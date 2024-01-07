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新聞眼／墨偷渡客闖入境 為了救童棄美夢

彭尚興

2007年感恩節下午，亞利桑納州南部接近美墨邊界的荒山野漠中，一名男孩獨自站在一條狹窄的泥土道路上，手裡拿著一片破碎的汽車照後鏡。

男孩名叫克里斯·布克萊納(Chris Buchleitner)，當時年僅九歲。不過幾分鐘之前，他和母親湯珂(Dawn Tomko)正駕車前往露營營地，突然不知怎地，車子翻落陡峭的山崖，母親被困在扭曲變形的車體中，動彈不得，不省人事，僅剩微弱的呼吸。克里斯意識到，如果他不上去求救，媽媽可能凶多吉少。

母車禍傷 男孩冒險求救

男孩手腳並用，好不容易爬上了陡峭的山坡，手裡抓著鏡子，希望如有直升機經過附近時，可以做為信號之用。在過來的路上，他好幾次看見邊境巡邏隊的直升機飛越，但現在天空一片寂靜。夜幕逐漸低垂，克里斯感到孤單、害怕、不知所措。就在這時候，他看見一個黑影慢慢靠近。

三天前，26歲的墨西哥男子曼紐·科多瓦(Manuel Cordova)離開了馬格達萊納德基諾(Magdalena de Kino)的家，和30幾名老鄉展開近100公里偷渡長征，心想只要能成功越過邊界，就可以找到工作，寄錢回家。

幾天下來，一行人東躲西藏，一方面為了逃避美國的邊境巡邏隊，另一方面也要躲開專門勒索偷渡客的墨西哥黑幫。一有風吹草動，眾人便立刻拔腿找掩護，不知不覺間，大夥就這麼走散了。

黑夜降臨，曼紐隻身繼續向北方挺進，他估計再不久就能抵達亞利桑納州土桑市或鳳凰城。就在這時候，他看見一個美國白人男孩孤伶伶地站在小路中央。

克里斯開口向曼紐求救，用有限的西班牙語詞彙，加上比手畫腳，終於讓曼紐了解大概的來龍去脈。

夜間沙漠溫度驟降，克里斯還穿著白天的短袖汗衫和短褲，正瑟瑟發抖。曼紐不發一語，脱下身上的長袖運動衫，披在男孩肩膀上，接著和男孩一起回去救人。

回到事故地點，車子被樹幹卡住，搖搖欲墜。曼紐找不到可以撬開車門的工具；如果要強行將受困女子拖出來，恐怕適得其反，連人帶車墜落谷底。他檢查湯珂仍有呼吸，所以先用樹枝和石塊墊住車底，確保車子不會滑落，然後帶著男孩回到路面，生火取暖。

人命關天 偷渡客棄躲警

不過幾小時前，曼紐還千辛萬苦要逃避美國執法人員，現在他正想方設法吸引巡邏隊的注意。

又累又睏的克里斯終於沉沉睡去，曼紐則每隔一段時間就回到車邊確定湯珂的狀況。午夜時分，他再也聽不見她喘息的聲音。

曼紐之前已嘗試偷渡好幾次，但都被攔截、遣返。他平常愛喝酒跑趴，還有吸毒惡習，老家的工作難找，即使找到了也不足以養家活口，為了兩個女兒和即將出世的第三個小孩，他下定決心要踏上美國土地。

日出後，兩名獵人開著皮卡經過，被曼紐揮手示意攔下；獵人瞭解情況後，立刻用衛星電話報警。

救援即將趕到，曼紐這時候大可以離開現場，繼續朝土桑或鳳凰城前進，可是他決定留下來，確認克里斯安全。邊境巡邏員到場後，二話不說將曼紐戴上手銬，聽到克里斯說明狀況後，又將手銬解下並向他道歉，「不好意思，這是我的職責，你現在是非法入境。」

曼紐坦然回答，「沒事。」

曼紐被押上警車前，提出兩項要求：一根香菸和確認克里斯母親的狀況。從急救人員的反應中，他意識到克里斯的母親已經回天乏術。

匆促間，曼紐和克里斯沒能好好道別便被分開了。當曼紐準備坐上警車時，現場人員報以一陣熱烈掌聲。

偷渡未成 他仍不悔所擇

曼紐被遣返墨西哥，但他在亞利桑納沙漠中的義行，還是從美國傳回家鄉，曼紐一夕之間成為名人，鄉里更視他為英雄。他還一度被邀請訪問美國，受到亞利桑納州各界的表揚和歡迎。聯邦眾議員格里哈爾瓦(Raul Grijalva)嘗試為曼紐申請特別移民簽證，但未能成功。

沙漠中的那個夜晚，徹底改變了曼紐。他意識到自己過去的荒唐歲月，沒有盡到做父親的職責，從此痛改前非，戒掉毒癮，認真工作。曼紐現年42歲，有7個小孩和4個孫輩，和家人的關係變得更加緊密。

多年來，曼紐不斷被人詢問相同問題：你為什麼停下來？如果能重來，你還會做出相同選擇嗎？

「即使重來1001次」，曼紐說，「我一樣毫不猶豫，想都不用想就跟克里斯走」。

偷渡客 墨西哥 亞利桑納州

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