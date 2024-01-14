旅遊／美加楓情 秋色醉人

波特蘭港口的帆船。（圖／作者提供）

正在忙著收拾行李參加賞楓郵輪，傳來哈瑪士襲擊以色列，導致加薩 走廊遭到以色列的報復性攻擊，螢光幕上的慘狀，令人不忍卒睹，鮮血提前染紅了10月。因遠行而雀躍不已的心情被套上了枷鎖，沉重地提不起勁。

從舊金山搭乘夜機飛到東岸，一覺醒來，紐澤西的機場已在望，外子的兄嫂來接機，在相見歡中暫時解開了桎梏。相偕前往紐約搭船，隨著親友的聚敘，心情漸趨穩定。

這艘郵輪有個很不尋常的名字遁世號「escape」，暮色中一聲汽笛長鳴，我們化身為武陵人沿溪而行，遠離塵囂。夕陽追逐著浪花，在摩天樓間乍隱還現，海鳥在自由女神的頭頂盤旋，彷彿是在數落著人間滄桑，就此開啓了尋楓之旅。

萬得福豪宅。（圖／作者提供）

新港萬得福莊園 宏偉

航程繞著東北角經過緬因州前往加拿大 ，由於海洋氣候的調節，新港（Newport）成了許多貴族的度假勝地，十八、十九世紀富商雲集，豪宅大院不勝枚舉。我們曾在紐約上州待了八年，原就住在鐵路大王萬得福（Vanderbilt）的別墅附近，沒想到富豪芳鄰在此處的聽濤莊園（The Breakers）更精緻宏偉，面向大海，宛如北國佳人絕世而立。

1810年，科尼利厄斯·范德比爾特（Cornelius Vanderbilt），從母親那裡借了100美元，駕駛著一艘大船，為有需要的人提供輪渡服務。隨後又將業務擴大到蒸汽船運輸，接著創建了鐵路王國。直至1877年去世時，頂著「鐵路大王」、「航運大王」頭銜的科尼利厄斯，積累了1億美元的財富。

萬得福第六代傳人葛莉亞．萬得福（Gloria Vanderbilt）之子安得森．庫伯（Anderson Cooper ），寫了一本萬得福家族興衰史（Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty），介紹這個曾經是賓客雲集，揮金如土的富商家族。

沿著海邊步道聽著浪濤細述從前，不經意間已逼近開船的時間，匆匆搭車趕回郵輪，故事就停留在那開始的地方，像是被秋風無意掀開的扉頁，楓葉紛紛墜落，依稀傳來車馬聲；「萬得福先生回來了？」

拉琴的音樂手。（圖／作者提供）

波特蘭城 4度浴火重生

人的姓名和一生運道息息相關，因此好聽又順耳的名字一再被沿用，不僅是人名，地名也時常鬧雙包，美國境內至少有十多個波特蘭城。這座在航線上的波特蘭城，是緬因州最大城市， 史上曾經歷四次大火，遂以拉丁文Resurgam為格言，意味著「浴火重生」，採用鳳凰為市徽向世人展現的再生的信念。

我們下船找尋海鮮餐館，簡簡單單一個龍蝦漢堡，付帳時才發現，海港附近的生意人一點也不含糊，加上15%小費後上稅，平價的漢堡在此成了精品。古舊的城市，莊嚴的教堂織起一張充滿懷古幽情的面紗，卻掩不住那錙銖必較的生意經。比起新港，眼下只是市井小民的日常，温暖的秋陽親吻著波特蘭城，楓葉羞紅地低下頭，我們回到郵輪上，繼續遁世之行。

亞凱迪亞 曾以汽車聞名

從巴爾港（Bar Harbor）上岸，當年離開東岸前夕，曾去拜訪島上的亞凱迪亞公園（Arcadia National Park），帶著全家老小，在鬱鬱蒼蒼的森林步道中躲過7月暑氣。這次回訪，順著山路一邊聽故事、一邊欣賞這楓情萬種的湖光山色。

以法國探險家凱迪拉克為名的頂峰傲視羣山眾壑，它也曾是美國引以為榮的汽車品牌。當年透過洛克菲勒二世的努力奔走，勸服了許多富豪主動放棄莊園，捐給政府，改成了國家公園。其中有一處紅瓦的別墅被用來拍攝「大亨小傳」（The Great Gatsby），浮華世界裡，大亨竟然更改了本名，最後老父來收拾兒子遺物時才揭露了真相，繁華落盡後的淒涼令人唏噓，白髮人送黑髮人的無奈更是叫人扼腕。

匆匆駛過山區，喚起許多回憶；彼時牽著手在公園中嘻鬧的孩子，如今已有了自己該牽的小手。不知他將來會不會更改姓名，成為另一個萬得福、洛克菲勒或蓋茲比？隨著接駁船遠離小島，心中仍有一份眷戀和牽掛。

進入加拿大 跌進時光機

進入加拿大，經過換日線，我們失去了一個小時，匆匆用過早餐，聖約翰（St. John）港口在望，一位穿著清教徒衣裳的女士親切地招呼著，瞬間，世界跌進了時光機中。巴士將我們載到芬迪灣（英語：Bay of Fundy，法語：Baie de Fundy），位於加拿大新布藍茲維省和新斯科細亞省之間，在三面為陸地包圍下成為漏斗形的海灣，強勁的波浪隨著潮水衝進芬迪灣，湧入佩提科迪亞克河（Petitcodiac River）逆向倒流，形成一個14到16呎的落差，蔚為奇觀，碼頭邊的船在漲潮時隨著升高的水位被推送出海，退潮時卻被擱淺在河床中。

據說曾經有位妙齡少女從北部趕來和未婚夫相會，不料，他竟已另結新歡，極度失望之際，轉身跳入河中，正巧被漲潮中行駛的輪船長救了起來，兩人一見鍾情，定下終身，從此生活美滿幸福，更擴展了船務。反觀那位負心漢卻一直沒有安定下來，孤單潦倒一生。澎湃的河水依舊向海灣注入，等著另一場潮汐來改變方向，驀地，想起蘇軾的「念奴嬌」，「大江東去，浪淘盡，千古風雲人物。」芬提灣的水卻是可以逆向反轉，迎來一個華麗的轉身。

哈利 法克斯 2沉船故事

「水能載舟，亦能覆舟」，1912年4月15日凌晨，當時全球最大、號稱永不沉沒的豪華郵輪鐵達尼號，從英國正式首航五天後，便在橫渡大西洋前往紐約途中，不幸撞上冰山沉沒，船上2200多人危在旦夕，情勢十分危急，哈利法克斯（Halifax）作為最接近海難現場的港口，派出數艘船隻緊急救援。沉船事件仍導致超過1500人罹難，喪生者的遺體，埋進哈利法克斯的黃土之下，許多可歌可泣的故事卻浮出水面，鐵達尼號上傑克和蘿絲的愛情就此成了膾炙人口的經典電影。

佩琪燈塔前留影。（圖／作者提供）

在哈利法克斯以西43公里的佩姬燈塔，訴說著另一個沉船的故事，一位倖存的英國女郎終日在海岬上哀泣，居民遂將這港灣取了她的名字：佩姬灣（Peggy Cove )，鎮上的燈塔、火腿腸店以及禮品屋，都跟著被稱為佩姬，一段淒美的愛情永垂千古。

楓葉王國 揮灑絢爛顏色

加拿大是楓葉王國，9月底，日照變短，大自然揮起彩筆，為森林和原野舖染下各種不同的顏色。槭樹、黃揚先用深紅和鵝黃拉開了序幕，隨後，揮灑自如地在糖楓、紅楓和西克草楓等各種楓樹上起舞，把枯黃的落葉都染紅了。從郵輪上遠眺，不論豪宅萬頃或是田間農舍，都醉臥在絢爛的秋色中。

楓紅層層。（圖／作者提供）

這一趟賞楓之旅，跨越了時空，從鐵路大王到大亨小傳，經歷了人世間愛恨情仇和生離死別，彷彿是親臨其中，又似鏡花水月，轉眼成空。「遁世號」終於悠悠晃晃地遠離了楓紅層層，隨著大西洋流回到紐約。返航時，我們調回了一個小時。晨曦乍現，港口的燈火通明，手機恢復了，大批的訊息湧現，加薩走廊的慘狀再度染紅了10月，今年的楓紅更甚往昔。