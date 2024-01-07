料理功夫／護胃好料理 秋葵豬肉卷

秋葵豬肉卷

現代人壓力大，容易胃不適或有胃潰瘍等毛病，吃秋葵可養胃。但有些人不喜秋葵黏稠的口感，不妨試試看這道秋葵豬肉卷。以肉片少量油煎後外酥內嫩，搭配上胡蘿蔔的清爽，能中和掉秋葵滑溜黏糊的口感，是一道簡單又美味的料理。

材料：

豬肉片1盒、秋葵、胡蘿蔔絲適量、鹽少許、醬油適量、食用油少許。

秋葵豬肉卷食材

作法：

1.將秋葵洗淨，刨去蒂頭硬皮。

2.在豬肉片上均勻地撒上少許鹽和醬油，用手輕輕按摩均勻裹上調味。

3.準備一片豬肉片，將秋葵和一些胡蘿蔔絲放在豬肉片的一端。

4.將豬肉片捲成卷狀，確保均勻包裹。

5.重複以上步驟，直到所有的豬肉片都製作成卷。

6.因豬肉片已有油脂，在平底鍋中加熱少量油即可，將豬肉卷放入鍋中，用中小火煎至表面金黃且豬肉熟透。

7.完成後取出，切段，擺盤即可享用。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。