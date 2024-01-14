1月14日至1月21日 牡羊座過得充實 獅子座混亂奔波

2024年1月14日至1月21日12星座運勢如何？

牡羊座

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計劃，你會過得充實而開心。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

處女座

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資 可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

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