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每周一書／前防長回憶錄 曝交手川普現場

每周一書

《一觸即發：一位非常時期美國國防部長的回憶錄》(A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times) 一書作者是川普任內的國防部長馬克·艾思博 (Mark Esper) ，整理出自己從戰場上的職業軍人到首都府會政治運作，最後進入政府最高層核心的過程與見聞。

他在第一線面對非典型總統川普，書中以其鮮活文筆，敘述他如何堅持對憲法的絕對忠誠，固守道德力場及專業判斷，力抗川普的非理性政治運作；第一手面對面交手場景，如臨其境。

作者以坦率誠懇的態度與公正無私的春秋之筆，毫無矯飾地解開歷史上這一段非凡時期經歷的狂風驟雨，以及他參與化解的國際、國內動盪局勢，揭露許多前所未見的政壇運作內幕故事。

本書內容為「政權治理」做出了最佳的紀錄，尤其是關於政府效率、黨派政治、利益分配，以及牽涉到的權力核心人事競逐及大國間全面的激烈角力等事項。他以第一人目擊者的地位，精確又公允地做出精采的記錄。

作者指出，他主持國防部期間，屢次遭逢來自白宮及總統身旁人士的壓力，要求他跨越對憲法的「神聖誓言」，以國家的軍力介入國內安全事務與商業事務，以服務特定政治人物所欲追求的目標。書中記載了他如何多次結合司法、調查、國安、軍政與軍令等不同團隊研擬對策，力求堅守神聖的誓言，為全國與全民，而非為一黨或一人，竭力服務。

一名亞馬遜讀者Perry Smith推薦本書表示，「我在國防部服役六年，曾任副部長軍事事務助理。我讀過16本書關於川普政府的書，其中最有價值的就是本書，理由有五：1、作者記錄非常詳細，都是第一手親身經歷；2、凸顯出哪些重要人物——如參謀首長聯席會議主席密利將軍——曾出力阻止最高領導人亂搞；3、解釋了當憲法受到威脅時，有哪些重要人物挺身捍衛，如司法部長巴維理；4、使讀者理解五角大廈在危急存亡之秋，是如何運作的；5、展現出國防部內高層緊密合作時，即可提升政策擬定、規畫及決策的品質。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

國防部 川普 密利

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