美國現象／挑選居家照護服務8須知

某些仲介公司為照護員提供履約擔保。(圖╱123RF)

為老年人挑選居家照護服務(Home Care Services，又稱居家護理服務)，以便在自己家裡安享天年，需要注意以下要點：

1.需要哪些項目的服務？

老年人跌落或手術後，短期內家裡需要護士或復健師協助復元，這種類型的居家照護服務紅藍卡 通常給付。但數百萬美國老年人如果晚年繼續住在家裡而不是搬到養老院 或老人公寓，需要數個月甚至數年的協助，包括協助起床、沐浴、上廁所、看醫生、買菜、做飯等，這些助理可能不需要具備醫學訓練。

2.如何挑選？

從簡單的家庭打掃到私人護士，不同服務內容琳瑯滿目，民眾可以列出需求為何、每天需要幾小時服務，或需要共計幾周的服務。阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)與美國中老年人協會(AARP)共同推出社區資源資料庫，民眾可以根據地點查詢服務機構。美國中老年人協會也有如何挑選居家照護服務的說明指南。

3.是否要透過仲介？

雖然紅藍卡為居家照護機構提供打分評比，但提供居家照護服務的公司並不需要接受聯邦政府監督，各州對於營業執照的要求並不相同。優良的仲介公司會對員工進行背景調查，提供訓練與其他支援，如果有員工生病或辭職，仲介公司可以調派代班人手。某些仲介公司為照護員提供履約擔保。

美國居家照護協會(Home Care Association of America)營運長巴提斯塔(Jennifer Battista)建議，最好邀請多家機構派員到家裡先行評估，詢問服務機構如何對員工進行背景調查、是否進行犯罪前科調查、員工是否必須懂得如何施以心肺復甦術(CPR)與急救等。錄用照護員之前，一定要索取推薦人(references)資料，請教曾經雇用該名照護員的家庭。

巴提斯塔說，挑好機構之後，不妨試用幾名照護員，然後從中挑選最適合的一人；把家中老年人的需求詳細描述出來，仲介越能根據實際需要尋找足以勝任的照護員。

4.透過親友介紹如何？

倡議組織「跨世代照護」(Caring Across Generations)倡議長喬爾維克(Nicole Jorwic)說，許多家庭透過值得信賴的親朋好友介紹，成功找到理想的照護員。她說，為祖父母尋找照護員時，就是詢問社區居民而找到理想的照護員。如果決定私下聘用，切記要進行背景調查，並且請教曾經雇用該名照護員的家庭。

5.紅藍卡(Medicare)是否給付？

紅藍卡不給付長照服務，但對於符合居家護士或復健師需求的病患，可能則會給付居家照護。民眾可以先請教醫師患者在家裡是否需要照護員。

6.其他保險是否給付？

白卡 (Medicaid)通常為照護員提供給付，做為養老院的替代選項。但由於照護機構人手不足，即使符合白卡給付資格，可能也不容易請到照護員。許多家庭抱怨照護員曠職，低薪問題則讓白卡照護機構人員流動率極高。某些私人的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)提供照護員給付。

7.聘請居家照護人員大約要花多少錢？

全美各地居家照護機構收費大約每小時27元，照護員得到一半以上。至於自己接案的照護員，收費標準則不容易估計，但獨立接案可避免機構抽成。

8.若有問題向哪個單位通報？