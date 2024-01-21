我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

老實說／私下換匯遭黑白兩道盯上

洛杉磯記者
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數萬元不等。（讀者提供）
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數萬元不等。（讀者提供）

不少華人喜歡私下換匯，殊不知這樣做，不僅有遭遇詐欺的風險，且還要被黑、白兩道通吃。律師鄧洪表示，有客人私下換匯，結果遇到搶匪假扮換匯人，直接把錢搶走。還有執法機構，也在打擊私下換匯；且因為這類案子多有洗錢嫌疑，所以一旦錢被當局收繳，很難再要回。

在華人微信群，時常會看到換匯消息；有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千甚至數萬元不等，其中不乏被騙案例。去年9月在蒙特利公園市，有華女在微信上認識一名華人男子，對方提出「有很人民幣想換成美元，不收服務費，免費幫忙換匯」，她攜帶2.5萬元現金和對方見面，該華男稱要先點算美金，接過錢後立即逃跑。

律師鄧洪表示，他有一個開寵物店的客人，想用美金換人民幣寄給中國的親戚，在微信群認識一個換匯的人，最初換1、2萬美元都沒有問題，後來他打算換10萬現金，對方就介紹一個換大額的朋友。

結果雙方在交易時，被警員抓捕，最終人財兩空。原來這個人介紹的換匯朋友其實是巴沙迪那(Pasadena)的華人臥底警察。開寵物店的華人不僅被沒收10萬元，且警方認為他雖然生意合法，但持有大量現金，懷疑他可能參與非法洗錢，而且很多華人區大量現金，都與非法種大麻有關，此案還在調查中。

鄧洪說，巴沙迪那專門有兩個華人警察設局，引誘那些換匯的華人上鉤，類似這種被警方收繳的現金，需要現金主人證明這些錢和大麻沒有關係，同時也要證明不是非法所得；但這些證明往往有難度，大部分收繳的錢，最終會被聯邦和地方警局合作成立的專案組沒收，屬於警方合法所得。

鄧洪建議，如是合法所得收入，可通過銀行正常電匯手段，盡量不要私下換匯。大額換匯不僅會被警方盯上，也會成為黑道搶劫目標。前段時間一名爾灣加大學生尋求幫助，他有現金要換匯，結果在微信群找到一個換匯人，在交易時對方直接拿槍指著他讓他交出現金，原來是搶匪假扮換匯人，得手後對方將其微信拉黑，去警察局報案也無法受理，警方也無法通過微信查證對方身分。

華人 微信 大麻

上一則

醫藥／累、喘、腫 護心別輕忽

下一則

稅務漫談／讀者信箱／北京賣房 要報稅？返中定居 401K？

延伸閱讀

華人私下換匯 有人遇臥底逮捕痛失10萬

華人私下換匯 有人遇臥底逮捕痛失10萬
華人中國賣房 換匯美金遇難關…最後決定「私下換匯」

華人中國賣房 換匯美金遇難關…最後決定「私下換匯」
華人「私下換匯」恐被詐欺 黑白兩道通吃

華人「私下換匯」恐被詐欺 黑白兩道通吃
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

熱門新聞

「請在排隊時保持秩序」，插隊是一種非常不禮貌的行為。（美聯社）

封面故事／入境隨俗 必知的社交禮儀

2024-01-14 01:27
全美Top 100頂級財務顧問的蕭朱玲歸納分享了一些華人父母在進行理財規畫時容易陷入的迷思。(蕭朱玲提供)

理財百科／華人移民 理財易陷7迷思

2024-01-14 13:24
「哥大的椅子」一劇2024年1月28日於加州 De Anza College 演出。（作者提供）

封面故事／2024看1齣戲-哥大的椅子 丁龍和他 50年友情跨種族

2024-01-14 12:00
趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照，（趙丹峰提供）

人物／開飛機學費不便宜 燒錢養興趣

2024-01-14 10:45
Sylvan Terrace（華盛頓高地）

封面故事／紐約14條街道 見城市滄桑

2024-01-14 14:47
趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照。（趙丹峰提供）

人物／64歲學飛行 3年拿3執照

2024-01-14 09:35

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」