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365行／現身說法1：刑案殘酷情節 口譯壓力大

王若然
余苑僮從事法庭翻譯八年，深深體會該行業的酸甜苦辣。（圖：受訪人提供）
余苑僮從事法庭翻譯八年，深深體會該行業的酸甜苦辣。（圖：受訪人提供）

法庭翻譯雖然不直接參與刑事案，卻像親身經歷案子；雖然不是執法或司法人員，卻經常與罪犯近距離接觸。在華人聚集的南加州，中文或廣東話的法庭翻譯不少，他們常要面臨刑事案中的殘酷情節帶來的情緒壓力。

南加州居民余苑僮是一位加州註冊法庭翻譯（court-certified interpreter），她在這行已經工作了八年。擔任法庭翻譯，每天都會接觸不一樣的人和案件，這是余苑僮愛上這一職業的原因之一。她原本對各種刑事案件充滿興趣，在了解每個案子時，感覺很有意思。不過這份工作的另一面，是要經歷案件受害人所受的黑暗經歷。遇到暴力、殺人案，也會讓人感到不適。

家暴錄音 如身歷其境

余苑僮說，「我們（翻譯）也是有情緒的。」她回憶有次擔任一個家暴案的翻譯，在法庭上檢方播放了一對夫妻的兒子偷偷錄下的，爸爸家暴媽媽的錄音。那段錄音中，有爸爸數次用力夾媽媽手指的聲音，還有媽媽撕心裂肺的哭喊聲。余苑僮說，她當時要一邊做好翻譯，一邊控制情緒。

余苑僮還介紹了她同事經歷的一段故事。她說，同事當時為一個華人媽媽做翻譯，她的兒子被起訴。當法庭最終的裁定結果出來後，那位母親因為接受不了，從法庭的高樓一躍而下。

想要做法庭翻譯，考取加州註冊法庭翻譯執照是一回事，從業後的不斷學習又是另一回事。

案件繁雜 要懂很多領域

余苑僮說，做這一行，不但要有過硬的語言詞彙能力，還要對這行感興趣。法庭翻譯可能會遇到各種各樣新奇、具有戲劇性的案子，很有意思，但這也是這行的缺點。意味著針對每個案子都需要學習新的詞彙。有時候一兩天內就要熟悉某個領域的大量專業詞彙。余苑僮說，律師可能只需專精某個領域的專業詞彙，但翻譯要求廣度，很多領域都要懂。

除了學無止境，在法庭上緊張的審案過程也讓翻譯備感壓力。想像一下站在證人席的翻譯，上面有法官，下面有檢、辯雙方的律師團隊，旁邊有陪審團的12名陪審員。遇到大案，還有眾多媒體在。有時雙方律師爭吵激烈，庭審過程也不知道會遇到什麼新奇詞彙，這時翻譯的壓力是很大的。

加州 家暴 南加

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