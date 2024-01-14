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美國現象／挑選居家照護服務8須知

記者顏伶如
某些仲介公司為照護員提供履約擔保。(圖╱123RF)
某些仲介公司為照護員提供履約擔保。(圖╱123RF)

為老年人挑選居家照護服務(Home Care Services，又稱居家護理服務)，以便在自己家裡安享天年，需要注意以下要點：

1.需要哪些項目的服務？

老年人跌落或手術後，短期內家裡需要護士或復健師協助復元，這種類型的居家照護服務紅藍卡通常給付。但數百萬美國老年人如果晚年繼續住在家裡而不是搬到養老院或老人公寓，需要數個月甚至數年的協助，包括協助起床、沐浴、上廁所、看醫生、買菜、做飯等，這些助理可能不需要具備醫學訓練。

2.如何挑選？

從簡單的家庭打掃到私人護士，不同服務內容琳瑯滿目，民眾可以列出需求為何、每天需要幾小時服務，或需要共計幾周的服務。阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)與美國中老年人協會(AARP)共同推出社區資源資料庫，民眾可以根據地點查詢服務機構。美國中老年人協會也有如何挑選居家照護服務的說明指南。

3.是否要透過仲介？

雖然紅藍卡為居家照護機構提供打分評比，但提供居家照護服務的公司並不需要接受聯邦政府監督，各州對於營業執照的要求並不相同。優良的仲介公司會對員工進行背景調查，提供訓練與其他支援，如果有員工生病或辭職，仲介公司可以調派代班人手。某些仲介公司為照護員提供履約擔保。

美國居家照護協會(Home Care Association of America)營運長巴提斯塔(Jennifer Battista)建議，最好邀請多家機構派員到家裡先行評估，詢問服務機構如何對員工進行背景調查、是否進行犯罪前科調查、員工是否必須懂得如何施以心肺復甦術(CPR)與急救等。錄用照護員之前，一定要索取推薦人(references)資料，請教曾經雇用該名照護員的家庭。 

巴提斯塔說，挑好機構之後，不妨試用幾名照護員，然後從中挑選最適合的一人；把家中老年人的需求詳細描述出來，仲介越能根據實際需要尋找足以勝任的照護員。

4.透過親友介紹如何？

倡議組織「跨世代照護」(Caring Across Generations)倡議長喬爾維克(Nicole Jorwic)說，許多家庭透過值得信賴的親朋好友介紹，成功找到理想的照護員。她說，為祖父母尋找照護員時，就是詢問社區居民而找到理想的照護員。如果決定私下聘用，切記要進行背景調查，並且請教曾經雇用該名照護員的家庭。

5.紅藍卡(Medicare)是否給付？

紅藍卡不給付長照服務，但對於符合居家護士或復健師需求的病患，可能則會給付居家照護。民眾可以先請教醫師患者在家裡是否需要照護員。

6.其他保險是否給付？

白卡(Medicaid)通常為照護員提供給付，做為養老院的替代選項。但由於照護機構人手不足，即使符合白卡給付資格，可能也不容易請到照護員。許多家庭抱怨照護員曠職，低薪問題則讓白卡照護機構人員流動率極高。某些私人的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)提供照護員給付。

7.聘請居家照護人員大約要花多少錢？

全美各地居家照護機構收費大約每小時27元，照護員得到一半以上。至於自己接案的照護員，收費標準則不容易估計，但獨立接案可避免機構抽成。

8.若有問題向哪個單位通報？

可以向州政府衛生廳等單位投訴。

自己接案的照護員，收費標準不容易估計。(圖╱123RF)
自己接案的照護員，收費標準不容易估計。(圖╱123RF)

紅藍卡 白卡 養老院

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