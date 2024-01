旅遊／淡定柏林 很不一樣

昔為柏林圍牆,今日東邊畫廊。(圖/作者提供)

從舊金山飛往德國 ,在慕尼黑機場轉機到首都柏林,站在街頭東張西望,我發現有很多熊雕像,有站立的兩手高舉、有倒立的、四肢著地的……,當我自拍時,一個年輕人走過來加入鏡頭搞笑,並向我說起這個Buddy Bears的來源:他說每一隻素面熊被彩繪完成為藝術品,就可籌集5000元捐款,這也是街頭有很多buddy bears的原因,我瞪大了雙眼看著他。接著他拿出一張歐幣紀念鈔給我,說是代表柏林人的友善。

友誼熊之一景。(圖/作者提供)

柏林熊 拉開和平展望

United Buddy Bears提倡世界各地的和平與和諧,大約有聯合國認可的140個國家參與。

自從2002年柏林第一隻熊展示開始,全世界約4000萬訪客認同這些藝術作品。這個「手拉手」(hand in hand)的Buddy Bears(2米高)代表對未來世界的和平展望,每隻熊代表那個國家的人民和文化,而非政治立場。即至今日,已籌得約2500萬歐元的捐款幫助有困難的孩童。

柏林動物園 自然放生

有175年歷史的柏林動物園享有盛名,大都以自然環境放生(以護城河或自然隔離),進門後 就看到右手邊山上公獅有妻妾陪伴,懶洋洋盤踞山頭曬太陽。大門入口處旁邊有熊貓照片,進門不遠處的中式牌樓,左轉即是熊貓香閨所在,永遠是遊客的熱門景點。

很久以前狼群遍布北半球和德國森林,布蘭登堡(Brandenburg)區的狼早在1850年就失去了蹤影,德國最後一隻狼於1904年被射殺,2007年終於又看見狼蹤了,2022年德國有225隻狼登記在冊。人類曾與狼爭奪土地資源,現在卻不希望牠們絕跡,保護動物的生存刻不容緩。

豚鼠(capybara)悠閒地低頭吃草,旁邊的澳洲鴕鳥(emu鴯鶓)影響不了牠們的好心情,悠哉自在,好一幅與世無爭的世外桃源。斑馬三五成群,看著美麗的斑紋,我真想知道是白色的身體有黑紋,還是黑色的身體長白紋?真羨慕牠們那麼安逸恬然。

右為凱薩威廉紀念教堂。(圖/作者提供)

離柏林動物園不遠處,為紀念第一任德皇威廉一世(Kaiser Wilhelm I)而建立(1890s),1943年受到二次大戰毀損的凱撒威廉紀念教堂仍然矗立,留著給世人看到戰爭的破壞力和影響,與對和平的展望。紀念大廳(Hall of Remembrance)展示當年的文物照片等。

布蘭登堡門 柏林地標

1791年普魯士國王Friedrich Wilhelm II下令建造布蘭登堡城門(Brandenburg Gate),如今是和平的象徵和柏林最顯著的地標。建築師Carl Gotthard Langhans因雅典衛城啟發靈感而造出凱旋門,這是舊柏林18個城門僅存者。建有12個Doric廊柱,中間五個通道,最中央者較寬,僅供國王和其隨員使用。

城門上方的勝利女神駕著四馬戰車(Quadriga),不管原是法國拿破崙擁有(Battle of Jean-Auerstedt 1804年擊敗普魯士人)帶到巴黎,還是1814年普魯士軍打敗拿破崙,又回到柏林。女神手執長矛,矛上方有十字架,更上方是老鷹展翅。

曾經的柏林圍牆(1961-1989),今天已成為世界上最長的開放畫廊(9/1990開放),從Ostbahnhof火車站往東到Warschauer StraBe站(近奧伯鮑姆橋),這1.3公里延伸的柏林圍牆,華麗轉身成為東邊畫廊(East Side Gallery),平添藝術氛圍。

DDR博物館 感受東德

和柏林大教堂有一水之隔(River Spree)的DDR博物館,鼓勵大家用手觸耳聽眼視(hands-on experience of history),去直接感受當年柏林圍牆背後--東德的日常生活。展示牆上有許多格子,拉開後牆壁上有照片,旁邊有說明。後部有一個個的房間,就是一般居民的生活環境,擺設著廚房、客廳、臥室……非常接地氣。如果你想了解德意志民主共和國(GDR - German Democratic Republic)每日生活的情形,這裡有第一手資料,很多學生組團前來參觀。

柏林國家畫廊。(圖/作者提供)

國家畫廊 分離派特展

博物館島上共有四間博物館、兩間畫廊。我們看到國家畫廊(Alte Nationalgalerie)前大排長龍,原來Secessionen : Klimt, Stuck, Liebermann(分離派:克林姆特、史杜克、利伯曼)特展再兩星期就要到期了(6/23–10/23/2023)。一幅畫上寡婦Judith手上拿著 Holofernes(亞述將軍)的頭顱,頗令人震驚。

Klimt畫作之一。(圖/作者提供)

進入館內,一樓正中央即白色的雙公主雕像(Princess Group):普魯士公主Louise和Frederica(1795-1797年製),德國藝術家Johann Gottfried Schadow (1764-1863) 作品。二樓有法國印象派畫家Edouard Manet的「In the Conservatory 」(1879),三樓羅曼蒂克時期有德國Casper David Friedrich的「Monk by the Sea」1810) 等多人作品。

雙公主雕像。(圖/作者提供)

遊河船 穿梭著名景點

施普雷河(River Spree)上有許多遊河船,我們搭乘的East-Side-Tour從市中心(柏林大教堂對岸開駛)往東走,經過洪堡論壇(Humboldt Forum)麥克雪博物館(Markisches Museum),來到有名的奧伯鮑姆橋 (Oberbaumbrucke),它是雙層橋梁(上層走地鐵火車,下層行汽車),它連接了過去被柏林圍牆隔開的Friedrichshain和Kreuzberg兩區,成為東、西德統一的標幟,有說是柏林最美的橋梁建築。

奧伯鮑姆橋。(圖/作者提供)

再前行老遠就看到分子人(Molecule Man)鋁製雕刻,遠看只有兩個人,其實有三人(一人直立像一條線)。

施普雷河的鋁製分子人。(圖/作者提供)

德國最高的建築為柏林電視塔(368公尺高),1965-1969年間由德意志民主共和國建立,超過1920年蓋在城市西邊220公尺的無綫電發射台,現在已和布蘭登堡門、國會大廈、勝利柱等成為柏林地標之一,上面有觀景平台(204公尺處)和旋轉餐廳。

柏林電視塔。(圖/作者提供)

德國豬腳 南北差異大

柏林的路邊攤,從簡單如咖哩香腸(currywurst)的民眾小吃、土耳其捲餅Doner Kebap,到餐廳裡的德國豬腳。北德的水煮豬腳軟嫩入口即化,而南德烤豬腳外皮脆肉乾柴, 口感不同見人見智。

參加過兒子的畢業典禮和晚宴,該是揮手告別的時候了。上了飛機準備直飛華府IAD機場,機上服務人員也開始供應餐點,怎麼聽到機長廣播說因機械故障,所以要飛回柏林!三個小時後我們又回到原點,竟然還廣播說歡迎來到柏林(哭笑不得)。

客服人員說要回家的可以先下飛機,需住旅館的拿了行李後直接搭車去機場附近的Holiday Inn過夜。令我感到不解的是機上的旅客都很淡定,沒有任何吵吵嚷嚷的抱怨,這讓第一次遇到這種狀況的我,深深體會到「柏林不一樣」的旅遊經驗。