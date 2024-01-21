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新年動動腦／作家司馬中原說鬼怕哪三種人？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.在腳踏車的發展史上，首先為它裝上充氣輪胎的是一位獸醫，請問他是哪一國人？

2.小說《三國演義》中是誰邀請關羽「單刀赴會」？

3.台灣作家司馬中原以寫鬼故事聞名，他說過鬼怕三種人，是哪三種？

4.中國只有兩個省份有長江、黃河共同流過，請問是哪兩個省？

5.蘇格蘭王室以哪一個傳說中的生物作為象徵？

6.畫家張大千一生居住過許多國家，例如日本、巴西印度、美國等等。他在印度居留期間是住在什麼地方？

7.清朝十二位皇帝中，只有四位因沖齡而得以舉行帝王婚禮，除了順治、同治之外，還有哪兩位？

8.世上至今還有不少地區都還有吃狗肉的習俗,除了亞洲的一干國家之外，歐洲和非洲也有。請圈選出三個非洲國家。

9.在歌劇界有《高音C之王》稱號的歌唱家是誰？

10.清代的宗室貴族若被降罪而流配邊疆，通常是去什麼地方？

答案：1.愛爾蘭 2.魯肅 3.文人、窮人、老人 4.青海、四川 5.獨角獸 6.大吉嶺 7.康熙、光緒 8.摩洛哥、迦納、喀麥隆 9.帕華洛帝 10.寧古塔

印度 歌劇 巴西

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