除了《羅馬假期》（Rome Holiday)這部電影曾取景於此，另外還有部知名的美國浪漫喜劇《羅馬之戀》(Three Coins in the Fountain)更為他設下主題曲。而電影中傳說投一枚硬幣你就會再度回來羅馬，如果投了兩枚就代表會有新的愛情故事，而投三枚就代表會結婚。

各地遊客都擠在噴泉前投幣或是拍照留念，這裡實在太浪漫、太有情調的地方，更來羅馬必訪景點之一。

海神像 威嚴與意氣風發

從正面欣賞「特萊維」噴泉，可以看到位於正中央駕馭飛馬戰車的海神，以及左右兩旁的豐裕與健康女神。

我們最愛的就是中間的海神，就算不熟悉相關的神話故事，仍然能從巧奪天工的雕刻手藝中感受到海神的威嚴與意氣風發。

噴泉的名字「特萊維」，是三岔路的意思，因為噴泉前面有三條道路向外延伸，也正是噴泉名字的由來。

背景建築是一座洛可可風格的海神宮，由四柱隔成三個空間，中間立著是駕馳飛馬戰車的海神，左右是豐裕與健康女神，上面站著四位少女分別是代表四季。

伴隨著海神的是兩位半人半魚的水神，噴泉池內的各種海底動物中，不少是古人想像中的形象。浮雕頗為細緻，每一個雕像神態都不一樣，栩栩如生，值得細細品味。

納沃納廣場是羅馬最有特色的巴洛克廣場之一，依舊保留當時圖密善大帝打造的輪廓。

中世紀時這裡依然做為馬賽與節慶用途，並由博羅米尼以巴洛克風格再造，他其他一系列雄偉宮殿巨作，如位於西側的羅馬的艾格尼絲(Sant’Agnese)，其外觀、鐘樓與圓頂點出巴洛克建築編織的凹凸面、山牆、窗櫺、梁柱與港口的一致設計。

艾格尼絲地穴下是亞歷山德羅·阿爾加迪(Alessandro Algardi)1653年的作品聖艾格尼絲的奇蹟(The Miracle of St. Agnes)，還有羅馬帝國遺留下的馬賽克地磚，羅馬的艾格尼絲是義大利與影響世界各地，著名的巴洛克與洛可可教堂建築範本。

四河噴泉為雕塑大師貝里尼的傑作。（圖／王福全提供）
四河噴泉為雕塑大師貝里尼的傑作。（圖／王福全提供）

四河噴泉 貝里尼的傑作

另外，納沃納廣場中最醒目的「四河」噴泉（Fontana dei QuattroFiumi），為雕塑大師貝里尼的傑作，上面有著世界四大名川的擬人化雕刻，四個人分別代表四大洲的河流及河神，分別為亞洲的恆河、美洲的阿普拉塔河、歐洲的多瑙河及非洲的尼羅河。

其中拉普拉塔河的人物雕像伸手遮天，據說象徵著防止廣場旁的「聖阿格尼斯教堂」坍塌，主要在嘲諷該教堂的設計師普羅密尼。而同樣為《羅馬假期》電影場景之一的許願噴泉，每天都擠滿了遊客在此丟銅板許願的。

廣場噴泉很美，噴泉有許多細節可以細細品味值得一去，而且噴泉離其他的景點也很近，我們還在附近發現一個看起來很不錯的咖啡餐廳，而且這個地方也沒有其他區域那麼擁擠。

萬神殿噴泉。（圖／王福全提供）
萬神殿噴泉。（圖／王福全提供）

另外兩個位於廣場的噴泉，是16世紀位於潘菲利宮(Palazzo Pamphili)前的摩爾人噴泉Fontana del Moro，由Giacomo della Porta打造；另個是19世紀的海神噴泉(Fontana del Nettuno)當然就有海神雕像，今日廣場充滿羅馬人、遊客、街頭藝人、紀念品攤、咖啡館，而在12月期間，這裡也是羅馬最棒的聖誕市集之一，鄰近廣場與萬神廟之間是聖王路易堂(San Luigi dei Francesi)，裡頭有卡拉瓦喬16世紀的三大代表畫作。

除了浪漫的特萊維噴泉外，許多遊客都喜歡坐在因《羅馬假期》風靡全球的「西班牙廣場」台階上小憩，順道曬曬太陽。

我們的目光順著水流從「舞臺」後方轉到前方的「樂池」。池裡的水是清澈的藍色，池底的硬幣在燈光裡閃動，在水光裡跳躍。

源源不斷的水永遠是嶄新的，帶給人們一種永恒的希望和快樂。空氣充滿了泉水的聲音，泉水的光影，泉水的氣息，還有那泉水的靈魂，我被這份神奇感染了，硬幣在空中畫過一條優美的弧線。

羅馬，人世間的一座永恆之城，也是座充滿歷史古蹟的寶庫。如此動人的城市，羅馬，我們一定會再來的。

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