娛樂／「繁花」上海細節 藏王家衛鄉愁

「繁花」劇照。（取材自豆瓣電影）

1993年1月1日臘月初九，曆書上記載：忌出行。上海和平飯店門口一輛車疾駛而來，撞向拿著手提箱的男人，箱子裡的三十萬現金灑滿一地，這一幕，虛實交織。

這是王家衛執導電視劇「繁花 」裡的橋段，被撞的「寶總」（胡歌 飾演）是虛構的劇中角色，但和平飯店確為上海極具地標的建築。它前身為「匯中飯店」（南樓）及「華懋飯店」（北樓），建於1903年，1956年南北大樓整合為和平飯店營運至今。

現實中，和平飯店見證了孫中山「革命尚未成功，同志仍需努力」的演說、蔣介石宋美齡訂婚晚宴、周恩來會見國際政要、美國總統柯林頓（Bill Clinton）下榻……它是上海第一幢現代派建築，也曾被稱為「遠東第一樓」，也難怪「繁花」裡，王家衛將和平飯店當作最主要的場景之一。

生於上海的王家衛，即便過往作品中有不少滬上元素，從「阿飛正傳」、「花樣年華」到「2046」，都描摹著聚居香港 的上海人，用光影打造著一段段舊上海的奇幻夢境，但他從未有把場景設定在自己的出生地。他曾說過，關於老上海的電影很難拍出來了，因為屬於那個時代的繁華和精緻，已經一去不返。

現在，他執導了「繁花」，這是他首度把鏡頭對準上海，也是他第一次拍劇。

「繁花」電影海報。（取材自豆瓣電影）

然而，影集「繁花」不像王家衛電影一貫的意識流，有一個非常明晰又極具戲劇衝突的主線故事，幾乎可以歸類在「商戰」題材。這一點，可以說很「不王家衛」了，但視覺上，又的確極具王式風格。

5歲離鄉 作品皆富上海味

王家衛過去僅在一本英文訪談錄「WKW: The Cinema of Wong Kar Wai」（2016年）裡，和他精心挑選的訪談者、文藝批評家約翰鮑爾斯（Powers, John）說過，做海員的王父，不僅一口流利的英語，還有社團背景，在1963年的特殊氛圍下，決定離開上海。但政府規定只能帶走一個孩子，於是14歲的哥哥王家慶和姊姊王家柱被暫時留在了上海，只有5歲的王家衛隨父母遷居香港。

王家衛小時候和父母的合照。（取材自鳳凰網）

後來，大門突然關上了，哥哥姊姊再也沒能被接去香港團聚，就這樣永遠留在上海。王家衛記憶裡，5歲之前的片段安穩清雅，「母親下班領我回家，一路上那些樹啊影啊，和經過上海交響樂團訓練地聽到的音樂」，但也僅止於此。

其實在香港，他和家人一直活在上海的氛圍裡。彼時的香港，短短數年內人口激增至300萬，其中占比極大的上海移民帶著家鄉的老習慣，重塑了一個舊上海。在家裡，他們依舊用上海話交流，母親每天身著旗袍，精緻講究的海派作風和搓麻將的習慣一樣，沒有變過。離土未離家的他，從此便開始了在作品中釋放對這座出生之城的故土情懷。旗袍、爵士樂、上海話......命運的齒輪，或許在2011年金宇澄寫下同名小說「繁花」第一段時就開始轉動了。

「『阿飛正傳』結尾，梁朝偉 對鏡子梳齊，全身筆挺，骨子裡疏慢，最後，關燈。否極泰來，這半分鐘，是上海味道。」小說「繁花」「引子」的這段開頭，正是王家衛「阿飛正傳」的結尾。「繁花」原作者金宇澄眼裡，「阿飛正傳」有不少屬於「上海味道」的地方。

自稱「上海製造香港加工」的王家衛，一直在作品中想像與回望故鄉，也拍攝了許多在香港生活的上海人。「阿飛正傳」中，阿飛的養母（潘迪華飾演）是一位上海風塵女子，說得一口道地的老式上海話。王家衛與美術指導張叔平在「花樣年華」平共同還原著兒時記憶中的上海弄堂裡的人情冷暖和一蔬一飯，蘇麗珍（張曼玉飾演）身上，也有王家衛母親的投射。

2000年電影「花樣年華」是王家衛展現個人美學與風格的代表作之一。（取材自豆瓣電影）

一見如故 原著寫兄姊故事

2012年，金宇澄方把散發在網路上的貼文定稿成書，交給雜誌「收穫」時，一直想不好名字，看到手邊一本時尚雜誌聖誕節專輯封面有「繁花似錦」四字，當時便覺得不能有比「繁花」更合適的了。隔年3月，首次出版單行本。

王家衛對「繁花」一見如故，他對「繁花」的熟稔，就像是看一面等待了50年的鏡子，「這部小說我是一口氣讀完的，補白了我60年代來香港後的上海生活面貌。這本小說寫的就是我哥哥姊姊的生活。」

王家衛兄姊的生活與他自己的成長故事，金宇澄之前一無所知，他只是在「繁花」裡記錄下那個年代一代上海人經歷的故事。比王家衛長6歲的金宇澄，恰是王家衛哥哥的同儕，他的另一部小說「迷夜」講述那一代人的命運，上山下鄉、殘忍與孤獨的那段歷史。大概，王家衛在其中看到當年被留在內地、不得不下鄉哥哥的影子。

2015年夏天，王家衛終生未婚的哥哥離世，王家衛被問到是否會拍攝這段沉重的歷史時，隨即表示不會，理由是這樣會讓家裡人感到尷尬。歷史的傷痛永遠「不響」。或許他更願意在作品裡表達對家人熾熱溫暖的情感。

2014年7月香港書展上，王家衛稱要把「繁花」搬上螢幕，他對「繁花」都是溢美之詞：「「繁花」是上海的『清明上河圖』，藏著城市精神和歷史文化的密碼。」

「繁花」劇照。（取材自豆瓣電影）

而這次帶著「繁花」站在淮海路的王家衛，於上海不再止於精神還鄉，他是真的回來了，時隔60年。他說，「我拍過好多香港題材，自己是上海人，但從未拍過老上海的題材，這部『繁花』是『花樣年華』『2046』後的第三部。」

保留原味 線上保留滬語版

王家衛認為若把書中對白變成普通話，就會像老舍的「茶館」把京白去掉一樣無法想像，所以改編後的影視劇仍將保留書中的方言魅力，為此，「繁花」選角第一個標準是會說上海話，台詞裡的「夜東京」蟹黃小籠、「至真園」芙蓉蟹鬥，以及那些派頭、噱頭、苗頭，人面、情面、場面裡的恩怨情仇……都能用正宗生脆的上海話說出原汁原味。該劇播出時，觀眾除了普通話版本，也有滬語版可選擇。

「繁花」推出原汁原味的滬語方言版本。（取材自豆瓣電影）

「繁花」劇組，在製作過程中徵集與90年代有關的物件激發靈感，金宇澄分享了1984年結婚時新娘子穿的紅色開襟外套；胡歌拿出了媽媽結婚時的飛人牌縫紉機；王家衛則翻出了一瓶還未開封的紹興老酒「天女散花」。那是1990年王家衛拍完「阿飛正傳」後，回上海探親時，一口氣買了三瓶卻沒捨得喝一口的酒。

或許是拍攝風格的問題，許多觀眾表示容易誤把「繁花」代入「花樣年華」的世界。每當看到胡歌飾演的阿寶走在黃河路上，穿著西裝的他有梁朝偉的影子，就會浮現出周慕雲對蘇麗珍說的那句話：「如果我多一張船票，你會不會跟我一起走？」

（取材自鳳凰網）