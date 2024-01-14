料理功夫／培根炒孢子甘藍

培根孢子甘藍

孢子甘藍屬於十字花科蔬菜，營養價值高，對於預防疾病是非常有幫助。很多人嫌孢子甘藍帶有苦味，不喜愛吃。其實孢子甘藍如果烹調得宜，一樣美味好吃。

材料：

新鮮孢子甘藍適量、培根3條、鴻喜菇半盒、彩椒適量。

調味料：

鹽、糖、蠔油、胡椒粉各適量。

培根孢子甘藍食材

作法：

1.把孢子甘藍凸出的梗部切平，去除外層的老葉，洗乾淨對半切，鴻喜菇切去尾端，彩椒洗好切絲備用。

2.孢子甘藍放在瓷盤中，加少量水放入微波爐，蓋上蓋子，微波6分鐘後取出瀝乾水分。

孢子甘藍對半切，加少量水，放入微波爐微波6分鐘。

3.培根切段，入油鍋煎出油，取出煎得乾香的培根，等冷卻後用手捏碎備用。

4.鍋中留下適量的培根油，開中火，放入草菇、彩椒先炒2分鐘，再倒入已熟的孢子甘藍和調味料翻炒均匀。

用煎培根剩下的油，拌炒草菇、彩椒，翻炒均匀。

5.起鍋前，記得把培根碎片放入混合一下，就可擺盤上菜。

小叮嚀：

1.孢子甘藍要選小顆的比較嫩。

2.各種菇類均可。

3.培根可用臘腸丁或臘肉片代替。

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