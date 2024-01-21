每周一書／大雲時堂品人生 做堅持的人

「大雲時堂」是台灣電視節目，由李四端主持，至今製播已逾五年，邀請近千風趣的人物，分享他們人生的曲折故事，來賓各行各業、題材包羅萬象，精選政、商、藝文人物的精采對談，供讀者收穫共鳴與學習。

節目首創棚內搭建食堂實景，佐以主廚料理美食，結合來賓生動故事，內容智性溫暖兼具，予觀眾娛樂及知識多重收穫。

李四端說，「大雲時堂」的起源其實很妙。五年多前的某個夜晚，他跟製作團隊在一處餐廳用餐，看到一個簡單的吧台，餐檯旁邊的老闆跟他熟悉的顧客之間，有一種自然不拘形式的互動，促使他們也想打造一個類似的環境，他們希望節目的來賓，也能像餐廳的情境一樣，主客間不要只是硬梆梆的話語，而是輕鬆的用餐，真心的對談，用人生的酸甜苦辣來佐餐，把艱澀的生活點滴轉化成真情的歡笑；套句比較白話的說法，就是邊吃飯邊聊天；於是，「我們啟動了『大雲時堂』的棚景設計，製作團隊還逼我脫下西裝，穿上圍裙，說這會讓我的拘謹形象接地氣些，最後，我妥協了」。

至於為什麼取名「時堂」，而不是「食堂」，主要是取其諧音，而「時」代表的是緊扣時事脈動，與時俱進，甚至在播出鏡面上，把來賓以「時客」相稱。

書中呈現每位人物深刻的生命經驗，以「做堅持的人」為主軸，分享他們的人生感悟，正向的價格觀，做個堅持本心對得起自己的人格態度。

以下是14位受訪的人物：

錢 復──做正派規矩的人，比做大官重要

龍應台──心靈要保留一塊地方給文學

黃珊珊──我喜歡為民服務，比醫生還要冷靜

黃秋生 ──走好每一步，有遺憾才是真實人生

王偉忠──碰到問題，我一定把它當創作

鄒開蓮──要有贏的鬥志，找出過程中的價值

吳淡如──唯有學習，不會變成沉沒成本

馮翊綱──對得起自己的表演藝術家，觀眾自然會留下

蔡詩萍──以積極的寫作面對老之將至

王世堅──政治就是為人處事

理科太太──婚姻裡需要做勇敢決定的人

侯友宜 ──用做事代替所有我的一切

張嗣漢──創造價值，業績絕對往上走

柯文哲 ──政治人物很少講出心裡話

陳佩琪──我尊重他做自己喜歡的事

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)