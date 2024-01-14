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娛樂／當幻想變現實 「幻幻之交」腦洞大開

娛樂新聞組
「幻幻之交」中的小女孩可以看到幻想中的生物。（取材自IMDb）
「幻幻之交」中的小女孩可以看到幻想中的生物。（取材自IMDb）

由派拉蒙影片公司出品、「噤界」（A Quiet Place，「寂靜之地」）系列導演約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）自編自導、「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的全新電影「幻幻之交」（IF，又譯「無中生友」）將一個新奇的世界帶給觀眾──假如你兒時所相信的都是真的，腦中的幻想角色進入真實空間，會發生怎樣的故事？

將在5月17日上映的「幻幻之交」視覺化大量人類「假想的友人」（Imaginary Friends），他們被稱為「幻幻」（IF，又譯「友友」），以卡通形像出現在人類世界中。

該片的首支預告透過人類視角帶領觀眾首次認識「幻幻」，男主角萊恩雷諾斯飾演的一名神祕男子小心翼翼踏入房間，遇到一隻名叫「藍藍」的毛茸茸大眼萌物踏出櫃門，藍藍「社交牛逼症」（不擔心被嘲笑、放下包袱、放飛自我）大爆發，引起由凱莉佛萊明（Cailey Fleming）飾演的小女孩的注意。

在小女孩見到「幻幻們」之後，了解它們是人類腦中幻想的朋友，透過人類的想像力而存在，而如今「幻幻」卻遇到了全新的難題：之前想像出他們的孩子已經長大了，它們被遺忘，甚至遭遇生存危機，因此孩子被看作是拯救「幻幻」們的關鍵，開啟全新冒險之旅。

「幻幻之交」電影海報。（取材自IMDb）
「幻幻之交」電影海報。（取材自IMDb）

神祕男帶著小女孩進入「幻幻」們生活的世界，畫面千奇百怪，既有呆萌的棕熊、親人的獨角獸；也有狂躁士兵、猙獰巨龍；甚至還有隱形的「擋路怪」。在這個奇幻世界中，有載歌載舞的派對狂歡，也有危險密布的城堡冒險，只要腦洞大，一切都有可能。

貓王小生 「沙丘2」化身殺人機器

而「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、千黛亞（Zendaya）主演的電影「沙丘2」（Dune: Part Two）將在年3月1日上映。該片承接第一部劇情，講述提摩西夏勒梅飾演的公爵之子保羅亞崔迪（Paul Atreides），被皇帝和哈克南人聯手滅族後，在沙丘星球遇到千黛亞飾演的弗雷曼女戰士荃妮（Chani），隨後加入弗雷曼族展開的傳奇旅程。保羅與讓他家破人亡的陰謀家們開戰，同時面臨著一生所愛與已知宇宙命運的兩難。

「沙丘」系列根據法蘭克赫伯特（Frank Herbert）著名科幻小說改編，由傳奇影業和華納兄弟探索集團攜手打造。前導預告片資訊量龐大，展現了主角保羅和女戰士荃妮的愛情、保羅作為「天選之子」的崛起，以及沙丘星球上這場終極大戰的宏大場面。

預告片中，保羅與契妮在談論預知夢，一閃而過的各種畫面碎片，似乎預示著前方的宿命之路極其複雜艱辛。沙丘星球的原住民弗雷曼人，在沙丘星球與外來入侵者哈克南人作戰多年，而保羅所在的厄崔迪家族在被滅族之前，更是和殘酷的哈克南家族對抗了數百年。契妮告訴保羅「在沙丘星球，人人平等，做什麼事情都是為了所有人。」她願意陪伴保羅，指引保羅，這彷彿是兩人真正觸碰到靈魂的愛情宣言，浪漫又感動。

奧斯汀巴特勒在「沙丘2」演出大反派。（取材自IMDb）
奧斯汀巴特勒在「沙丘2」演出大反派。（取材自IMDb）

畫面一轉，因「貓王艾維斯」（Elvis）暴紅的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）飾演的新角色、狠厲殘暴的哈克南「殺人機器」菲得-羅薩（Feyd-Rautha）隆重出場，這位與主角一樣可能成為「天選之子」的人將是保羅宿命中的對手。

（取材自新京報）

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