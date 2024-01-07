娛樂／3迪士尼舊片 今年將重映

「青春養成記」電影海報。（取材自IMDb）

迪士尼 旗下皮克斯動畫工作室製作的三部舊片，今年將進入北美院線大規模上映。分別是2020年的「靈魂急轉彎」（Soul，又譯「心靈奇旅」）、2021年的「路卡的夏天」（Luca，又譯「夏日朋友晴天」）和2022年的「青春養成記 」（Turning Red，又譯「青春變身記」）。從某種意義上來說，這三部影片都是受疫情 和迪士尼前朝決策影響的犧牲品，當初根本沒機會進入北美院線公映，被直接放在串流平台Disney+上。

想當年：獅子王重映又拿1億

據迪士尼的說法，三部影片分別於1月12日、2月9日和3月22日進入院線，屆時「觀眾可以以原汁原味的方式來體驗這三部皮克斯電影」。歷年來，迪士尼都有在戲院大規模重映人氣動畫舊作的做法。而喜愛這種大銀幕體驗的美國觀眾，也確實願意為此買單。例如，1994年上映的「獅子王」（The Lion King），就曾在2011年時被重新翻出來全美公映，竟然又拿下了將近一億美元的票房，對迪士尼而言也實在是划算的買賣。

當然，這次放映的三部皮克斯動畫，情況又有所不同。嚴格說來，這根本談不上是重映。2020年的「靈魂急轉彎」，當時面對的是全美戲院幾乎悉數關門停業的困境，根本別無選擇，只能在當年聖誕節期間直接投放於Disney+平台。

該片反倒是在包括中國、菲律賓、馬來西亞在內的海外市場登上大銀幕，當時獲得1.21億美元的海外票房。

至於「路卡的夏天」和「青春養成記」，原本大可以按照原定計畫，分別在2021年暑期檔和2022年3月在北美院線公映。那時的美國疫情已相對緩和，大量戲院都已經恢復正常營業，也正期待能有更多新片上映。結果，當時迪士尼一把手的鮑伯查佩克（Bob Chapek），卻為了提振迪士尼的串流服務，一意孤行地將其撤檔，單純放在了網路平台。

「路卡的夏天」電影海報。（取材自IMDb）

此舉既招來皮克斯員工的強烈不滿，也讓迪士尼和北美戲院產業的關係一度緊張。

更麻煩的還在於，連續三部動畫都僅在線上發行，嚴重影響了皮克斯的品牌形象，打破了皮克斯動畫就是要在大銀幕觀賞的慣例，一定程度上讓美國觀眾改變了過往的觀影習慣，以至於疫情之後不再願意回到戲院。

如今，迪士尼早已換回艾格（Bob Iger）重新掌舵，而這一年多來，他始終致力於扭轉鮑伯查佩克時代的諸多錯誤決策，給予這三部動畫電影一次重新來過的機會，恐怕也是其中之一。迪士尼希望可以靠著「靈魂急轉彎」、「路卡的夏天」和「青春養成記」在2024年的接力公映，在美國重新掀起一股皮克斯旋風，讓美國觀眾重新習慣在電影院觀看動畫作品，同時也算是為明年6月上映的「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）做鋪陳。

「靈魂急轉彎」電影海報。（取材自IMDb）

畢竟，這三部影片的口碑其實還是相當不錯的，在影評網站「爛番茄」上分別有著95%、91%和95%的新鮮度，相比他們的近作「巴斯光年」（Lightyear，又譯「光年傳奇」）的74%新鮮度、「瘋狂元素城」（Elemental）的74%，孰優孰劣一目了然。

而且，除了上述好處之外，這三部舊作的放映也能填補迪士尼2024年公映計畫表上的一大漏洞。由於先前美國編劇工會和演員工會的罷工，導致今年的北美電影檔期大受影響，迪士尼也無法倖免。原定今年3月上映的皮克斯電影「艾立歐：第三星公關」（Elio，又譯「地球特派員」）一下子就被推遲到2025年6月；原定暑期上映的「獅子王前傳：木法沙」（Mufasa: The Lion King）被延後到2024年底；另外還有多部漫威作品也延後到2025年才會上映。

事實上，在2024年頭三個月，北美院線會出現一部迪士尼新片都沒有的「奇景」，直到4月5日，才會有一部迪士尼旗下20世紀影業製作的恐怖片「凶兆前傳」（The First Omen）上映。如今，靠著三部皮克斯舊作的上映，相信迪士尼應該多少可以贏回一些存在感。

（取材自澎湃新聞）