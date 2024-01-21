我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

封面故事／羞談自殺 華人文化陋習

特約記者韓傑
有些家庭問題在孩子心中埋下不安的種子，成長過程中，易有負面想法。(圖／123RF)
有些家庭問題在孩子心中埋下不安的種子，成長過程中，易有負面想法。(圖／123RF)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的定義，自殺包涵一系列與死亡慾望相關的想法、感受和行為，從自殺念頭到自殺而死。陳健是美國華人聯盟(UCA)青年精神健康計畫(WAVES)的負責人。她說，當華裔遇到精神健康問題時，許多人不去尋求協助，而是有意迴避。「他們自覺壓力過大或有精神健康問題時，不去看精神科醫生或其他可能提供幫助的人交談。」他們也不願意分享自己的掙扎，認為經歷心理健康挑戰是一件羞恥的事情，因此家人和朋友都不知道。

她說，精神疾病就像高血壓、心臟病等身體疾病一樣，都是疾病。患有精神疾病的華裔不敢講，擔心被說成瘋子。目前，她領導華人聯盟WAVES提供心理健康急救訓練等教育，以增加心理健康知識，減少恥辱感，鼓勵尋求協助，製作紀錄片以消除對心理健康的污名。她正在攻讀護理博士學位，並專注於精神健康，希望利用研究來倡導華人社區改變現狀。

有些人不願意分享自己的掙扎，認為經歷心理健康挑戰是一件羞恥的事情， 因此家人和朋...
有些人不願意分享自己的掙扎，認為經歷心理健康挑戰是一件羞恥的事情， 因此家人和朋友都不知道。(圖／123RF)

精神健康華人急需補課

住在北卡的陳健表示，美國華人聯盟在2016年召開第一次全國性大會時，她就主持召開了華裔青少年精神健康議題的研討會。「我覺得，孩子的壓力太大了。」研討會邀請了哈佛大學教育學院的韓裔教授JosephineKim做講座，談論青少年精神健康問題，前去聽講座的很多家長都流淚了.

2018年4月，青年精神健康計畫在芝加哥舉辦第二次講座「亞裔父母與美國孩子」，計畫請了哈佛麻州總醫院的兩位華裔精神科醫生陳志佳(JustinChen)和JulianaChen及青年小組。青年小組分享了他們與心理健康挑戰的生活經驗。講座吸引了250名聽眾，最遠的聽眾來自加州。

她說，她在移民前畢業於一所中國護士學校，學習科目也沒有精神健康這一課目。她說，多數華裔缺乏精神健康的知識。許多從中國大陸來美的移民，在移民前並無精神健康的資訊。例如，他們的孩子自殺了，家長也不知道怎麼回事。另外，會講中英雙語的精神科醫生也很少，醫生不了解華人文化。因此，華人看精神疾病很困難。

亞裔精神健康問題在美國也不受重視。根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，15歲至24歲這個年齡層的人自殺最多，其中亞裔的發生率最高。但是，研究亞裔精神健康的研究人員少，獲得的資金更少。美國衛生總署(NIH)的資金中只有0.17%流向亞裔，只有0.2%的慈善事業(基金會)流向亞裔。

美國華裔精神健康聯盟創辦人彭一玲說，由於華人的文化不同，認為家人自殺是一件丟臉的事情，家醜不可外揚，因此許多家庭很難承認孩子自殺。他們會認為，孩子只是一時想不開，不會自殺。其實，孩子已經罹患精神疾病，總是出現幻想，認為「人生沒有意義，不如死去」。等到家人發現時，為時已晚。

曼哈頓威爾康乃爾醫學院(紐約長老會醫院)精神病學系副教授、門診部副主任陳志佳說，2017年，他在《哈佛精神病學評論》上發表論文「東亞自殺預防法中恥辱和非正常化的作用：社會文化、歷史與倫理的觀點」一文，認為羞恥感在亞裔自殺中具有相當大的作用。

美國亞裔是美國心理健康服務利用率最低的族群之一，其比率比一般人低約二至三倍。這種結構性和文化障礙的結合，意味著受影響的人們「常常在默默掙扎中死去」。

一般來說，第一代移民實際上比本地出生的人口有更好的心理健康狀況，這種情況被稱為「移民悖論」。移民可能是一個自我選擇的群體，具有更強的適應能力，可以克服移居新國家帶來的許多挑戰和困難。而相較之下，移民二代子女出現心理健康問題的比例較高。

改變父母比改變孩子重要

賓州費城李延曄(Maggie)有17年執照心理諮商師經驗。她說，她剛獨立執業時，父母請她諮詢孩子的精神健康問題，她就把重點放在孩子身上。例如，有的家長發現孩子情緒和行為有問題，就把孩子帶給她，讓她與孩子談，治療孩子的心理疾病。

不過，她後來發現，孩子出現心理問題來自家長，如家長從身體、語言、心理上對孩子家暴、酗酒、患有心理疾病，如人格障礙，孩子受不了，想自殺算了。於是，她開始改變諮商方式，要改變孩子的家長。「有的家長願意改變自己，但也有的家長不願意改變。」

她認為，如果家長願意改變，孩子的治療效果會更好。後來，她開始給家長上課，提升家長們的情緒智商，改變家長與孩子的相處模式。「從家長著手，預防效果更好。」例如，一位中國留學生來美留學，上高中11年級，住在寄宿家庭裡。「因為孩子兩三周不去上課了，孩子的媽媽找到我。」她說，當孩子與父母起爭執時，他會打自己的耳光，還用頭撞牆。孩子告訴她，在小時候，母親經常打他耳光，天黑時讓他站在外面作為對他的懲罰。

後來，她開始與孩子的母親交談。但母親對她打孩子的事輕描淡寫，說她只是「輕輕拍拍孩子的臉蛋」。「不過，我相信孩子，媽媽一定打了孩子。」她認為，孩子因為被挨打而患上了創傷性壓力症候群。最後，媽媽同意改正自己的錯誤，孩子後來也順利進入大學就讀。

對照研究亞青自殺率高

2020年5月12日，美國衛生總署網站(www.ncbi.nlm.nih.gov)發表研究報告。報告的作者對美國和中國的兩國自殺相關行為進行比較研究。研究透過自殺行為問卷(SBQ-R)，對美國和中國大學生自我報告的自殺相關行為進行項目層級比較。這項研究共涉及3185名年齡在18至24歲之間的大學生(1185名美國大學生，以及從1萬1806名中國大學生隨機抽取的2000名中國學生)。

與中國學生(17.0%)相比，美國學生(24.3%)出現自殺相關行為的整體風險更高。美國學生也報告了更高的終身嘗試、過去一年的想法和終身威脅。「與其他亞群體相比，美國女大學生報告的自殺相關行為最多。」

整體而言，與中國學生相比，美國學生出現自殺相關行為的風險更高，分別為24.3%和17.0%。美國學生在以下方面得分高於中國學生：1、一生的構想、計畫和嘗試；2、過去一年有自殺意念；3、終身威脅；4、SBQ-R總分。儘管在終身觀念上沒有實質差異，但中國學生在未來嘗試可能性上得分更高，未來嘗試的風險是美國學生的2.5倍。

許多因素可以解釋這種差異，例如對自殺的文化態度。中國對自殺和自殺行為、意圖有很大的文化寬容，歷史上自殺甚至被視為道德上負責任的行為。與美國人相比，中國人不太願意因情感和精神困擾而尋求幫助。心理問題在中國仍然是一個禁忌問題，不到5%的中國受訪者表示曾經尋求心理健康協助。因此，當中國年輕人遭受心理健康問題時，他們可能很少支持來源。儘管文化價值強調家庭凝聚力，但與家人和朋友就心理健康問題進行坦誠對話仍然遠非常態。

儒家倫理可能是另一個文化原因。中國女性被精心培育和塑造，以服從某些社會規範，並有義務滿足長輩、家庭和社會的期望。這種額外的壓力可能會加劇應對青年期和大學生活的巨大壓力。個人狀況的變化，如收入的提高、生活水準的提高，生活和教育的改善可能降低了整體自殺率。孝道是儒家的一個核心概念，使中國人考慮自己的行為將如何影響父母，可能會阻止自殺。中國大學中自殺發生率較低也可能是由於較高的社會經濟地位所致。

最後，槍枝的流行可能會增加自殺風險並增加自殺率。在中國，取得槍枝等致命手段的機會有限，會進一步阻止自殺。而槍枝是一種高度致命的自殺方法，開槍經驗與終生自殺未遂有關。在美國，超過60%的自殺行為是使用槍枝。一項分析研究表明，使用槍支會增加自殺行為的風險。

研究報告的結論是，有必要制定具體的干預措施來減輕大學生的自殺相關行為，特別是針對美國女性。

美國亞裔是美國心理健康服務利用率最低的族群之一，其比率比一般人低約二至三倍。(圖...
美國亞裔是美國心理健康服務利用率最低的族群之一，其比率比一般人低約二至三倍。(圖／123RF)

心理健康 亞裔 華人

上一則

封面故事／請傾聽我 要有3信任者

下一則

封面故事／光彩背後的焦慮與壓力…華裔青少年自殺變多了？

延伸閱讀

打擊葉門「青年運動」金流 美制裁兩間公司

打擊葉門「青年運動」金流 美制裁兩間公司
葛來儀：劉建超訪美會布林肯 可能接任中國外長

葛來儀：劉建超訪美會布林肯 可能接任中國外長
全球飛機起降最準時的機場竟在…美國

全球飛機起降最準時的機場竟在…美國
基礎建設須用美國貨 拜登想為充電站豁免又遭眾院否決

基礎建設須用美國貨 拜登想為充電站豁免又遭眾院否決

熱門新聞

「請在排隊時保持秩序」，插隊是一種非常不禮貌的行為。（美聯社）

封面故事／入境隨俗 必知的社交禮儀

2024-01-14 01:27
全美Top 100頂級財務顧問的蕭朱玲歸納分享了一些華人父母在進行理財規畫時容易陷入的迷思。(蕭朱玲提供)

理財百科／華人移民 理財易陷7迷思

2024-01-14 13:24
「哥大的椅子」一劇2024年1月28日於加州 De Anza College 演出。（作者提供）

封面故事／2024看1齣戲-哥大的椅子 丁龍和他 50年友情跨種族

2024-01-14 12:00
趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照，（趙丹峰提供）

人物／開飛機學費不便宜 燒錢養興趣

2024-01-14 10:45
Sylvan Terrace（華盛頓高地）

封面故事／紐約14條街道 見城市滄桑

2024-01-14 14:47
趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照。（趙丹峰提供）

人物／64歲學飛行 3年拿3執照

2024-01-14 09:35

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」