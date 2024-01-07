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料理功夫／護胃好料理 秋葵豬肉卷

小璐
秋葵豬肉卷
秋葵豬肉卷

現代人壓力大，容易胃不適或有胃潰瘍等毛病，吃秋葵可養胃。但有些人不喜秋葵黏稠的口感，不妨試試看這道秋葵豬肉卷。以肉片少量油煎後外酥內嫩，搭配上胡蘿蔔的清爽，能中和掉秋葵滑溜黏糊的口感，是一道簡單又美味的料理。

材料：

豬肉片1盒、秋葵、胡蘿蔔絲適量、鹽少許、醬油適量、食用油少許。

秋葵豬肉卷食材
秋葵豬肉卷食材

作法：

1.將秋葵洗淨，刨去蒂頭硬皮。

2.在豬肉片上均勻地撒上少許鹽和醬油，用手輕輕按摩均勻裹上調味。

3.準備一片豬肉片，將秋葵和一些胡蘿蔔絲放在豬肉片的一端。

4.將豬肉片捲成卷狀，確保均勻包裹。

5.重複以上步驟，直到所有的豬肉片都製作成卷。

6.因豬肉片已有油脂，在平底鍋中加熱少量油即可，將豬肉卷放入鍋中，用中小火煎至表面金黃且豬肉熟透。

7.完成後取出，切段，擺盤即可享用。

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