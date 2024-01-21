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稅務漫談／讀者信箱／北京賣房 要報稅？返中定居 401K？

楊心傳
雇員離職後可將401K「轉換」到一般的退休計畫帳戶。((圖／123RF)
雇員離職後可將401K「轉換」到一般的退休計畫帳戶。((圖／123RF)

讀者信箱1：北京賣房要報稅？

美國公民在中國工作10年，在北京購買了房產，如要出售，在交易過程中已經按照中國政府的要求繳納個稅和契稅，還需要跟美國稅務部門報稅嗎？ 是需要報稅還是美國國稅局有另外的稅務要求？

答：

1. 美國國稅局條款(Publication)529，Selling Your Home之中的Section 121 Exclusion－過去五年中住滿兩年(可間斷)，則夫妻合報中的50萬，單身戶主25萬賣房時的資本利得(Capital Gain)可豁免。 ——此項稅法不適用於美國本土以外的房屋銷售交易。

2. 美國公民售房需在1040表中的Sale of Home (或4797表Sale of Business on Rental Property)中加以申報，現舉例說明。

a. 北京自住房於2013年以100萬美元購入，2023年以150萬美元售出，資本利得50萬美元，依聯邦資本利得稅率15%(夫妻合報$89,251-$553,850)計算，徵稅約7萬5000元。 但在紐約州中，可申報非居民 IT-203 以代替 IT-201表(雖然仍保留法拉盛的住址) 可免交州市的資本利得稅 (假定全年居住在中國)。

b. 北京投資屋於2013年以200萬美元購入，2023年以300萬美元售出，獲利100萬美元，但購屋後裝修花費20萬美元，扣除後獲利80萬美元。 另外出租房每年申報折舊(4562表) 約10.9萬美元 (住宅屋按27.5年折舊)，因此出租房10年累計折舊109萬美元，依照國稅局的要求「回溯」(Recapture)稅率為25%，所以最後資本利得稅計算為50萬*15%+30萬*20%+109萬*25%=30.25萬美元。

3. 美國公民在售房時依中國政府的要求已繳納的契稅，如房產增值稅、地稅、過戶費用等，可作為外國稅抵減(Foreign Tax Credit)，國稅局的1040(或1120)表中的1116附表是用來申報國外所付稅作為抵減。

以a為例，假設房產增值稅稅率為5%，契稅(房地產稅)為3%，總共有8%(8萬美元)的外國稅扣減。

讀者信箱2：返中定居 401K

我是綠卡(太太是美國公民)持有人，目前在紐約市餐飲連鎖服務業就職，年薪約6萬美元(不算加班費、獎金)；如果我計畫10年後(賺滿40個工作計點)回中國工作定居，請問我應該參加公司401K退休計畫嗎？

答：

1. 401K扣減(2023年／2萬2500元)可降低你的AGI (Adjusted Gross Income)，從6萬美元降低到3萬7500元(太太不工作，在家照看孩子)，可獲取政府低收入補助 (Earned Income Tax Credit) 約1500元。

2. 取得雇主為雇員退休計畫的貢獻「匹配」(matching)，一般為員工薪資(Earning)的4%-6%，假定按6%計算，你可在2023年獲得3600元的「匹配」， 讓你的退休計畫總額達到2萬6100元。 (2萬2500元為員工部分，3600元為雇主部分，雇主「匹配」實際佔比為18%)。

3. 假設10年後你準備回國發展，你的401K積蓄應該在30萬元以上 (每年加薪按4%，投資回報率平均為6%)，因為你10年後剛滿40歲，距離國稅局規定的59.5歲合法提領還相差20年，為了避免罰款(10%)，所以離職後可將401K「轉換」(Rollover)到一般的(Traditional)退休計畫帳戶(國稅局限60天之內完成轉換 )，請專門經紀打理。

4. 國稅局列有提前領取退休計畫免責條例(Early Withdraw IRA Plan Penalty Exception)，其中包括：

a. 看病開銷 (Unreimbursed medical expenses > 7.5%AGI)

b. 首次購屋 (Qualified first-time homebuyers, up to $10,000)

c. 緊急意外 (Personal or family emergency expenses, up to the lesser of $1,000 or vested account balance over $1,000，made after 12/31/2023)

d.高等教育學費 (Qualified higher education expenses)

另外一個選擇，除了401K「減稅」計畫(Traditional)，也可以選擇羅斯退休計畫(Roth)，其特點是雖不能減稅，但利息及投資收益均免稅，滿59.5歲可提取(參加計畫滿5年)，也可作為遺產留給子女。

(作者為註冊會計師)

美國公民售房需在1040表中的Sale of Home中加以申報。(圖／123R...
美國公民售房需在1040表中的Sale of Home中加以申報。(圖／123RF)

國稅局 退休 401K

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