封面故事／請傾聽我 要有3信任者

打算自殺的人總是會有一些不常見的舉動，給旁人一個發現的機會。 (圖／123RF)

2014年，世界衛生組織(WHO)統計資料顯示，自殺是15歲至29歲年齡層的第二大死因。聯邦疾病防治中心(CDC)認為，自殺在美國是一個嚴重的公共衛生問題。曼哈頓威爾康奈爾醫學院(紐約長老會醫院)精神科副教授、門診部副主任陳志佳(Justin)指出，「與精神疾病相關的自殺是可以預防的」。

他指出，心理健康 狀況也像其他健康狀況一樣。「我們不會告訴某人克服手臂骨折或肺炎，而是鼓勵他們認真對待病情，休息並接受治療。」他表示，對待憂鬱症 也應該以類似的方式進行管理。他說，憂鬱症等精神疾病實際上是可以治療的，通常可以透過介入(包括心理治療、藥物治療或兩者兼而有之)獲得改善。

人們都會經歷壓力和困難時期，有時也會感到沮喪。但當一個人持續情緒低落，甚至產生自殺念頭時，就應該認真對待並尋求專業人士的幫助。(圖／123RF)

預防自殺 分為以下幾步

陳志佳說，首先要意識到心理健康與自殺之間的關聯。人們都會經歷壓力和困難時期，有時也會感到沮喪。但當一個人持續情緒低落，對平時喜歡的活動失去興趣，睡眠、食慾和精力發生變化，甚至產生自殺念頭時，就應該認真對待並尋求專業人士的幫助。他們可以從初級保健提供者開始，保健提供者可以為患者提供治療建議。

其次，社區可以透過努力減少精神疾病的恥辱感來發揮作用，讓人們認識到這種疾病既是常見的，也是可以治療的。他說，華人 社會普遍存在一種誤解，認為自殺是自私的。實際上，憂鬱和有自殺傾向的人往往會感到絕望，看不到擺脫困境的出路，並且感覺自己是別人的負擔。憂鬱症讓他們認為，如果沒有他們，他們的家人和朋友實際上會過得更好。「其實，自殺給倖存者留下了長期的心理創傷，是一個悲劇。」

最後，患者、親友及社區的人們應該接受心理健康教育。父母對青少年發揮極其重要的支持作用，增進對這些問題的理解和溝通可以挽救生命。他說，美國華人聯盟(UCA)的WAVES計畫為美國華人社區進行了免費的心理健康急救培訓，並進行大量的教育和宣傳活動，很有意義。

他指出，良好的心理健康的基礎包括充足的睡眠、運動和飲食。他說，自我照顧不是自私，而是自我關懷。「你只有能養活自己，才能照顧他人。」在新冠肺炎疫情期間，他們與其他亞裔組織合作，創建了一個關於該主題的免費工具包(從網站鏈接)。網站為麻州綜合醫院跨文化學生情緒健康中心(MGHCCCSEW)，網址為www.mghstudentwellness.org。該網站提供免費的教育資源，包括中文資源。

預防自殺 自我放鬆身心

賓州費城執照心理諮商師李延曄(Maggie)說，自殺是可以預防的，也就是說人們要時刻注意自己的身心狀態，學會如何給自己減壓，防止自己的負面情緒達到極端。她說，身心健康是相輔相成的，身體照顧好了，心情才會好；反之亦然。

她說，心理諮商師通常給諮商客戶最基本的建議是：1、保障均衡的營養；2、保證足夠的睡眠；3、規律地鍛鍊身體；4、每天冥想或禱告。她說，這樣做後仍然有煩惱和壓力，那就需要talk。「開口說話非常重要。因此，我的網路諮商診所就叫TalkingtoMaggie。」當人們開口表達時，就是一種心理發洩，而且也能幫助自己理清思路和情緒，而別人的回饋又可以給他們帶來安慰或新的解決辦法。

她建議，有自殺傾向的人至少要有三個值得信任、可以交談的親人和朋友，在需要時與他們聯繫，以獲得必要的支持。不過，有時人們不便向自己認識的人訴說自己的難處，或者說了以後仍然感到沒解決問題，這時可以考慮向專業人員尋求幫助。她說，美國大學裡都有心理諮商中心(CounselingCenter)可以免費諮詢。有的中心稍微收點費用，有的可能需要排隊等候。

在緊急情況下，要去急診室或撥打防止自殺熱線，電話號碼是1-800-273-8255，可以要求他們幫忙尋找會講漢語的人。而接電話的人都是經過專門訓練的人士，可以對他們進行開導，幫助打消自殺念頭。最近，針對青少年喜歡發手機簡訊的特點，又有了透過簡訊尋求協助的選擇，網址是：https://www.crisistextline.org，或TextHOMEto741741。

她說，人們在情緒極為惡劣時是不能理性思考的，不適合做任何重大決定，尤其是有關生死的決定。他們要給自己一點時間，在別人的幫助下撐過最難過的時刻。「等到雨過天晴，陰霾散盡時，他們會感激自己的。」

自殺舉動 旁人能夠看到

美國心理學會(AmericanPsychologicalAssociation)網站發文稱，研究發現約75%的自殺者會發出警訊。這些包括贈送貴重的財產、談論自殺、為死亡做準備(如寫遺囑)、獲得自殺方式、抑鬱、性格改變、社交退縮以及睡眠或飲食模式的改變。

Maggie說，打算自殺的人總是會有一些不常見的舉動，給旁人一個發現的機會。因此，若是發現身邊的人有這樣的舉動，應該提高警惕，必要時採取措施，防止自殺的發生。這些舉動如下。

一、言語上直接或間接表達，如「活著太痛苦，是家人的累贅，不想再堅持了」；「我的問題無法解決，沒有人能幫我，沒有我大家會更好」，等等。他們談論與自殺有關的事，開自殺方面的玩笑，談論自殺計劃，包括自殺方法、日期和地點等。

二、流露某些情緒，如絕望、焦慮、憂鬱、失控感等，都是自殺的危險因子。憤怒、內疚、孤獨、悲傷，無助等，也是自殺前常見的情緒經驗。

三、出現告別的言行，如分發財務，與人道別，將珍貴物品送人，和家人朋友疏遠，濫用酒精和藥物，出現極端和不計後果的衝動、嚴重憂鬱後的突然平靜等等。

四、生理上的一些改變，如缺乏興趣、食慾，身體健康狀態不佳，出現睡眠問題等。

她說，還有一些自殺者生前是「微笑憂鬱症」的患者，以陽光、搞笑的形象示人，實際內心很痛苦。例如，美國著名喜劇演員威廉斯(RobinWilliams)，把笑容送展示給他的觀眾，卻親手結束了自己的生命。她表示，人們真的需要多關注身邊的親朋，多一些體諒和寬恕，在他們需要的時候給他們溫暖和支持。

心理問題在中國仍然是一個禁忌問題，不到 5%的中國受訪者表示曾經尋求心理健康協助。(圖／123RF)

成立組織 阻止孩子自殺

美國華裔精神健康聯盟創辦人彭一玲說，她之所以創立這個聯盟，是因為她也曾經有過這樣的痛苦經驗。「我的先生也是因病而厭世。」她透露，她的先生患有躁鬱症，痛苦不堪，最後選擇自殺。「先生自殺前，我一點都不知道他是那麼痛苦。」

後來，她的女兒也患上躁鬱症，送到醫院住院。醫生問病史，聽說她父親以前的諸多表現、已經離世的經歷，幾家醫院的醫生都說是女兒的疾病是父親的遺傳。她說，她的女兒患病時，她每天24小時守候，甚至沒有時間洗澡。經過女兒病友父親的介紹，她送女兒參加史丹福的一個治療項目，獲益很大。後來，她的女兒的病情得到控制。現在，女兒已經恢復正常，並入讀柏克萊加大。

她說，她覺得自己有個使命，就是幫助其他家庭避免這樣的悲劇。十年前，她創辦了這個聯盟。她說，她剛創辦聯盟時，她在名片上印上她的宗旨，幫助遇到同樣痛苦經歷的陌生人。「我見人就發名片，但是許多人有意躲著我。」她現在給員工立了一個規矩，就是不主動與已救助者搭話，如果有人打電話來求助，他們會全力以赴幫助。

她說，該聯盟透過多年的助人行動獲得社區的普遍信任，「我們聯盟名聲在外」。2018年，聯盟正式取得國稅局非營利組織的稅號。目前，聯盟共有員工33人，還有100多位名義工。聯盟設有免費諮詢電話，號碼為1-800-881-8502。只要身在美國，都可以打這個電話號碼。不管是已經獲得診斷的還是尚未獲得診斷的，都能獲得有益的資訊和幫助。

聯盟總部位於加州的舊金山。她說，其實全美各地都可以打電話給這個號碼。聯盟會與許多部門合作，阻止孩子自殺。挽救自殺不能像醫生看病一樣，坐等病人上門。她提醒，如果家人、朋友發現有人企圖自殺，要立即採取乾預措施，才能挽回生命。

美國華人聯盟(UCA)主席薛海培說，許多自殺的華裔青少年相當優秀。例如，哈佛大學物理系大二學生盧克•唐(LukeTang)2015年9月在學期開學不到兩周內自殺。盧克在高中時獲得美國總統學者獎。他說，這麼優秀的孩子會自殺，實在讓人難以置信。於是，聯盟籌措資金，正在拍攝一部紀錄片，紀錄片的題目就是SeekingLuke。「我們想透過這部紀錄片，探討華裔青少年自殺的原因。」