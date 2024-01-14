我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

養生／7禁忌飲食 高血壓別碰

元氣網
高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）
高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

「沉默殺手」高血壓並非老人的專利，我們吃進去的食物，對血壓的影響很大，若吃錯食物恐會「禍從口入」讓血壓飆高。

一般常聽到的「三高」，是三種常見慢性疾病：高血壓、高血糖及高血脂。由於這三種疾病初期沒有任何明顯的症狀，對人體也不會造成明顯不適，讓人難以察覺，而忽略掉潛藏的危害。事實上「三高」與罹患慢性疾病的風險有極大的關係，不僅會讓血管阻塞，進而促使血液流動不順暢，引發腦中風、心血管疾病、腎衰竭等不可逆的併發症，長期下來導致器官損壞及衰竭，造成永久的傷害。

食物對血壓的高低影響很大，若有高血壓，平日飲食請養成低鹽、低脂肪、低膽固醇、低熱量的用餐習慣，保持清淡飲食為主，並記得多吃蔬菜和水果。以下列舉的7大類食物，請盡量避免食用。

1.甜味食物

攝取太多糖分會使血糖升高，高血糖則會進一步使「血管張力素」的基因表現多出3倍，進而造成血管收縮、血壓升高。糖不但會引起身體發炎，還會造成肥胖跟糖尿病等問題，三高族群要特別少吃。此類食物：甜點、糕點、麵包、蜜餞、果汁等。

2.高脂肪食物

攝取過多飽和脂肪、反式脂肪及膽固醇，會導致血管硬化、危害心血管疾病、增加罹患心血管疾病的風險；也容易導致肥胖，肥胖是引發高血壓的因素之一，烹調宜採用植物油，避免動物油。此類食物：鹹酥雞、油炸食品、肥肉、人造奶油、動物油等。

3.鹽醃食物

醃漬的食物在製做時會加入大量鹽分，人體在攝取過多的鹽後，會造成水腫、高血壓等慢性病，對腎臟跟血壓的負擔很大。此類食物：鹹鴨蛋、醬菜、泡菜等。

4.加工食品

加工食品的鹽分含量高，因鈉容易將水分置留在體內，一旦血管中的水分多，血管壓力變大，恐易導致高血壓。此類食物：香腸、火腿、培根、罐頭等。

5.過多調味料

鹽分含量高的沾醬容易將水分置留在體內；一旦血管中的水分多，血管壓力變大，恐易導致高血壓。此類食物：番茄醬、沙茶醬、醬油等。

6.濃茶

清淡綠茶有利於高血壓病患飲用，但忌飲濃茶，尤其是濃烈紅茶。因為紅茶中所含的茶鹼最高，可以引起大腦興奮，導致失眠、心悸等不適，進而使血壓上升。此類食物：濃茶、濃紅茶等。

7.酒

喝酒會使高血壓藥物失去療效，也可能引發中風、心肌梗塞等併發症。要避免血壓上升，飲酒量不宜超過30公克酒精。此類食物：酒。

看完以上高血壓的飲食禁忌，知道日常飲食該避免那些地雷食物了吧。除了飲食禁忌要遵守，也別忘了平日養成定期測量血壓的習慣，才能確保血壓在健康數值，維持穩定的血壓與血脂。

高血壓 三高 心血管疾病

上一則

養生／防乳癌日食譜 控制油脂攝取

下一則

醫藥／常喝發霉花椒燉湯 竟罹肝癌

延伸閱讀

喝酒、抽菸取暖？ 醫師警告：恐更易失溫猝死

喝酒、抽菸取暖？ 醫師警告：恐更易失溫猝死
張誌家「後腦兩側痛」求助 醫指「基底動脈症候群」警訊

張誌家「後腦兩側痛」求助 醫指「基底動脈症候群」警訊
前職棒投手張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

前職棒投手張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆
台灣前職棒名投張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

台灣前職棒名投張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

熱門新聞

滿65歲就得參加Part A保險，如果晚了兩年參加，保費每年增加10%。圖為聯邦醫療保險手冊。(美聯社)

封面故事／保費、福利比一比 搞懂紅藍卡

2024-01-07 01:25
定下每日存款15美元的目標有百利而無一害，操作容易而且可以貯備應急金，求心安又能在必要時派上用場。（圖／123RF）

封面故事／日存15元 儲蓄很簡單

2024-01-07 01:28
一名長者在冬季行經大雪覆蓋的公園；新的一年，增長一歲，身心和環境會有何變化？需要追求逆齡成長嗎？（路透）

封面故事／不必逆齡 誠實迎老化

2024-01-07 01:30
江青和林青霞，去年11月25日在台北金馬獎晚宴上。(江青提供)

談藝／「面面俱到」說青霞

2024-01-07 01:22
「負重健走」(Rucking)，由於是低衝擊力的全身運動，適合任何年齡層的運動量。（圖／123RF）

封面故事／負重健走 引領健身新趨勢

2024-01-07 01:29
退休金是勞工老年經濟保障的來源之一。(圖/123RF)

封面故事／樂活退休 靈活資產配置

2024-01-07 01:26

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣