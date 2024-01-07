我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員爆料：防長奧斯丁住院 連副防長都不知情

金球獎／史蒂芬元、黃艾莉奪獎「怒嗆人生」亞裔包攬迷你劇帝后

養生／新陳代謝更快 冬天才是減肥絕佳時刻

劉小川
相較於溫暖的季節，冬天時新陳代謝更快，是減肥的好時刻。（取材自Pexels）
相較於溫暖的季節，冬天時新陳代謝更快，是減肥的好時刻。（取材自Pexels）

許多人的減肥觀念，認為夏天運動，汗流浹背就是減肥的正確時機，因為夏天只要動一下下就會出汗，減肥效果必然也加倍；但事實上，家醫科醫師王順源卻表示，冬天才是真正的減肥絕佳時刻。

冬天氣溫低，身體機制會啟動禦寒模式，主動產生熱能量，設法使身體保持溫暖，體內多餘的脂肪就會動起來，為身體抵禦寒冬做準備。相較於溫暖的季節，在冬天的新陳代謝更快，當然想要減肥就趁冬天。

●冬天有助脂肪轉化

新陳代謝其實就是減重的關鍵，會直接影響減肥的快慢。如果新陳代謝變好了，即便減肥也不容易造成反彈。特別是對於脂肪含量高的人，冬季減肥才是最好的。

寒冷的冬天環境，有助於身體儲存過多的能量、白色脂肪組織，轉化成對人體有益的棕色脂肪組織，去刺激脂肪的燃燒進而產生熱能。

●冬天不宜過度運動

減肥要運動這件事情的觀念沒問題，但運動要以「適量」為原則，過度的運動可能會導致運動後帶來的損傷，不利於減肥。

有些人會說，冬天到了食欲就會變好，每天都吃不飽的感覺，嘴巴根本停不下來，不知不覺就變胖了，那該如何控制食欲？

1.少量多餐

控制飲食最簡單又直接的方式「少量多餐」，這適用於全季節，但由於天氣冷的時候，身體的熱量供需變大，經常會感到肚子餓也是非常正常的事情，想要控制體重，就要先節制進食量。

2.細嚼慢嚥

由於有些工作礙於時間關係，就會吃飯速度異常的快。吃飯速度太快，食物就容易吃的過量，當然熱量也會超標。所以盡量保持吃飯時間在20至30分鐘，並且「細嚼慢嚥」，也能讓腸道的消化比較完善，更能有飽足感，才能避免過度的飲食量。

3.飽足感強的食物

高纖食物，會有比較強的飽足感，且不容易變胖，像水果、堅果等，都屬於膳食纖維比較豐富的食物，優酪乳、牛奶等高蛋白食物，蛋白分子大，也可以增加飽足感，吃多了也不怕胖。

減重 牛奶

上一則

娛樂／湯姆漢克斯太空夢 獻聲「月球漫步者」

下一則

養生／天冷喝熱湯、吃高熱量食物暖胃 腎友當心血壓失控

延伸閱讀

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人
辣椒、綠茶、水 有助消除內臟脂肪

辣椒、綠茶、水 有助消除內臟脂肪
糖尿病新藥 醫師：效果升級兼減肥

糖尿病新藥 醫師：效果升級兼減肥
研究：糖尿病藥減重 禮來效果佳

研究：糖尿病藥減重 禮來效果佳

熱門新聞

信用卡點數達人周子翔坐擁百萬點數，玩轉免費機票酒店。（周子翔INS）

百科／信用年齡很重要 20年前辦的卡別停掉

2023-12-31 16:20
爾灣加州大學東亞圖書館在20幾年前提供張大千的「長江萬里圖」作為主管校友組織及基金會副校長Tom Moebus印製聖誕賀年片。(作者汪威廉提供)

談藝／長江東流是常識… 張大千這幅畫為何畫「向西流」？

2023-12-31 01:19
定下每日存款15美元的目標有百利而無一害，操作容易而且可以貯備應急金，求心安又能在必要時派上用場。（圖／123RF）

封面故事／日存15元 儲蓄很簡單

2024-01-07 01:28
一名長者在冬季行經大雪覆蓋的公園；新的一年，增長一歲，身心和環境會有何變化？需要追求逆齡成長嗎？（路透）

封面故事／不必逆齡 誠實迎老化

2024-01-07 01:30
滿65歲就得參加Part A保險，如果晚了兩年參加，保費每年增加10%。圖為聯邦醫療保險手冊。(美聯社)

封面故事／保費、福利比一比 搞懂紅藍卡

2024-01-07 01:25
「負重健走」(Rucking)，由於是低衝擊力的全身運動，適合任何年齡層的運動量。（圖／123RF）

封面故事／負重健走 引領健身新趨勢

2024-01-07 01:29

超人氣

更多 >
復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常
2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
愈大愈好？AV女優曝「最愛大鵰尺寸」超過這長度反而扣分

愈大愈好？AV女優曝「最愛大鵰尺寸」超過這長度反而扣分
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？