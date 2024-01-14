旅遊／淡定柏林 很不一樣

昔為柏林圍牆，今日東邊畫廊。（圖／作者提供）

從舊金山飛往德國 ，在慕尼黑機場轉機到首都柏林，站在街頭東張西望，我發現有很多熊雕像，有站立的兩手高舉、有倒立的、四肢著地的……，當我自拍時，一個年輕人走過來加入鏡頭搞笑，並向我說起這個Buddy Bears的來源：他說每一隻素面熊被彩繪完成為藝術品，就可籌集5000元捐款，這也是街頭有很多buddy bears的原因，我瞪大了雙眼看著他。接著他拿出一張歐幣紀念鈔給我，說是代表柏林人的友善。

友誼熊之一景。（圖／作者提供）

柏林熊 拉開和平展望

United Buddy Bears提倡世界各地的和平與和諧，大約有聯合國認可的140個國家參與。

自從2002年柏林第一隻熊展示開始，全世界約4000萬訪客認同這些藝術作品。這個「手拉手」（hand in hand）的Buddy Bears（2米高）代表對未來世界的和平展望，每隻熊代表那個國家的人民和文化，而非政治立場。即至今日，已籌得約2500萬歐元的捐款幫助有困難的孩童。

柏林動物園 自然放生

有175年歷史的柏林動物園享有盛名，大都以自然環境放生（以護城河或自然隔離），進門後 就看到右手邊山上公獅有妻妾陪伴，懶洋洋盤踞山頭曬太陽。大門入口處旁邊有熊貓照片，進門不遠處的中式牌樓，左轉即是熊貓香閨所在，永遠是遊客的熱門景點。

很久以前狼群遍布北半球和德國森林，布蘭登堡（Brandenburg）區的狼早在1850年就失去了蹤影，德國最後一隻狼於1904年被射殺，2007年終於又看見狼蹤了，2022年德國有225隻狼登記在冊。人類曾與狼爭奪土地資源，現在卻不希望牠們絕跡，保護動物的生存刻不容緩。

豚鼠（capybara）悠閒地低頭吃草，旁邊的澳洲鴕鳥（emu鴯鶓）影響不了牠們的好心情，悠哉自在，好一幅與世無爭的世外桃源。斑馬三五成群，看著美麗的斑紋，我真想知道是白色的身體有黑紋，還是黑色的身體長白紋？真羨慕牠們那麼安逸恬然。

右為凱薩威廉紀念教堂。（圖／作者提供）

離柏林動物園不遠處，為紀念第一任德皇威廉一世（Kaiser Wilhelm I）而建立（1890s），1943年受到二次大戰毀損的凱撒威廉紀念教堂仍然矗立，留著給世人看到戰爭的破壞力和影響，與對和平的展望。紀念大廳（Hall of Remembrance）展示當年的文物照片等。

布蘭登堡門 柏林地標

1791年普魯士國王Friedrich Wilhelm II下令建造布蘭登堡城門（Brandenburg Gate），如今是和平的象徵和柏林最顯著的地標。建築師Carl Gotthard Langhans因雅典衛城啟發靈感而造出凱旋門，這是舊柏林18個城門僅存者。建有12個Doric廊柱，中間五個通道，最中央者較寬，僅供國王和其隨員使用。

城門上方的勝利女神駕著四馬戰車（Quadriga），不管原是法國拿破崙擁有（Battle of Jean-Auerstedt 1804年擊敗普魯士人）帶到巴黎，還是1814年普魯士軍打敗拿破崙，又回到柏林。女神手執長矛，矛上方有十字架，更上方是老鷹展翅。

曾經的柏林圍牆（1961-1989），今天已成為世界上最長的開放畫廊（9/1990開放），從Ostbahnhof火車站往東到Warschauer StraBe站（近奧伯鮑姆橋），這1.3公里延伸的柏林圍牆，華麗轉身成為東邊畫廊（East Side Gallery），平添藝術氛圍。

DDR博物館 感受東德

和柏林大教堂有一水之隔（River Spree）的DDR博物館，鼓勵大家用手觸耳聽眼視（hands-on experience of history），去直接感受當年柏林圍牆背後--東德的日常生活。展示牆上有許多格子，拉開後牆壁上有照片，旁邊有說明。後部有一個個的房間，就是一般居民的生活環境，擺設著廚房、客廳、臥室……非常接地氣。如果你想了解德意志民主共和國（GDR - German Democratic Republic）每日生活的情形，這裡有第一手資料，很多學生組團前來參觀。

柏林國家畫廊。（圖／作者提供）

國家畫廊 分離派特展

博物館島上共有四間博物館、兩間畫廊。我們看到國家畫廊（Alte Nationalgalerie）前大排長龍，原來Secessionen : Klimt, Stuck, Liebermann（分離派：克林姆特、史杜克、利伯曼）特展再兩星期就要到期了（6/23–10/23/2023）。一幅畫上寡婦Judith手上拿著 Holofernes（亞述將軍）的頭顱，頗令人震驚。

Klimt畫作之一。（圖／作者提供）

進入館內，一樓正中央即白色的雙公主雕像（Princess Group）：普魯士公主Louise和Frederica(1795-1797年製)，德國藝術家Johann Gottfried Schadow (1764-1863) 作品。二樓有法國印象派畫家Edouard Manet的「In the Conservatory 」(1879)，三樓羅曼蒂克時期有德國Casper David Friedrich的「Monk by the Sea」1810) 等多人作品。

雙公主雕像。（圖／作者提供）

遊河船 穿梭著名景點

施普雷河（River Spree）上有許多遊河船，我們搭乘的East-Side-Tour從市中心（柏林大教堂對岸開駛）往東走，經過洪堡論壇（Humboldt Forum）麥克雪博物館（Markisches Museum），來到有名的奧伯鮑姆橋 (Oberbaumbrucke)，它是雙層橋梁（上層走地鐵火車，下層行汽車），它連接了過去被柏林圍牆隔開的Friedrichshain和Kreuzberg兩區，成為東、西德統一的標幟，有說是柏林最美的橋梁建築。

奧伯鮑姆橋。（圖／作者提供）

再前行老遠就看到分子人（Molecule Man）鋁製雕刻，遠看只有兩個人，其實有三人（一人直立像一條線）。

施普雷河的鋁製分子人。（圖／作者提供）

德國最高的建築為柏林電視塔（368公尺高），1965-1969年間由德意志民主共和國建立，超過1920年蓋在城市西邊220公尺的無綫電發射台，現在已和布蘭登堡門、國會大廈、勝利柱等成為柏林地標之一，上面有觀景平台（204公尺處）和旋轉餐廳。

柏林電視塔。（圖／作者提供）

德國豬腳 南北差異大

柏林的路邊攤，從簡單如咖哩香腸（currywurst）的民眾小吃、土耳其捲餅Doner Kebap，到餐廳裡的德國豬腳。北德的水煮豬腳軟嫩入口即化，而南德烤豬腳外皮脆肉乾柴, 口感不同見人見智。

參加過兒子的畢業典禮和晚宴，該是揮手告別的時候了。上了飛機準備直飛華府IAD機場，機上服務人員也開始供應餐點，怎麼聽到機長廣播說因機械故障，所以要飛回柏林！三個小時後我們又回到原點，竟然還廣播說歡迎來到柏林（哭笑不得）。

客服人員說要回家的可以先下飛機，需住旅館的拿了行李後直接搭車去機場附近的Holiday Inn過夜。令我感到不解的是機上的旅客都很淡定，沒有任何吵吵嚷嚷的抱怨，這讓第一次遇到這種狀況的我，深深體會到「柏林不一樣」的旅遊經驗。