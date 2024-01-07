我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

生活／哪幾種植物…適合放浴室？

編譯陳韻涵
在浴室裝飾一系列室內植物。(美聯社)
在浴室裝飾一系列室內植物。(美聯社)

大多數室內植物都是柔嫩的熱帶植物，這種植物在溫暖、潮濕、仿雨林或叢林的原生氣候條件下長得最好，浴室遂成為種植室內植物的理想場所，尤其是每天至少淋浴一次的有窗浴室。

在浴室椅子上展示著一盆吊蘭。美聯社
在浴室椅子上展示著一盆吊蘭。美聯社

近期趨勢顯示，不僅在浴室裡，在淋浴間的地板、天花板、浴缸壁架及其上方層架擺放植物也很合適。

在浴室種植物要遠離水流，熱帶植物喜歡環境中的高濕度，但不喜歡潮濕的土壤。

最適合種在浴室的植物包括疊苞竹芋、蝴蝶蘭、黃金葛、火鶴花、鏡面草、蔓綠絨、吊蘭、孔雀竹、椒草、鳥巢蕨和富貴竹。

雖然尤加利植物不適合在淋浴間生長(它們不喜歡潮濕的土壤)，但可以收集一束剛切下的莖，用擀麵棍碾過以釋出油脂與香氣，從而享受芳香療法，這樣淋浴時就能享受芳香蒸氣，但當味道消失或開始發霉時就要替換。

淋浴間外可放蘆薈、鏡面草、多數龍血樹和榕屬植物，而吊竹草可掛在明亮窗邊，波士頓腎蕨、火鶴花和龜背芋則需要直接光照。

要是沒有陽光，也可以種陰性或弱光性植物，如粗肋草、常春藤、虎尾蘭、蔓綠絨、富貴竹、蕨類、金錢樹、白鶴芋或吊蘭。

最好避免在潮濕環境中種仙人掌、多肉植物、果類，以及任何原產於沙漠或乾燥環境的植物。總而言之，想在浴室種植物，就要找與浴室潮濕環境匹配的熱帶植物。

常春藤 波士頓

上一則

娛樂／湯姆漢克斯太空夢 獻聲「月球漫步者」

下一則

生活／如何讓聖誕紅…明年再紅？

延伸閱讀

愛種室內植物？家中這間是意外的理想環境

愛種室內植物？家中這間是意外的理想環境
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
冷氣團來襲 室內比戶外易猝死 醫曝兩大危險地點、五大前兆

冷氣團來襲 室內比戶外易猝死 醫曝兩大危險地點、五大前兆
牙刷、浴巾該放浴室嗎？過來人：潮濕有細菌都放外面

牙刷、浴巾該放浴室嗎？過來人：潮濕有細菌都放外面

熱門新聞

信用卡點數達人周子翔坐擁百萬點數，玩轉免費機票酒店。（周子翔INS）

百科／信用年齡很重要 20年前辦的卡別停掉

2023-12-31 16:20
爾灣加州大學東亞圖書館在20幾年前提供張大千的「長江萬里圖」作為主管校友組織及基金會副校長Tom Moebus印製聖誕賀年片。(作者汪威廉提供)

談藝／長江東流是常識… 張大千這幅畫為何畫「向西流」？

2023-12-31 01:19
科羅拉多州烏雷鎮(Ouray)藏身在聖胡安山脈之間。(Photo by Nathan Anderson on Unsplash)

山中傳奇／科州烏雷鎮 號稱「美國的瑞士」

2023-12-31 01:09
定下每日存款15美元的目標有百利而無一害，操作容易而且可以貯備應急金，求心安又能在必要時派上用場。（圖／123RF）

封面故事／日存15元 儲蓄很簡單

2024-01-07 01:28
對企業員工來說，裁員從來都不是個受歡迎的消息；尤其是在節假日期間，會給員工帶來更大的壓力。圖為員工被公司解雇後離開辦公室。(美聯社)

理財百科／年終擔心被裁員？ 先準備3件事保護財務

2023-12-31 01:17
年底總是遇上各種購物季消費和帳單，但也是開卡掙開卡禮和積累點數的好時機。(美聯社)

百科／累積飛行里程回饋 該刷哪張卡才好？

2023-12-31 15:14

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊