料理功夫／酪梨納豆糕

酪梨納豆糕

材料：

酪梨1個（熟而不過軟最好）、納豆1盒（小粒為佳，有無調味包皆可）、調味烤海苔（seasoned roasted seaweed）半張到1張（約18x20公分）、檸檬汁幾滴。

工具：

餅乾成型切割刀（cookie cutter），自己喜歡的形狀，邊緣有高度。

作法：

1.調味烤海苔撕或剪成小脆片。將所有食材倒入碗中，用湯匙壓碎，混合後拌勻，和成泥狀。假如用沒有調味的烤海苔，可加些鹽巴。納豆裡的調味包也可以用自己喜歡的醬料代替。

2.選好最後要端到餐桌上的盤子，把餅乾成型刀放在上面，然後把剛剛混合好的奶油果納豆漿放入刀模子裡，填滿為止。用手指撥開不小心溢出的部分，提起模子。這裡用的是聖誕樹，綠綠的正合適。請立即享用。

3.也可以嘗試用漂亮的小杯子（比如雞尾酒杯，龍舌蘭酒杯，清酒杯等等）盛裝，附上小湯匙給客人享用。

小叮嚀：

切記把餅乾成型刀放在最後用來盛裝的盤裡，特別是待客時，因為一旦拿開模子，任何觸碰都會破壞漂亮的外形，不能再更換容器了。

酪梨納豆糕

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