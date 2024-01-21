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醫藥／累、喘、腫 護心別輕忽

許政榆
專家提醒，若心臟出現「累、喘、腫」異常，要特別注意，圖為示意圖。(本報資料照片)
專家提醒，若心臟出現「累、喘、腫」異常，要特別注意，圖為示意圖。(本報資料照片)

心臟是維持人體各項機能正常運作的關鍵器官，但現代人飲食西化、長時間久坐、沒有規律運動，導致心臟疾病盛行率升高，若加上抽菸、酗酒、熬夜，恐有心臟衰竭風險。若出現「累、喘、腫」異常都要注意，且「心腎」互相影響，更呼籲洗腎患者同時要注意心臟問題。

●心腎病變 會互相影響

「心臟衰竭死亡率比癌症還高！」台灣敏盛醫療體系總院長陳文鍾表示，心臟疾病包括先天性心臟病、心肌梗塞、高血壓心臟病等，心臟衰竭是所有心血管疾病演變的最後階段，因此致死率最高，兩年存活率65到70%，三分之一的人在兩年就過世，五年存活率只有40%，有60%的人在第五年過世。任何年齡層若有「累、喘、腫」三大症狀，應盡快到心臟內科透過心臟超音波、血液檢查，檢查是否罹患心臟衰竭。

中華民國心臟基金會副執行長趙庭興表示，心臟衰竭是因心臟結構或功能異常而導致。一旦發生心臟衰竭，約五成病友會罹患慢性腎臟病，若是心臟衰竭合併末期腎衰竭者，則有六成以上病友「一年內死亡」，顯現心臟、腎臟只要一方病變，就會影響另一器官。

●心像幫浦 腎像濾水器

台北榮民總醫院腎臟科醫師黎思源表示，「心腎」關係密切，心臟就像是「幫浦」將血流打出，而腎臟則是「濾水器」，若心臟疾病因供應腎臟的血液不足，會導致腎臟病變；腎臟疾病也會因體液與電解質不平衡，使得心臟負擔增加，且新發透析病友三年內新發生併發症比率，前三名包括缺血性心臟病、消化性潰瘍、心臟衰竭，每年透析死亡者中近五成伴隨心臟衰竭，不可不慎。

黎思源指出，透析洗腎病友有一半死因與心血管疾病相關，且高血壓合併腎臟疾病會引發心臟衰竭，他提醒，病友只要積極配合治療，都有機會改善併發症，且跨團隊診治包括量血壓、定期檢查心臟，也能維持正常生活。趙庭興表示，心臟衰竭有多種治療方式，除了藥物以外，病友應進行低鈉飲食、監控每日尿量及體重的變化。

心臟病 併發症 高血壓

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