365行／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

艾桐從帶著一點點好奇開始，到現在全心投入酒莊這個行業中。（艾桐提供）

艾桐可能是你見過的最年輕的酒莊老闆。父母做葡萄酒進出口生意，她從小在美酒的世界中耳濡目染卻懵懵懂懂。思維傳統的父母也寄希望於大她七歲的哥哥繼承家業，對她並沒有過多要求。

即使是在戴維斯加大(University of California, Davis) 葡萄種植和釀酒專業學習的前兩年，艾桐也依然很難將自己的未來和葡萄酒聯繫在一起。直到一次在課堂上，聽到老師講到人的味蕾，其實因人而異，味蕾愈多對食物或味道的敏感程度就愈高；而所有族群中，亞裔 特別是亞裔女性的味蕾是最豐富的。

酒莊實習 唯一亞裔女生

老師進一步講解，這也使得人們期待在釀酒或料理行業看到亞裔女性，然而可惜的是在這兩個行業，尤其釀酒行業中，亞裔女性都非常稀少。

老師的講解激發了艾桐內心對葡萄酒的熱愛，帶著一點點好奇，她開始全心投入到這個行業中來；大三開始她就在酒鄉的一家家庭酒莊實習，這家酒莊位於納巴(Napa)和蘇諾馬(Sonoma)的交界處，是最早使用風力這種清潔能源發電來釀酒的酒莊之一。

在這家酒莊，艾桐經歷了從葡萄採收、發酵、榨汁到裝桶，二次發酵、混釀和裝瓶的全過程。

彼時的她，一周六天在酒莊工作，一天趕回學校上必須到場的實驗課，工作之餘還要遠程完成課業。卻像海綿一樣吸收著關於葡萄酒釀造的一切知識，和酒莊裡來自歐洲各地及澳洲 酒鄉的其他實習生碰撞著思維的火花，她則是其中唯一的亞裔女生。

此後的釀酒季節，艾桐又來到酒鄉裡更大的酒莊，甚至遠赴澳洲的酒莊實習；豐富的經歷讓她對葡萄酒的理解逐漸加深，漸漸明白真正好的葡萄酒的出現並非偶然，而是背後精心的管理和品質管控。

在酒鄉最好的酒莊，她看到高價收購來的極品葡萄被按照品種、產地、甚至具體的農莊，精細地分成幾百個門類。

掌握專業 踏上創業之路

釀酒師會對釀成的樣酒進行各種比對、調和、實驗，精選出最佳的配比調製成酒；整個過程可謂令人嘆為觀止，讓人感到幾百元一瓶的佳釀確實物有所值。

畢業後的艾桐順利進入酒鄉的一家大型客製釀酒廠工作，負責以精密的實驗數據監測釀酒的過程；又很快獲得加入大型酒莊從事專業釀酒和管理工作的機會，她感到自己在酒鄉頂尖酒廠Beringer Vineyards學到的管理經驗派上了用場。

通過對酒液監測、品嘗和數據分析，她可以很好地給生產部門專業的建議，從而把控好葡萄酒的質量。

艾桐很快在酒鄉獲得業界認可，被多個酒莊延請為釀酒師。正當此時，志不在酒莊經營的哥哥卻打算將家中購入多年、一直委託他人代管的酒莊賣掉。艾桐非常捨不得，經過一番考慮，雖然明知創業之路充滿艱難險阻，她卻義無反顧決定自己開始創業。

好在此時的艾桐，自己不僅已經在釀酒技術和管理方面都有不少經驗，還同時出任多家酒莊顧問，在業界也有頗多專業人士朋友幫忙。

接管酒莊 首年就逢大旱

可是艾桐接管酒莊的第一年就恰逢酒鄉大旱，一向引用周邊山泉水澆灌的莊園，此時供水嚴重不足，政府為拯救釀酒業，提供引水灌溉服務；她經過思考，卻大膽選擇乾旱作業，堅持用有限的山泉水部分灌溉葡萄園，同時導引葡萄努力從土壤中吸取不足的水量。

這樣種植出來的葡萄，產量低、果形小，卻風味十足。結果，那年收穫的葡萄，只剛剛夠釀造五個橡木桶的酒，經過精心調配，終於釀成讓艾桐引以為傲的限量版甄選「赤霞珠」(Cabernet sauvignon)。她還為年輕客人精選紫北賽葡萄，釀造一款果味突出的桃紅葡萄酒，酒體乾脆清冽，搭配中餐風味絕佳。

艾桐坦言，管理酒莊甚至比第一份實習時全職上班還要兼顧學業更累，自己作為釀酒師和顧問的收入，也大都投入到酒莊的經營中。