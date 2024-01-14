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人物／趙丹峰創辦航校 助孩子體驗冒險樂趣

記者楊青
和小航空迷們在一起。（趙丹峰提供）
和小航空迷們在一起。（趙丹峰提供）

趙丹峰說，他對好萊塢電影《生命中的美好缺憾》(The Fault in Our Stars)一直記憶猶新。兩名癌症病人，勇敢面對死亡，生命不留遺憾。他認為，像自己這樣64歲開始學開飛機，可能少之又少，但現在早早學駕駛飛機的年輕人不在少數。

這也是他和太太決定創辦航空學校的原因。他們的Joy Sky飛行學校，目前已在洛杉磯東郊的奇諾岡開始試運營，五歲的孩子也開始體驗試飛的冒險樂趣。

趙丹峰表示，他創辦航校的另一個原因，是這些年在學習飛行的過程中體會了學飛的酸甜苦辣，包括學習過程中可能遇上的很多「坑」，一些學員可能被人「坑」到瀕臨傾家蕩產，比如本來幾萬元就能通過學習和考試獲得執照，但一些人可能花費10多萬，甚至20萬都依然通不過教練關。教練一句「你還不夠好」，就得繼續學，教練不簽字，不僅意味著無法獲得考試資格，也意味著更長的學習時間和更多學費。

趙丹峰表示，與他一起學習飛行的同學中，就有四年都沒有得到教練簽字的；這名同學花了比其他人多好幾倍的學費，卻沒有收穫想要的結果。

「我為自己高興的是，在這麼大的年紀，不但學有所成，而且還拿到了各種執照」，趙丹峰表示，大峽谷觀光飛機要求飛官有至少500小時的飛行經驗，他已超過600小時，在退休的年齡還能通過愛好找到理想的工作，非常開心。

華人飛人趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照。（趙丹峰提供）
華人飛人趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照。（趙丹峰提供）

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