旅遊／奧比多斯 浪漫婚禮城堡

國王送給皇后的禮物城堡。（圖：作者提供）

葡萄牙是歐洲西南部的寶石，充滿令人陶醉的景點，在這當中，奧比多斯鎮（Óbidos）及其古老的城堡更是獨樹一幟。

這個距離里斯本不遠的城堡小鎮，勾勒出愛情的浪漫畫卷。導遊介紹，這座小鎮的起源可追溯到公元711年，當時穆斯林控制了這片土地。1148年，葡萄牙第一位國王，阿方索一世（Afonso I）成功收復了奧比多斯，並將其納入葡萄牙領土，從此以後小鎮也開始展現風情萬種。

這個奇特的城堡，吸引了眾多慕名而來的遊客到此細聽「皇后的禮物」的美麗故事。有「婚禮小鎮」美稱的奧比多斯，最搶眼的是屹立在蔚藍天空下的中古世紀城堡，羅曼蒂克的背景和美好風光，讓造訪者感受到的一股迷人的氛圍。

站在城牆上眺望葡萄牙鄉村的綠意盎然景色。（圖：作者提供）

1210年，國王阿方索二世將城堡做為愛的禮物賜予皇后烏克拉卡（Urraca)，國王與他的臣子們一起謀畫，將城堡的牆壁塗上鮮豔的白色花朵，讓整座城堡看起來像白色的宮殿。當國王帶著皇后來到城堡時，皇后驚喜又感動這美麗的景象，她與國王一起漫步在花朵盛開的城堡中，從此奧比多斯就被暱稱為「皇后鎮」。

1282年，國王狄尼士一世（King Dinis I）將奧比多斯及附近的城鎮送給伊莎貝爾（Isabel of Aragao）做為結婚禮物。從此，葡萄牙國王都會將小鎮送給皇后作為結婚禮物，奧比多斯鎮也成為歴任皇后的禮物。這種傳統一直維持到1834年，奧比多斯一共被贈予過25位皇后，也被譽為「皇后的禮物」（presente das 'Rainhas）。

如今，奧比多斯城堡是舉辦婚禮的熱門場所，來自世界各地的新人被其浪漫的情調和歷史所吸引，成為尋求童話婚禮的新人們追求的夢想之地。在參觀城堡內部時，巧遇一對新人舉辦婚禮和招待會。厚實的城牆，古老的城堡塔樓，純淨的藍天為交換誓言的情侶創造了一個獨特的背景。

馬車穿越鋪滿石塊的老街。（圖：作者提供）

這個小鎮被13世紀的城牆包圍著，保護著城鎮內的歷史建築和街道。站在城牆上眺望，可以欣賞到葡萄牙鄉村的綠意盎然和平靜景色，點綴著橙紅色瓦片。我們漫遊於城堡周圍的小鎮，迷宮般的街道大多由鵝卵石鋪設而成，呈現出濃厚的古樸美感。奧比多斯以其精緻的白色房屋、五顏六色的花卉和古老的石街而聞名，每一個角落都散發著獨特的魅力。狹長的古巷兩旁遍布咖啡 店與商店，展示了當地工匠的精美手工藝品，讓人感受到葡萄牙的傳統文化。

小鎮為婚紗攝影提供了許多獨特的景點，讓新人永誌難忘。白色粉刷的牆壁，為整個城鎮增添了一種古老而純潔的魅力，同時也營造出明亮和溫暖的氣氛。白牆配上藍色系的裝飾，色彩鮮豔的花店、小型工藝品店和畫廊穿插其中。

古樸美感的街道。（圖：作者提供）

走在街道上，身邊響起達達的馬蹄聲，悠揚的手風琴旋律，悠閒的小貓咪，到處可見的九重葛、天竺葵、牽牛花。尤其是紫紅色或粉紅色的九重葛綴滿了小鎮的牆壁、窗戶和庭院，為「婚禮小鎮」帶來了浪漫和繽紛。

務必品嚐當地最具有代表性的櫻桃酒（Ginginha de Óbidos），酸中帶微甜的櫻桃白蘭地酒，配以精巧的小巧克力酒杯飲用，品嚐後連巧克力一起吃掉，口感醇厚、滿口芳香。

奧比多斯的櫻桃酒。（圖：作者提供）

奧比多斯也是一座文學的經典之城。這座古老的城市擁有數家書店 ，為遊客提供了一個探索文學之美的機會，吸引著書迷和閱讀愛好者前來朝聖。2005年，聯合國 教科文組織將奧比多斯列為文學之城，對這城市豐富文化遺產的最高肯定。奧比多斯的書店和文藝活動成了文學愛好者的天堂，讓他們沉浸在書卷之間，品味文學的美麗，讓每位參與者都留下難以磨滅的回憶。

每年，奧比多斯都會舉辦文學周，吸引著眾多遊客和文學愛好者前來參與。這段期間，小鎮充滿了讀書會、講座和文學活動，呈現了一個充滿智慧和書卷味的世界。文學周不僅讓人們感受到文學的魅力，還帶來了濃厚的節日氛圍，

此外這裡年還會舉辦「Óbidos愛情節」。在這個節日裡，人們會穿著傳統服裝，在城堡內外舉辦各種浪漫活動，例如詩歌朗誦、音樂表演和手工藝市集。吸引來自世界各地的情侶，共同感受愛情的浪漫。

來到這個迷人的城堡小鎮，啜飲一口櫻桃酒，或坐在戶外喝杯咖啡，你將發現歷史、浪漫和葡萄牙文化的交織，彷彿走入一個時間旅行的窗口，置身於一個充滿古典之美的奇幻世界。

小啟

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