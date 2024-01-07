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新年動動腦／有「非洲小瑞士」之稱的是哪個國家？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.「彗星」Comet源自拉丁文的comēta或comētēs，但它的原意在希臘文中是什麼意思呢？

2.世界上最大的半島是哪一個？

3.請在字盤中找出三個屬於北斗七星裡面的星星。

4.小說《水滸傳》中的「黑旋風」是誰？

5.因為擁有藏書一萬卷，金石遺文一千卷，琴一張，棋一局，酒一壺，再加上一老翁，而自稱「六一居士

」的是誰？

6.非洲哪一個國家有「千山之國」或「非洲小瑞士」之稱？

7.太陽系中哪一個行星已知有95顆衛星，而且體積最大？

8.名列世界三大瀑布之一，位於阿根廷和巴西之間的是哪一個？

9.《韓非子》一書中有個「齊桓公好紫服」的故事，後來齊桓公是向誰請教，而杜絕了全國爭相效法之風？

10.哪一個國家的國徽當中有兩隻站立的直角羚，一左一右護著中間一面盾牌，下方是沙漠植物百歲蘭？

答案：1.長髮 2.阿拉伯半島 3.開陽、天樞、玉衡 4.李逵 5.歐陽修 6.盧安達 7.木星 8.伊瓜蘇瀑布 9.管仲 10.納米比亞

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