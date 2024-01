每周一書／前防長回憶錄 曝交手川普現場

《一觸即發:一位非常時期美國國防部 長的回憶錄》(A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times) 一書作者是川普 任內的國防部長馬克·艾思博 (Mark Esper) ,整理出自己從戰場上的職業軍人到首都府會政治運作,最後進入政府最高層核心的過程與見聞。

他在第一線面對非典型總統川普,書中以其鮮活文筆,敘述他如何堅持對憲法的絕對忠誠,固守道德力場及專業判斷,力抗川普的非理性政治運作;第一手面對面交手場景,如臨其境。

作者以坦率誠懇的態度與公正無私的春秋之筆,毫無矯飾地解開歷史上這一段非凡時期經歷的狂風驟雨,以及他參與化解的國際、國內動盪局勢,揭露許多前所未見的政壇運作內幕故事。

本書內容為「政權治理」做出了最佳的紀錄,尤其是關於政府效率、黨派政治、利益分配,以及牽涉到的權力核心人事競逐及大國間全面的激烈角力等事項。他以第一人目擊者的地位,精確又公允地做出精采的記錄。

作者指出,他主持國防部期間,屢次遭逢來自白宮及總統身旁人士的壓力,要求他跨越對憲法的「神聖誓言」,以國家的軍力介入國內安全事務與商業事務,以服務特定政治人物所欲追求的目標。書中記載了他如何多次結合司法、調查、國安、軍政與軍令等不同團隊研擬對策,力求堅守神聖的誓言,為全國與全民,而非為一黨或一人,竭力服務。

一名亞馬遜讀者Perry Smith推薦本書表示,「我在國防部服役六年,曾任副部長軍事事務助理。我讀過16本書關於川普政府的書,其中最有價值的就是本書,理由有五:1、作者記錄非常詳細,都是第一手親身經歷;2、凸顯出哪些重要人物——如參謀首長聯席會議主席密利 將軍——曾出力阻止最高領導人亂搞;3、解釋了當憲法受到威脅時,有哪些重要人物挺身捍衛,如司法部長巴維理;4、使讀者理解五角大廈在危急存亡之秋,是如何運作的;5、展現出國防部內高層緊密合作時,即可提升政策擬定、規畫及決策的品質。

