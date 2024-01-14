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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

移民專頁／親屬移民 申請人必須遞交I-864經濟擔保書

鄭毅律師主答

讀者問：

我與前夫離婚，兒子歸我。後來，前夫到美國後又給兒子申請了綠卡，我去年來美國看兒子，靠著兒子拿到綠卡。我與前夫離婚後，在中國交了一個男友，尚未結婚，男友希望我回去跟他結婚，然後把他及他的女兒移民美國。請問，我住在兒子這裡，沒有工作及收入，要如何才能把他及他的女兒申請到美國？

答:

根據移民法，申請親屬移民，申請人必須遞交I-864經濟擔保書，證明自己有足夠的收入擔保，親屬移民來美國後，不會成為公共負擔。如果你準備和在中國的男友結婚，並申請他和他的女兒來美，你收入必須達到三口之家超過125%聯邦貧窮線的要求。

如果你的收入不夠，移民局允許你使用資產來滿足擔保的要求，前提是資產可以在一年內轉換為現金，並且不會給所有者帶來相當大的困難或經濟損失。

資產的總額，要達到125%的聯邦貧窮線和實際家庭收入差額的五倍。另外，符合一定條件，結婚後你先生也可以遞交I-864A，把他的資產加入計算。

此外，你也可以尋找一個合格的聯合擔保人，聯合擔保人可以是你的親戚或者朋友，並有綠卡或公民身分，而且他們需要滿足一定的收入要求。

移民局 綠卡 公共負擔

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