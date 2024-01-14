大仁說財經／比特幣 最糟和最好的一年

加密幣交易所FTX創始人兼執行長山姆·班克曼-佛瑞德背負七項金融詐欺和洗錢罪名，被陪審團宣判全部有罪。（路透）

2023年是加密貨幣 誕生的第14年，但它充滿了醜聞、破產、詐欺和監管糾紛。然而，這仍然可能是該行業有史以來最好的一年。

「Crypto 2023」的演員陣容現在幾乎已成為欺詐的代名詞：班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)、趙長鵬、Alex Mashinsky，以及不太引人注目的Heather Morgan和Ilya Lichtenstein，這兩人又名「比特幣 邦妮和克萊德」 。

展現韌性贏得勝利

即使有各種負面報導，這個年輕的產業還是贏得一些顯著的勝利。

加密貨幣的領頭羊資產比特幣今年上漲160%。兩起備受矚目的法庭案件對產業有利，期待已久的主流投資 產品預計將於1月獲得批准，這可能會吸引大量新投資者。

與金融界的其他領域一樣，數位資產受到通膨降溫、經濟成長以及期待已久的聯準會升息結束等宏觀經濟情勢改善的提振。

全球顧問公司StoneTurn加密貨幣專家兼合夥人柯利(Kyla Curley)表示，「這是加密貨幣展現韌性的一年」。

這種韌性的一個重要關鍵是美國政府，尤其是司法部，即使在沒有明確監管法令情況下，也一直設法在加密貨幣方面發揮執法力量。

柯利說，「欺詐就是欺詐」，「無論技術或產業如何，你都無法阻止人性。歸根結柢，人們總是會找到一種善用規則的方法。」

2023年，在加密貨幣領域，沒有人比班克曼-佛瑞德更引人注目了。這位企業家曾被譽為有遠見的人，但在去年11月因透過其FTX交易平台策畫一場長達數年、價值數十億元的詐欺案而被判有罪。

遲來的壞蘋果清洗

正如市場所見，他的接受審判，對於加密貨幣最大的批評者和最強烈的粉絲來說是今年的奇觀。

對於那些傾向於將加密貨幣視為精心設計騙局的人來說，這次審判拉開了FTX背後欺詐行為的帷幕。FTX以其適合初學者進入新興數位資產的方式，吸引數百萬主流投資人。班克曼-佛瑞德的快速興衰，現已成為加密貨幣批評者的證據。

另一方面，那些讓他成為億萬富翁偽救世主的加密貨幣忠實者，也為他的判決歡呼，將這項判決視為對壞蘋果的一場遲來的清洗。

判決幾周後，美國當局再次大力執行。最受歡迎的加密貨幣交易平台幣安創始人趙長鵬，在40億元和解協議中承認了洗錢指控。

Coinbase政策長席爾薩德(Faryar Shirzad)表示：「2023年對於詐騙者來說是糟糕的一年，但對於建設者來說是美好的一年」，「進入2024年，許多最惡劣的詐騙者將會退出市場，這是一件好事。」

在趙長鵬認罪後的兩周內，比特幣飆升23%達到4.4萬元，觸18個月以來的最高水平，因為投資人期待即將到來的更多正面消息。

ETF申請 可望通過

2024年加密貨幣的主要事件可能最快在2024年1月到來，屆時美國監管機構預計將批准美國市場上第一個現貨比特幣ETF的申請。

簡而言之，現貨比特幣ETF允許投資人在不實際擁有數位貨幣的情況下追蹤比特幣價格；這對主流投資者很有吸引力，原因有幾個。

首先，它為對加密貨幣持謹慎態度的日常投資人提供一種相對安全的方式，來涉足眾所周知的波動市場。

ETF也在傳統證券交易所進行交易，這意味著投資人可以透過久經考驗的經紀業務來買賣，而不必在加密貨幣領域開立新帳戶。當然，監管的前景又增加了一層保護和透明度。

結果是：很快就會有大量新資金流入比特幣。

比特幣減半 加劇看漲

比特幣減半，或更具威脅性的「減半」(halvening)，也加劇了這種看漲情緒。

雖然這通常是一種炒作買入、新聞賣出的事件，但減半的確往往會推高比特幣。從本質上講，比特幣是一種有限資產，每四年演算法就會將進入流通的新代幣數量減少一半，因此稱為減半。

加密貨幣借貸機構Nexo聯合創始人川契夫(Antoni Trenchev)表示：「『減半』是2024年比特幣愛好者的終極極客活動」，「因此，如果歷史重演，我們可能要到2025年某個時點才能看到比特幣創下峰值，而2024年將成為主要事件的開始。」

今年底上看14萬元

他表示，現貨ETF批准和預計在春季減半的「雙重利多」應該會推動比特幣漲至10萬元，比2021年11月達到的歷史高點6.9萬元、上漲45%。

他說：「通往10萬元的道路將充滿意想不到的崎嶇，並且會像比特幣一樣出現兩位數的跌幅」，「套用巴菲特(Warren Buffet)的說法，『耐心才能賺錢』。」