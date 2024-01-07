我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員爆料：防長奧斯丁住院 連副防長都不知情

金球獎／史蒂芬元、黃艾莉奪獎「怒嗆人生」亞裔包攬迷你劇帝后

養生／冬令進補 吃偏溫性蔬菜也能祛寒暖身

魯永明
麻油茴香炒蛋。(圖：台灣嘉義長庚醫院提供)
麻油茴香炒蛋。(圖：台灣嘉義長庚醫院提供)

低溫籠罩時，除了要注意保暖、預防心血管疾病的發生，醫師表示，食用偏溫性蔬菜也可以達到祛寒暖身的效果。

台灣嘉義長庚中醫科主治醫師蔡盈盈表示，吃補養生，常見的有羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等，但是現代人其實飲食並不如古代匱乏，反而時常過度攝取。因此，為了養生而食用高油高鹽的料理對健康沒有幫助。病患常常問到蔬菜是否偏寒性，其實不是所有的蔬果都是寒性，適當地攝取溫性的蔬菜更可以讓您在冬日裡身體溫暖又沒有負擔。

蔡盈盈說，最常為人熟知的溫性蔬菜就非薑莫屬了，湯品中加入薑片，或用嫩薑切片切絲炒菜，就不用擔心蔬菜的寒性，可以放心食用。

另外有一些蔬菜本身就是偏溫性的：九層塔、茴香、南瓜、韭菜、洋蔥、蔥、香菜、蒜頭等。食用這些蔬菜也可以達到祛寒暖身的效果。茴香有暖胃理氣的效果，可以助消化，在這個時節是很適合食用的菜蔬，在此介紹一道料理。

麻油茴香炒蛋：茴香洗淨切段、薑切絲備用，鍋中先用耐高溫的油品(如苦茶油)炒香薑絲，再放入茴香，加入少數水拌炒至熟後倒入打散的蛋液，煎至金黃後起鍋，撒上枸杞和淋上麻油少許。（註：麻油有些人食用後會感覺燥熱，不要過度加熱可以減少燥性。）

低溫 高溫 心血管疾病

上一則

養生／天冷喝熱湯、吃高熱量食物暖胃 腎友當心血壓失控

下一則

養生／冬季如何吃對食物？ 掌握5原則健康暖身

延伸閱讀

大陸炒房後改炒中藥材 台灣當歸狂漲3倍

大陸炒房後改炒中藥材 台灣當歸狂漲3倍
我的一丁餐

我的一丁餐
冬令進補？中國動保團體救下千隻貓…1斤4塊5 可冒充羊肉

冬令進補？中國動保團體救下千隻貓…1斤4塊5 可冒充羊肉
料理功夫／豆乾料理3道

料理功夫／豆乾料理3道

熱門新聞

信用卡點數達人周子翔坐擁百萬點數，玩轉免費機票酒店。（周子翔INS）

百科／信用年齡很重要 20年前辦的卡別停掉

2023-12-31 16:20
爾灣加州大學東亞圖書館在20幾年前提供張大千的「長江萬里圖」作為主管校友組織及基金會副校長Tom Moebus印製聖誕賀年片。(作者汪威廉提供)

談藝／長江東流是常識… 張大千這幅畫為何畫「向西流」？

2023-12-31 01:19
定下每日存款15美元的目標有百利而無一害，操作容易而且可以貯備應急金，求心安又能在必要時派上用場。（圖／123RF）

封面故事／日存15元 儲蓄很簡單

2024-01-07 01:28
一名長者在冬季行經大雪覆蓋的公園；新的一年，增長一歲，身心和環境會有何變化？需要追求逆齡成長嗎？（路透）

封面故事／不必逆齡 誠實迎老化

2024-01-07 01:30
滿65歲就得參加Part A保險，如果晚了兩年參加，保費每年增加10%。圖為聯邦醫療保險手冊。(美聯社)

封面故事／保費、福利比一比 搞懂紅藍卡

2024-01-07 01:25
「負重健走」(Rucking)，由於是低衝擊力的全身運動，適合任何年齡層的運動量。（圖／123RF）

封面故事／負重健走 引領健身新趨勢

2024-01-07 01:29

超人氣

更多 >
復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常
2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
愈大愈好？AV女優曝「最愛大鵰尺寸」超過這長度反而扣分

愈大愈好？AV女優曝「最愛大鵰尺寸」超過這長度反而扣分
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？