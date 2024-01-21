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美國現象／音樂老師談補習：回家不練沒意義

記者孫愛薇
Nancy建議才藝課程的多寡要依照孩子的能力來做安排，不是多就好，重點是要能吸收進去。（記者孫愛薇／攝影）
Nancy建議才藝課程的多寡要依照孩子的能力來做安排，不是多就好，重點是要能吸收進去。（記者孫愛薇／攝影）

學音樂是灣區家長最普遍讓孩子上的才藝課程，在南灣有兩間音樂教室的華裔業主Nancy Ko，分享自己的學生族裔分布，亞裔占九成，其中華裔又占了五到六成，足見灣區華裔家庭族群對於才藝課的重視程度。

談到觀察灣區孩子上才藝課需要跑堂的狀況，Nancy說：「這裡的小朋友幾乎都會有跑堂的狀況，就是下一堂課可能要上其他的才藝課，上完一堂就要接著下一個堂，灣區的小朋友都滿忙的，每個人都有十八般武藝，有些小朋友周末跑一整天，珠心算、高爾夫球、擊劍、騎馬、網球等」。

她說：「有些小朋友真的年紀很小，如果之前已有其他的才藝課，到了下午來上音樂課，小朋友感覺很累，有些四、五歲下午4時安排音樂課，體力不支，還有人剛上完游泳課，頭還濕的就進來上音樂。」

Nancy也會跟家長溝通，有時候可能真的排太滿了，小朋友能否辦法負荷？這個部分才是家長要去理解跟面對的問題。

如果小孩已經忙到沒有時間回家練琴，Nancy就會跟家長與學生溝通，她曾對一位高中生說：「你真的太忙了，你要考慮，如果每周都沒有練琴，都是我陪著你練琴，下周又忘記，一直重複，這件事情對你來說，有沒有意義。」

Nancy七年前開設音樂教室「Bravo Concervatory of Music」，在庫比蒂諾和聖荷西都有據點。她說，矽谷南灣家長對小孩的音樂教學需求很高，華人或亞裔注重小朋友音樂學習發展以及課業成績，不僅要求學科要強，他們希望透過音樂展現更多才藝，有機會申請到好學校。

Nancy的音樂教室中，最小四歲就可以開始上課，學生年齡分布從四歲到高中都有，但高中的學生比較少，因為高中生外務比較多，課業壓力也比較大。

雖然目前已有400個學生以及20位老師的陣容，Nancy表示，許多華裔跟亞裔新移民持續搬進矽谷，學生需求一定愈來愈強。

Nancy的音樂教室一角擺放著許多音樂教材紙本。（記者孫愛薇／攝影）
Nancy的音樂教室一角擺放著許多音樂教材紙本。（記者孫愛薇／攝影）

灣區 華裔 亞裔

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