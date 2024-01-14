理財百科／華人移民 理財易陷7迷思
眾所周知，華人愛理財也善於理財，第一代移民的華人經過艱苦打拚，更加重視保護資產。連續三年入選富比世全美Top 100頂級財務顧問的蕭朱玲(Julia Hsiao)，歸納分享第一代華人移民在進行理財規畫時容易陷入的七點迷思，希望幫助他們更好地積累和傳承財富。
1.對自己過於節儉
雖然生活節儉是華人文化的傳統美德，但父母在把財產傳承給子女前，首先要確保晚年生活不會成為子女負擔。華人父母應提前規畫人生的最後階段，為健康和幸福支付必要的費用，如請人照顧或購買長期照顧保險等。
2.年長後回台灣養老
許多台灣第一代移民想在年長後，回台灣養老，僱用長照。乍看之下，健康保險、人工成本這些費用在台灣確實更便宜一些，但這樣的操作可能並不適合高齡長者。
人一旦超過85歲，除身體會面臨風險，精神方面也可能存在問題，這就需要家人即時與醫師聯絡，溝通治療、復健方案等。如果跟子女相隔萬里，在遇到這些問題就很難處理。
3.投資理財方向搖擺不定
許多華人父母在做理財規畫時，常受到時下資訊或是親朋好友影響，不停改變心意，這樣既浪費時間又不便安排投資，到頭來資產還是在「原地踏步」。
4.不更新財務策略
定期審視財務策略非常重要。人生總會有各種各樣的意外和變化：生病、提前退休，也可能突然發財，甚至稅法作出重大修改，應該隨時調整理財策略，以達到更好效果。
5.只有一個理財規畫方案
一些華人父母可能過於專注研究如何積累財富，忽略為意外情況設立方案(What if plan)，如果意外發生，如何保護家人是投資理財首先需要考慮的方案。在確定這個方案後，再考慮如何累積財富。
6.雞蛋放在一個籃子裡
無論投資環境如何變化，都應確保搭建一個「理財金字塔」。在金字塔底部部署「防禦型」資產，在金字塔頂層搭建少量「進攻型」資產，這樣的理財策略才可以長期穩健獲利，「退可守進可攻很重要」，切忌任何「一夜致富」的想法。
7.過晚開始理財規畫
有些華人父母認為積累的財富不多、孩子還小，不著急進行財務規畫。但如果提早準備，隨著時間推移，資產積累的速度會增加，從而更早實現財務目標。而且，盡早開始理財規畫，有助於緩解財務風險。
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