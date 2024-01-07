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消費／謊稱沒收到貨 42%年輕人幹過

編譯周靜芝
44%的美國人涉及利用「消費者友好退款保護措施」這類消費糾紛，無論是真是假。(Photo by rupixen.com on Unsplash)
44%的美國人涉及利用「消費者友好退款保護措施」這類消費糾紛，無論是真是假。(Photo by rupixen.com on Unsplash)

一份根據反詐騙公司Sift最新數據的報告顯示，公開承認參與信用卡詐騙的Z世代人數高得驚人，有近半數受訪者承認自己犯過這類金融罪行。

紐約郵報報導，研究發現，在26歲以下的年輕人中，有42%的人承認自己犯過詐騙性索賠或其他類型糾紛，雖然他們不僅收到了購買的商品，而且相當滿意。這便是所謂的「第一方詐騙」(first-party fraud)或「友好詐欺」(friendly fraud)，結果往往是消費者的帳戶成功獲得退款。

Sift信用專家亞爾特(Rebecca Alter)指出，他們看到年輕一代愈來愈多人利用「消費者友好退款保護措施」來占便宜。他說，這應足以讓企業警惕，以積極的防詐騙策略來保持獲利能力。

相比之下，只有22%的千禧世代承認曾犯過「第一方詐騙」行為；那些號稱虛無主義的X世代中，只有10%承認有過類似行為，而在行事規矩的嬰兒潮世代中，這個數字微乎其微僅5%。

據遭詐騙的商家估計，截至去年12月底，這類退貨行為將造成1000億元損失，因這些爭議而產生的平均成本在2022年暴增了16%。整體而言，44%的美國人涉及這類消費糾紛，無論是真是假。

Sift分析，讓消費者難以招架的通貨膨脹，是導致所謂「詐騙經濟」的主要原因。報告指出，他們發現人們正在利用商店處理爭議款項的流程，以及消費者保護措施來「解決」此一問題；有四分之一的人曾對他們收到並滿意的商品提出爭議。

信用卡 通貨膨脹 詐欺

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