電影世界／拿破崙電影醜化？與史實3點比一比

瓦昆‧菲尼克斯在「拿破崙」電影中飾演拿破崙。（索尼影業提供）

導演雷利·史考特(Ridley Scott)參與的電影，排到2030年，總共187部。近期推出的《拿破崙》(Napoleon，2023)，成本花了美元兩個億。影界一直盯著它的票房，根據統計，一直到12/28/2023，因為串流到了電視網台，收支總算打平。

片長2.38小時的《拿破崙》拍得浩浩湯湯，可是評價未達預期，主要是大爺史考特的敘事觀點全憑己意，面對《紐約客》的質疑，他倨傲地回答：「Get a life！」有的影評人並未悻悻然一邊去也，仍舊認真地指出全片不合真相之處。

瓦昆·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)飾演一輩子戎馬倥傯的拿破崙·波拿巴(Napoleon Bonaparte)，片中人物常叫他波拿巴。菲尼克斯的演技善、惡、文、武兼備，劇本戲劇化的渲染，令他施展地不太順當，由大衛·史卡帕(David Scarpa)操刀，略過拿破崙科西嘉島出身的背景，啓幕杜撰他目睹瑪麗皇后(Marie Antoinette)被斷頭台處決。衝擊他日後爭作領袖，甚至自我加冕稱帝。

《拿破崙》片長2.38小時，奧斯特里茨戰役拍得浩浩湯湯。（索尼影業提供）

拿破崙(1769 - 1821)畢生戰役60多場。《土倫圍城戰》(Siege of Toulon，1793)中他發揮戰術長才：首先收集了許多大砲，重新組裝之後上陣。以後別的征戰都有幾幕戲很具象、也帶笑點：只要砲彈點燃之際，拿破崙一律側站砲口，用兩手遮耳來忍受震盪。敵方火藥猛烈，他的坐騎被擊倒，他爬起再掄。土倫之戰分兩階段抗敵：攻下要塞以後，在城內轟炸港口內的艦隊。大勝英軍時拿破崙24歲，晉升為准將。

主帥其實不用衝鋒陷陣

史考特的戰爭場面轟轟烈烈，「真人」上鏡，手法像當年好萊塢 。不過考據家不滿他特寫拿破崙堂堂之軀(多矮有各種說法)，戰場上身先士卒；按理歐洲打仗不比三國裡兩軍對峙，雙方主帥先戰幾回合再說。拿破崙可能壓陣來鼓舞隊伍，不必作急先鋒。片裡大廣角的戰爭的確壯烈懾人。

眩人耳目的那場戰事 - 奧斯特里茨戰役(Battle of Austerlitz)，發生在12/2/1805那天。史考特將史實再現銀幕：法軍引誘俄羅斯 軍隊到結冰的湖面，撤退時拿破崙發號，向冰面發射大砲。觀者只見冰面破裂，有個具警戒心的兵意圖逃開，然而他們都沉入了湖底。此戰大約有6萬8000名法國軍隊和9萬名奧俄軍隊參與。史考特把冰下漂散的人與馬，拍成一種置身事外的美學，也真夠冷酷。

醜化向埃及金字塔開砲

最引爭議的一場戲，把偉人拍成了小丑：拿破崙攻陷埃及後，下令砲轟金字塔，其後他走向人面獅身像前，摘下菱角型法國軍帽，面對木乃伊的舉動，對古物毫不莊重。根據紀錄，拿破崙本人懂文、史、數學、天文、法律(Code civil des Français，拿破崙法典)。拿破崙被故意醜化？

約瑟芬外遇扭轉戰事？

拿破崙與約瑟芬(Empress Joséphine ，Vanessa Kirby飾)的怨偶紛爭，也進展像多花樣的八卦。片中偽造了拿破崙從教皇手中拿走王冠，放置自己頭頂後，又加冕約瑟芬為后。生活中他們各有小王、小三(意指外遇對象的男性與女性)。拿破崙外頭有不少私生子，但是又藉著王后無子嗣，把她給離了。無論如何，後世留下他寫給她的情書，肉麻情欲的句子還挺多。男方總抱怨收不到她的信，問題是情書都是女方保存的，約瑟芬寫的信，拿破崙一封也沒留下，到底她有沒寫是個謎。

《拿破崙》導演雷利·史考特(左)、 飾演拿破崙的瓦昆‧菲尼克斯(右)與飾演約瑟芬的Vanessa，去年11月英國出席首映式。（美聯社）

劇本讓她背了兩次黑鍋，都跟拿破崙的失意有關：拿破崙在埃及，一聽說約瑟芬有外遇，立刻率領部隊回國。事實上因為在歐洲爆發了第三次反法同盟戰爭，他需要回國反轉國事；另一回拿破崙在被放逐的厄爾巴島上(Elba)，耳聞約瑟芬病重，就偷回法國探望。他的領袖魅力無人能比，返鄉後竟然可以說服法皇的手下歸順他，爾後自成勢力。然而氣數已盡。滑鐵盧戰役(Battle of Waterloo，1815)可讓他碰上對手-威靈頓公爵(Duke of Wellington，Rupert Everett飾)了。根據威靈頓自述，滑鐵盧是距離最近的戰鬥。英軍步兵的部署方陣，有如歐洲式的諸葛孔明八陣圖，幾次變換方陣，叫人眼花撩亂。結局拿破崙又被迫第二次從皇位退下，同時結束了法蘭西第一帝國。 歐洲聯軍這次聰明了，把拿破崙流放到更遠的聖赫勒拿島去(Saint Helena)。在當地他與孩童玩樂，不再英氣勃勃。他死時52歲，約瑟芬在另一天地迎接他。拿破崙生前屢次南征北討，高呼為法蘭西而戰，但是一將功成，那些枯骨卻堆積成幾百萬，乃不爭的事實。