封面故事／入境隨俗 必知的社交禮儀

「請在排隊時保持秩序」，插隊是一種非常不禮貌的行為。（美聯社）

當你初次來美國時，你最擔心的是什麼？是語言還是習俗？

幾十年前，我第一次抵達美國時，我以為語言會是我最大的挑戰。然而，我隨後發現，除了語言的挑戰，入境隨俗，特別是學習那些非正式的文化規範，也構成了重要的課題。

不懂禮儀 小心鬧出笑話

有些不成文的規範看似微不足道，卻對你是否能被同學和同事接納和融入社群產生巨大的影響。我和一位同時來美的台灣同學經歷了幾次因不了解這些規範而導致一些尷尬局面，譬如未能遵守電梯和餐桌禮儀，或者在公共場合做出被視為不禮貌的行為，引起別人批評。儘管美國被視為文化大熔爐和自由之地，但忽視這些規範會導致誤解和偏見，影響個人和群體的社會形象。

有些時候我們因不了解美國的文化規範，因而被誤解，被社會邊緣化。一些小事，像是遲到和在公開場合詢問非常私人的問題，也會引發非必要的煩惱。更嚴重的是，個別人的行為往往會被用來概括整個群體，引發偏見和誤解，例如隨便丟垃圾和不將推車歸還等一些不夠顧慮他人的行為可能導致整個華人 群體被視為粗魯或不守法的人。

在超市用完推車要記得推回原處。（歐新社）

跨文化間存在著無數不成文的規則，對外國人來說，掌握這些規則是一項挑戰。這些隱性的、不明確的社會規則在很大程度上塑造了我們的日常互動。透過更多的了解和學習，我們可以更好地適應不同的文化環境，減少因文化差異而引發的誤解和衝突並更好的被接受和結交朋友。

以下我分享從留學生成為美國移民的經驗和觀察，希望能幫助讀者理解和適應這個多元文化社會，減少個人和群體層面上的誤解和偏見。

當年誤踩的「禮儀地雷」

當我剛來美國時，有一次我因為要趕著去上課匆匆進了辦公大樓的門，而沒有替後面的同學扶一下門；等到下課以後，這個同學就好好批評了我一頓，害我好尷尬。他並好心告訴我，美國有一個不成文的開門和電梯的規則：如果有人在你身後嘗試進門，你就為他扶住門；如果有人衝向電梯，也應該有禮貌的為他扶住門。

有人在背後嘗試進門，要為他扶住門。（美聯社）

與我同時到美國的一名台灣同學，有一次未經允許就隨手把同事桌上的筆跟紙拿來用，導致了在辦公室一陣小小的風波。而我被美國夫婦請客，到他們家吃飯，遲到了又沒帶禮物。被其他的客人用他們的眼神告訴我，我犯了一個不禮貌的規定。而我的同學在用餐時，大聲地嚼食。女主人最後忍不住說：「請您，安靜點吃。」那一刻，場面突然變得非常尷尬，連我的臉都紅了。

我的義大利 同學帕克，說話時往往站得離別人很近。我注意到許多人常常不自覺會後退一步遠離開他。他很快就了解到美國非常重視個人空間。在美國，個人空間受到高度重視，與陌生人交談時習慣上保持一臂遠的距離，這反映了美國個人主義文化。

搭乘大眾運輸系統者，避免大聲喧譁。（歐新社）

塔西，一位來自印度 的女同學，在學術合作計畫中直言不諱而尖銳地批評，忽略了社交禮儀。塔西的直率使一些團隊成員感到不快。她最終了解到，在美國，人們習慣用緩和說話的語氣提出批評或負面回饋。

我們的工作地點是一個小辦公室，大多數同事使用在休息室的微波爐加熱午餐。而新同事「簡」卻加熱了她的咖哩蝦，那個氣味濃重的海鮮氣味引來了同事的不滿。

我們辦公室，所有人都明白大數量打印任務應該在下班後進行。實習生格雷卻在高峰時段印製了一份300頁的報告，惹來了等著使用打印機的同事的不滿並批評。

在瓊斯教授的家庭聚會中，我們都明白收到邀請必須回覆去或不去和有多少人參加。當湯普森未通知就帶來了多位客人時，瓊斯教授太太非常不開心地趕快準備更多的食物和座位，聚會突然間變得非常尷尬。

在學年末，教職員工和學生會進行祕密聖誕禮物交換活動，禮物的價值下限是20美元。然而，內森送出了一份非常便宜的禮物，破壞了活動的平衡，在辦公室引起八卦討論並批評。

這些例子展現了不同人在美國的社交與職業環境中應理解的無形社交規範和期望。當然，這些只是一般性觀察和理解。

有許多人認為美國是一個自由國家，可以隨自己的意願做事，不知道美國文化和社會習慣非常重要。因為它會影響你是否會被你的同事和老闆接受，人們是否願意與你交朋友，和你的老闆是否會提拔你等等。

以下是美國一些常見的社交禮儀和文化觀點希望這份簡化的指南能幫助讀者理解美國的社交文化和習慣。

1.問候與交流

•在正式場合下，應握手，保持目光接觸，並禮貌地打招呼。在非正式的場合下，可用揮手、點頭或擁抱來表達問候。

•避免不必要問個人的問題，如年齡、體重、薪水等，並尊重他人的個人空間和界線。

2.公共禮儀

•保持安靜和適當的音量，特別是在公共場所和交通工具上，避免大聲喧譁和使用手機。

•遵循公共場所的規定，如圖書館、健身房和游泳池的規則，並在使用設備後進行清潔。

•避免在公共場所挖鼻孔、吐痰或大聲打嗝等不禮貌行為，並妥善處理用後垃圾。

•將購物車送回指定區域。

在圖書館等公共場所要遵守公共禮儀和規定。 （美聯社）

3.幫助與尊重

•開門、讓座、幫忙提重物都是展現尊重和禮貌的簡單行為。

•避免插隊，「請在排隊時保持秩序」。插隊是一種非常不禮貌的行為。

•在公共交通工具上不要占用兩個座位，尤其是在交通工具上人多的時候不要占用多個座位，讓較早到站的乘客先下車。

4.餐飲禮儀

•在餐廳中要保持安靜，不催促服務員。

•不要忘記給小費。小費文化在美國根深柢固，部分原因是服務人員經常依靠小費來補充收入，因為他們的基本時薪可能低於聯邦最低工資。

在餐廳用餐要保持安靜，遵守餐桌禮儀。（本報資料照片）

5.道歉與承諾

‧如犯錯或冒犯他人，應及時、誠懇地道歉。

‧避免做出無法兌現的承諾。如不能履行，應事先通知。

6.回應互動

‧收到禮物或邀請後，應寫感謝信。無論接受或拒絕，回覆邀請要及時。

‧適時表達祝賀或哀悼，展現同理心和陪伴。

7.人際網絡

‧美國強調建立專業網絡，參與活動、會議、研討會和聚會被視為對職涯發展至關重要的一部分。在職場中，討論薪資被視為禁忌，一旦與公司協商薪資並簽訂勞動合約後，不應與同事討論薪資問題。

‧當涉及交際和文化適應時，保持良好的禮儀與行為是至關重要的。在不被邀請的情況下對他人的外表或選擇發表意見通常被視為不禮貌。

‧未經請求的意見：提供強烈的意見，尤其是關於個人選擇或外表的意見，可能會被認為是粗魯或評判性的。

8.準時

‧準時到達被視為一種尊重，尤其是在商務會議或正式活動中，除非有正當理由，否則遲到會被視為不尊重他人。

9.聚餐與贈禮

‧共享食物在聚會中很受歡迎，當受邀至他人家中時，詢問是否需要攜帶一些食物，或至少攜帶一瓶酒或甜點作為禮物是一種常見的禮儀。

‧在被邀請時，有些邀請可能需要再次確認具體細節。

受邀拜訪不要忘了帶點小禮物。(路透)

10.對話

‧破冰話題通常包括天氣、新聞、運動和電影。通常應避免爭議性話題，並尊重對話多樣性，如種族、性別和性取向。應等待對方說完再回答，打斷他人被視為粗魯。

11.個人空間與隱私

‧交談時應保持適當距離，並尊重個人空間。咳嗽或打噴嚏時應遮住嘴巴。避免在公共場所大聲打電話，並在進入閉門的房間前敲門。

‧給予個人空間，在空蕩蕩的房間裡，不要坐在唯一的另一個人旁邊。如果還有很多其他座位，請不要坐得太靠近某人。尊重個人空間很重要。

12.禮貌與尊重

‧在提出請求時說「請」，在接受幫助時說「謝謝」。應尊重他人的界線和個人喜好，並避免提供未經請求的建議。應保留過多的個人資訊。

‧在公共場合調整內衣和修剪指甲被認為是非常不禮貌和不適合的行為，這會使周圍的人，感到不舒服。

13.用餐禮儀

‧除非主人另有指示，應等待上完菜後才開始用餐。吃東西時閉嘴，避免說話，用餐後應將餐巾放在盤子旁。

應等待上完菜後才開始用餐，是餐桌上的基本禮儀。（本報資料照片）

14.其他禮儀

‧關於討價還價，雖然人們偶爾會進行這種行為，但最好不要在所有事情上討價還價，因為有時這會顯得粗魯和下層。

這些都是一些基本的行為準則和禮儀，需要注意的是，具體實施可能會因地區、產業和公司的文化價值而有所不同。

入境隨俗 有助融入社會

入境隨俗是一個持續的學習過程，可以帶來個人成長、更深入見解和豐富的世界觀。即使某些行為規範和禮儀並未正式記錄，但它們在主流的社區和群體中仍具有顯著文化和社會意義，並影響著人們如何相互交流和相處。理解和遵循這些不成文的規則對於成功地融入新文化和社會至關重要。

以上行為準則雖然只供參考，但可以幫助我們在溝通中展現出成熟和謙遜的一面並可以在社會中建立和諧和尊重。