老實說／私下換匯遭黑白兩道盯上

在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數萬元不等。（讀者提供）

不少華人 喜歡私下換匯，殊不知這樣做，不僅有遭遇詐欺的風險，且還要被黑、白兩道通吃。律師鄧洪表示，有客人私下換匯，結果遇到搶匪假扮換匯人，直接把錢搶走。還有執法機構，也在打擊私下換匯；且因為這類案子多有洗錢嫌疑，所以一旦錢被當局收繳，很難再要回。

在華人微信 群，時常會看到換匯消息；有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千甚至數萬元不等，其中不乏被騙案例。去年9月在蒙特利公園市，有華女在微信上認識一名華人男子，對方提出「有很人民幣想換成美元，不收服務費，免費幫忙換匯」，她攜帶2.5萬元現金和對方見面，該華男稱要先點算美金，接過錢後立即逃跑。

律師鄧洪表示，他有一個開寵物店的客人，想用美金換人民幣寄給中國的親戚，在微信群認識一個換匯的人，最初換1、2萬美元都沒有問題，後來他打算換10萬現金，對方就介紹一個換大額的朋友。

結果雙方在交易時，被警員抓捕，最終人財兩空。原來這個人介紹的換匯朋友其實是巴沙迪那(Pasadena)的華人臥底警察。開寵物店的華人不僅被沒收10萬元，且警方認為他雖然生意合法，但持有大量現金，懷疑他可能參與非法洗錢，而且很多華人區大量現金，都與非法種大麻 有關，此案還在調查中。

鄧洪說，巴沙迪那專門有兩個華人警察設局，引誘那些換匯的華人上鉤，類似這種被警方收繳的現金，需要現金主人證明這些錢和大麻沒有關係，同時也要證明不是非法所得；但這些證明往往有難度，大部分收繳的錢，最終會被聯邦和地方警局合作成立的專案組沒收，屬於警方合法所得。

鄧洪建議，如是合法所得收入，可通過銀行正常電匯手段，盡量不要私下換匯。大額換匯不僅會被警方盯上，也會成為黑道搶劫目標。前段時間一名爾灣加大學生尋求幫助，他有現金要換匯，結果在微信群找到一個換匯人，在交易時對方直接拿槍指著他讓他交出現金，原來是搶匪假扮換匯人，得手後對方將其微信拉黑，去警察局報案也無法受理，警方也無法通過微信查證對方身分。