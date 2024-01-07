新聞眼／法國小姐 首見短髮女孩奪后冠

20歲的「法國小姐」艾芙‧吉勒(中)，一頭極短的精靈髮型受矚目。(取材自Instagram)

2023年是誰贏得「法國小姐」后冠？不重要，重要的是這位小姐的髮型，打破「法國小姐」、甚至世界各國選美的紀錄，她擁有一頭俏麗短髮的髮型。

20歲的艾芙．吉勒(Eve Gilles)12月16日贏得新一屆「法國小姐」(Miss France)后冠，一頭極短的精靈髮型備受矚目，有人欣賞也有人批評。

「法國小姐」競賽舉辦103年來，吉勒是首名短髮法國小姐。她獲勝後稱，「我們看慣了漂亮的長髮女孩，但我選擇了中性的短髮造型」，又表示「沒有人應該決定你是誰，每個女人都是不同的，我們都是獨一無二的。」

吉勒的父親是法國人，母親來自法屬留尼旺島(Reunion)，她認為自己摘下后冠是「多元」的勝利。但結果揭曉後，社群媒體 掀起一波評論，其中不乏負面意見。

20歲的「法國小姐」艾芙‧吉勒，一頭極短的精靈髮型備受矚目，有人欣賞也有人批評。(取材自Instagram)

有人在社群平台X上說，法國小姐「不再是選美比賽，而是基於包容性的覺醒比賽」；還有人寫道：「我們評判的不再是美貌，而是這位極端女權主義女性覺醒的意識形態。」

同樣留著短髮造型的「綠黨」(Greens)國民議會議員羅梭(Sandrine Rousseau)今天稍早在X平台寫道：「我們的頭髮和我們要怎麼弄，要做什麼造型，不關男人什麼事。」

法國共產黨(French Communist Party)全國秘書魯塞(Fabien Roussel)也寫道：「支持法國小姐當選人艾芙．吉勒，她已經在遭受來自社會的暴力，一個不接受女性以多元化定義自己的社會。」

「法國小姐」主辦單位表示，這場活動與時俱進，如今超過24歲、已婚或跨性別人士也可參賽。但女權主義者說，這場比賽和以前一樣具有性別歧視 色彩。

這場比賽是由5000名現場觀眾，以及七名女性組成的評審團共同決定誰拿下后座，兩者評分各占佳麗最終得分的50%。吉勒在觀眾評分中僅列第三位，但計算評審團分數後躍升成冠軍。

20歲的艾芙．吉勒贏得新一屆「法國小姐」后冠，她是第一位以短髮造型贏得殊榮的參賽者。（歐新社）

她前衛／設計師慫恿短髮參賽

吉勒來自法國北部小鎮瓜蒂普爾(Quaedypre)，是數學和統計系學生。附近一間理髮沙龍的設計師李格朗(Elise Legrand)說，她很早就慫恿吉勒以短髮造型參加區域資格賽。

李格朗兩年前在鄰近瓜蒂普爾的貝爾格鎮(Bergues)開了一家理髮沙龍，她笑著說：「我要她以短髮參賽，幾乎沒給她選擇的餘地。」

李格朗說，吉勒以前就曾剪過短髮，而且很喜歡，因為短髮「與眾不同，是很新鮮的造型」。

李格朗自己也留著草莓香檳金色的短髮，她說，短髮造型釋出正面訊息，「改變了長髮女孩的刻板印象」。

她認為，短髮凸顯了吉勒的女性特質，「讓她的臉龐更突出，雙眼顯得更吸引人」。(中央社)

她保守／德馮德納夫人曾惹議

已逝的法國選美界傳奇人物德馮德納夫人(Genevieve de Fontenay)，生前是巴黎時尚和魅力的典範，被稱為「戴帽子的女士」，但也因為保守審美觀惹議，對女性裸露有諸多批判。

她曾領導法國小姐選美比賽數十載，體現了法國女性的時尚理念，但極不贊同現代對女性和性別的看法。她於1954年加入法國小姐委員會（Miss France Committee），於1981年成為主席，並且擔任此職務超過25年之久。

德馮德納夫人觀點保守，曾試圖剝奪法國小姐冠軍貝格(Valerie Begue)的頭銜，因為貝格允許小報為她拍攝性挑逗姿勢照片。她也被控心懷種族主義 ，因為貝格來自法國海外屬地留尼旺島，而非法國本土。德馮德納夫人曾說，貝格應待在留尼旺島。

德馮德納夫人也曾說過：「我永遠不允許兩件式泳裝。在比賽中露出肚臍，就是一種裸露狂」。