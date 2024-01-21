娛樂／2024年串流新劇 3體將上線

「三體」海報。（取材自IMDb）

好萊塢 走過歷史性罷工 和數月的拍攝與製作中斷後，新片上映時間表大幅改變，許多串流新戲已排定2024年上線日程表。

好萊塢去年經歷史無前例的「雙重罷工」，代表16萬名好萊塢演藝人員的「美國演員工會」（SAG-AFTRA）去年11月宣布與「美國電影和電視製片人聯盟」（AMPTP）達成協議，結束為期118天的罷工。除美國演員工會外，掀起好萊塢罷工潮的「美國編劇工會」（Writers Guild of America）在罷工長達148天後，於去年9月率先與各大製片公司達成協議。

這是好萊塢63年來頭一次遭遇雙重罷工，編劇與演員工會成員在串流媒體上的節目和影集爭取「重播費補償」（residuals compensation），以及針對製片公司使用人工智慧（AI）的智慧財產權相關保障措施。這波罷工讓美國影視娛樂產業陷入長達半年的停頓，創下好萊塢史上最長的停工紀錄。

罷工事件落幕後，串流媒體和電視網正試圖鞏固所屬節目頻道，畢竟許多喜劇和戲劇因罷工而停拍。

HBO很快就宣布青少年電視劇「高校十八禁」（Euphoria） 第三季、諷刺喜劇「白蓮花大飯店」（The White Lotus）第三季，以及改編自電子遊戲的HBO原創影集「最後生還者」（The Last of Us）第二季要到2025年才會播映。

亞馬遜（Amazon）等其他平台已取消部分節目製作，因為當前製作不僅影響亞馬遜2025年行銷計畫，也讓亞馬遜付出龐大開銷。

有鑑於此，影劇媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）對電視界進行訪查，釐清2024年由美國團隊製作的電視影集待映清單有些，但以下清單也可能受到全球新冠肺炎疫後復甦和勞團罷工的情況影響而變動。

三體

網飛（Netflix ）最受矚目的新影集非「三體」（3 Body Problem）莫屬，這部影集從2023年推遲至2024年，終於要在3月21日上線。

「三體」是中國作家劉慈欣2006年5月至12月在「科幻世界」雜誌上連載的長篇科幻小說，出版後成為中國最暢銷的科幻長篇小說之一，並於2015年榮膺「雨果獎」最佳長篇故事獎，成為首位獲頒「雨果獎」的亞洲人。

「三體」影集由Netflix、三體宇宙（Three-Body Universe），以及上海游族科技集團共同開發製作，且是曾紅極一時的「權力遊戲」（Game of Thrones）兩位原創大衛班尼歐夫（David Benioff）與DB魏斯（D.B. Weiss）共同擔任編劇與執行製片的最新力作。

「三體」劇照。（取材自IMDb）

改編的「三體」劇情時空設在1960年代的中國，講述一名年輕女性的關鍵決定意外掀起跨越時空的波瀾，影響現代的一群傑出科學家。自然法則在這群科學家眼前支離破碎，而這群科學家必須合作化解人類史上最大的威脅。

降世神通：最後的氣宗

真人版「降世神通：最後的氣宗」（Avatar: The Last Airbender）訂2月22日在Netflix上線。這已經是同名人氣動畫「降世神通：最後的氣宗」第二次改編影劇作品，該動畫2010年由奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的同名奇幻電影票房慘敗，如今由Netflix接手翻拍。

「降世神通：最後的氣宗」故事圍繞12歲男主角安（Aang），他是大氣牧族僅存的後裔，必須學會駕馭水、火、土、氣四大元素的力量，並與南方水族部落的一對兄妹共赴冒險旅程，攜手恢復失序的世界平衡。

「降世神通：最後的氣宗」海報。（取材自IMDb）

Netflix自去年11月起，便開始為這部由金大賢（Daniel Dae Kim）、安柏米桑德（Amber Midthunder）和烏特卡什安邦德卡爾（Utkarsh Ambudkar）主演的電視劇打廣告行銷。

觀眾對於新版預告內容讚譽有加，肯定Netflix團隊的選角、配樂與畫面安排，更期待新戲上線。

臨時偵探無限耆

在Netflix的喜劇方面，「良善之地」（The Good Place）的主要創作者舒爾（Michael Schur）與泰德丹森（Ted Danson）再次合作，推出新版「臨時偵探無限耆」（The Mole Agent，又譯名偵探賽大爺），劇情說明一位退休男子接下私人偵探的工作並成為一宗秘密調查臥底人物的故事。

好心沒好報

而黑色喜劇「死生之交」（Dead to Me）的利茲費爾德曼（Liz Feldman）則為「好心沒好報」（No Good Deed，暫譯）找來全明星陣容，包括雷羅曼諾（Ray Romano）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、琳達卡德琳妮（Linda Cardellini）、路克威爾森（Luke Wilson）和艾比賈可布森（Abbi Jacobson）等眾星雲集。

本片講述三個家庭競價購買一棟1920年代西班牙風格別墅的故事，他們都認為，一旦買下這棟房子，就能解決所有問題。

異塵餘生

改編自暢銷系列電玩遊戲「異塵餘生」（Fallout，中國譯輻射）的影集訂4月12日在亞馬遜（Amazon）上線，「異塵餘生」系列作品由艾拉珀內爾（Ella Purnell）與華頓哥金斯（Walton Goggins）主演，故事設定在第二次世界大戰後發生核戰的末日背景之下；事發200年後，避難所居民被迫回到被輻射汙染過的地區，應對充滿暴力、危險與複雜局勢的野蠻荒原。

「異塵餘生」海報。（取材自IMDb）

亞馬遜影業亞馬遜影業執行長珍妮佛瑟爾克（Jennifer Salke）對「異塵餘生」寄予厚望，希望這部影集能媲美HBO的「最後生還者」。

外籍人士

此外，奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）主演兼製作的「外籍人士」（Expats）訂1月26日上線，這部影集改編自香港出生長大的韓裔美籍作家李倫京（Janice Y. K. Lee）筆下廣受好評的小說「外籍人士」（The Expatriates），故事背景設定在繁榮的香港，講述三名女主角遭遇家庭悲劇後，彼此的生活出現交集的故事。