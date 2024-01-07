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365行／現身說法2：她想開車撞人 直譯生誤解

王若然
李筱莉擔任過NBC電視台2022年北京冬奧會開幕、閉幕式的翻譯。（圖：受訪人提供）
李筱莉擔任過NBC電視台2022年北京冬奧會開幕、閉幕式的翻譯。（圖：受訪人提供）

在美國多種族融合背景下，翻譯是很多場合都需要的職業。特別是在美國的醫院，有很多海外華人為美國先進的醫療技術慕名而來，他們不懂英文，與醫護溝通時，特別需要翻譯人員在場。在「希望之城」(City of Hope)擔任醫療翻譯的李筱莉講述了該職業的苦與樂。她說，想要勝任這份職業，需要的不僅是過硬的語言功底，還要懂得中美文化的互通融合。

在希望之城(City of Hope)擔任醫療翻譯，李筱莉目前一周上班四天，平時主要在華裔病人和醫師之間擔任翻譯。她說，如果不考慮文化差異，翻譯可能會導致嚴重後果。她曾經聽說過一個因翻譯不當導致的事件，讓她覺得很可惜。

病人無心話 被當精神病

有次醫院來了一位29歲的年輕華裔女性。她入院的原因是乳腺長了一個不明物體。剛開始醫師表示只用切除部分乳房，但後來醫師經過深入研究，通知她要切除整個乳房。結果當翻譯告知她後，她情緒失控，說「不活了」，還說「要開車撞人一起死。」

結果那位翻譯直接將她的原話轉述給醫師。現場的醫師和護士聽了之後認為不得了，以為她要報復社會，將她送進了精神病院。

李筱莉說，這個事件中，翻譯沒有考慮到中美文化的差異。那位小姐可能只是一時接受不了，隨口說的一句話，是情緒的表達，並非真的要撞人。但此時翻譯卻直直將她的話說給醫師聽，這造成了誤解。

傳達壞消息 心理有壓力

在醫院擔任醫療翻譯，是李筱莉喜歡的工作，她說這工作「很有樂趣」。不過在剛入這一行時，她也經歷了一段適應期。因為要與病患溝通，有時要傳達不好的消息，李筱莉也會感覺有壓力。在做了一段時間後，與病人有同理心，會逐漸適應這種環境。

半路出家做翻譯的李筱莉，通過自學，考取了醫療翻譯執照。在此之前，她曾擔任過一段時間的法庭傳譯。她主要在洛杉磯市中心的移民法庭工作，接觸到的案子大多是移民上訴案件。不過法庭緊張壓抑的氣氛，以及翻譯的內容大同小異，讓李筱莉轉而做了醫療翻譯。

華裔 移民 洛杉磯

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