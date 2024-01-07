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料理功夫／檸香酪梨醬貝果

Jill
酪梨蛋貝果
酪梨蛋貝果

這道美味的酪梨蛋貝果食譜結合酪梨的滑順、炒蛋的營養和貝果的香脆，搭配檸檬的清新風味，為您的早晨帶來滿滿活力。

材料：

酪梨1顆、雞蛋2顆、檸檬汁半顆、檸檬皮屑少量、黑胡椒適量、鹽適量、綜合香料粉（如迷迭香、百里香、牛至等）適量、貝果1個（可選擇多穀或全麥）、牛番茄1顆。

作法：

1.製作酪梨醬：切開已成熟的酪梨，取出果肉，並放入碗中。用叉子或搗碎器將酪梨搗成泥狀，加入檸檬汁和少量檸檬皮屑，攪拌均勻。可根據個人口味，添加適量的黑胡椒、鹽及綜合香料粉，調味至喜好。

自製酪梨醬
自製酪梨醬

2.在平底鍋中以中小火加熱，打入2顆雞蛋，迅速攪拌使其變成炒蛋，炒至蛋液熟成柔軟狀態，取出備用。或是煎荷包蛋亦可。

3.將牛番茄切片，貝果加熱後切半，均勻塗抹自製的酪梨醬，放上番茄片、炒蛋，美味的檸香酪梨醬貝果就完成。最後也可以撒一些額外的檸檬皮屑和新鮮香草，更添風味。

酪梨炒蛋貝果
酪梨炒蛋貝果

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