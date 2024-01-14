城市傳真／聖瑪利諾 華人的比佛利山

聖瑪利諾著名的杭亭頓圖書館。（美聯社）

在洛杉磯郡(又稱縣)的華人 聚居區聖蓋博谷(San Gabriel Valley)北端，有一個與歐洲一個迷你小國同名的城市──聖瑪利諾 (San Marino) 。

我剛來美國之初，見到這個地名，還以為這個城市是聖瑪利諾那個國家的移民所建，或是那個國家的移民聚居地，就像我們的唐人街(Chinatown) 一樣，但後來才知道，兩者除了同名之外，並無任何關係。

面積不到10平方公里

聖瑪利諾是洛杉磯郡所屬的88個城市和自治區之一，也是一個迷你小城市，面積僅有約9.7平方公里，只相當於大約1/6個台北市的士林區，人口1萬3100餘人，則僅有士林區的1/20。

聖瑪利諾是個富裕、保守、寧靜、古典的小城市，她於1913年建市，創建人是有「鐵血將軍」(Blood and guts general)之稱的四星上將巴頓(George Smith Patton, 1856-1927)，他並是首任市長。

聖瑪利諾於1913年建市，創建人是有「鐵血將軍」之稱的四星上將巴頓，他也是首任市長。（取自維基百科）

亞裔占總人口60%

聖瑪利諾原為白人居住區，居民多為較高知識分子的職業人士，諸如醫師、律都、會計師、大學教授等等，因此在這個谷區內的房價也最高，但因它的治安良好，更是整個加州最好的學區之一，因此甚得華人和其他一些亞裔的喜愛。近30年來，陸續有大量的亞裔遷入，已占總人口的60%，白人反而成了少數了。亞裔人口中，又以華裔占絕大多數。

眾所周知，明星住宅區比佛利山(Beverly Hills)是加州最高級的住宅區，而居住在聖瑪利諾的華裔也多為較富裕的人士，因此它有了個「華人的比佛利山」(Chinese Beverly Hills)的外號。

聖瑪利諾麻雀雖小，五臓俱全，市長、副市長、市議員、市政經理一應俱全。市議員由民選產生，市長、副市長則由市議員輪流擔任，由於華裔人口占了很大的比率，因此每次選舉，都必有華人當選。

必訪杭亭頓圖書館

聖瑪利諾的觀光景點也不少，最有名的首推杭亭頓圖書館(The Huntington library, art collections, and botanical gardens)，名為圖書館，但從原名上看來，其實是圖書館、藝術館、植物園三位一體，但因名字太長，我們只稱為杭亭頓圖書館，美國人也只稱為Huntington library。杭亭頓圖書館藏有許多圖書及藝術品，植物園面積廣闊，還專設一個亞洲庭園，並分為中國園(Chinese garden)和日本園(Japanese garden)，都充滿東方風格。另一個沙漠園(Desert garden)，又是另一種風味。

聖瑪利諾的著名的杭亭頓圖書館有中國庭園。（美聯社）

景點還有艾爾莫利洛維爾荷(El Molino Viejo)，這是聖瑪利諾的地標，以及銀色子彈(Silver bullet)，花邊公園(Lacy park)，嘉惠爾公園(Garfield park)和許多畫廊；遊樂場有雲宵飛車；星級酒店則有十餘家之多。

聖瑪利諾的著名的杭亭頓圖書館裡收藏的托馬斯·蓋恩斯伯勒（Thomas Gainsborough，1727-1788 年）名畫「藍色男孩」。（美聯社）

聖瑪利諾由於華人眾多，且多屬高級知識分子及較富裕的居民，為了協助少數族裔融入主流社會，並作為各族裔間的橋樑，及對社區與學區的服務，他們乃於1979年成立了一個「聖瑪利諾華人協會」(Chinese club of San Marino，簡稱 CCSM)，至今已有45年的歷史了。

協會每年舉辦年會一次並換屆，去年(2023年)的年會定名為「繼續跳舞」(Keep on dancing)，象徵著活潑、歡樂永遠不停。晚會當天到場的貴賓、聖瑪利諾的居民及親友共500餘人，熱鬧非凡。新任會長是許嗣堯(Se-yao Hsu)、卸任會長為陳秋昌(Alan Chen)，年會的承辦人為伍樺(Sherry Wuu)，三人都是來自台灣，都是社區知名人物。