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1月21日至1月28日 金牛座情緒浮躁 天秤座運勢高漲

科技紫微網

2024年1月21日至1月27日12星座運勢如何？

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆本周看似一成不變的生活，其實充滿挑戰。你需要脫離過去的習慣，適應新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出一些潛能。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆浮躁的情緒正侵襲靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★☆☆學會自我調節是這一周的首要功課，許多事情對你而言輕而易舉，只是你想得太多，使事情變得有些複雜，放下心中包袱，看到的便是春暖花開。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆活力充沛，在許多時候都能有積極踴躍的表現，偶爾需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★★★空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★☆☆親情將會影響戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★★★☆運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

射手座

總運指數：★★★★☆總體運勢頗高，約會的次數有所增多，與戀人間的感情有增無減；工作學習上不會遇到什麼難題；財運有波動，但結果能令你感到滿意。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情最好提前做好準備，否則愈往後走事情會變得愈棘手。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

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