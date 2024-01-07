娛樂／湯姆漢克斯太空夢 獻聲「月球漫步者」

湯姆漢克斯對外太空世界充滿好奇與熱忱。（取材自X平台）

商業太空旅遊逐漸盛行，但這些載著名人和億萬富翁在亞軌道（suborbital）繞行數小時的短途太空旅行，不會看到奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）的身影，因為他覺得，商業太空旅行脫離地球的時間太短了。

兩度獲頒奧斯卡最佳男主角獎的好萊塢影壇傳奇湯姆漢克斯曾表示，「我不需要上上下下，我覺得，我需要在『天堂』多待一會兒。」

登陸月球（Going to the moon）全然是另一回事，這也是漢克斯共同編劇與講述旁白的沉浸式紀錄片「月球漫步者：與湯姆漢克斯的旅程」（The Moonwalkers: A Journey With Tom Hanks）的主軸。

漢克斯表示：「我不具備數學等專業科學能力，但我確信我可以馬上做一些事情，來協助推廣這項計畫。」

漢克斯深深對太空著迷，且將這股熱忱傾注到英國倫敦互動展演藝術中心「暗房」（Lightroom）的「月球漫步者」展覽之中。

這場展覽自2023年12月6日起，持續對外該放參觀至2024年4月21日。

強調真實 全片無AI生圖

展演中，參觀者坐在被圖像包圍的長板凳上，觀看歷時50分鐘的影片，其中生動重現美國太空總署（NASA ）的「阿波羅」（Apollo）太空任務，聚焦1969年至1972年之間，曾登陸月球並在月球地表上漫步的12名男性太空人 ，以及協助他們達成此一太空成就的數千名幕後科學家與工作人員，阿波羅計畫將成為孕育日後「阿提米絲」（Artemis）登月計畫、新一代登月太空人的基石。

THE MOONWALKERS: A JOURNEY WITH TOM HANKS Just thrilled to announce a collaboration with @tomhanks, @alifeofriley & @59productions, to produce a mind-blowing, large-scale immersive experience, opening in London @_LightRoomLDN Dec 6th!

Tickets already!: https://t.co/Tij6qFCjnT pic.twitter.com/TLanZA7keJ — Andy Saunders - Apollo Remastered (@AndySaunders_1) 2023年9月20日

「月球漫步者」利用科技結合紀錄片影像、插畫草圖、圖像動畫，以及數位重製照片，但漢克斯強調，展場中呈現的畫面，絕非電腦生成的影像。

漢克斯說：「每一張照片、每一張影像，都是由人類拍攝的照片。全都是真的，絕不造假。」

「月球漫步者」由漢克斯與英國紀錄片製作人萊利（Christopher Riley）共同撰寫劇本，並由67歲的漢克斯以他極具特色的溫暖、慈祥語調講述故事。

自幼迷太空 泳池模擬失重感

漢克斯表示，他第一次對太空著迷是在1968年，當年12歲的他透過電視轉播收看「阿波羅8號」太空船環繞月球飛行的直播影像，往後便對探索月球與太空的憧憬深深著迷；他透露，他曾多次試圖坐在自家後院的游泳池底部，模擬零重力的樣態。

漢克斯說形容當初的直播畫面，「你可以看到白雲、灰色海洋、深灰色陸地」，這在當年簡直是「偉大的傳奇」。

漢克斯透露，他當年用同一台電視機，觀看「蝙蝠俠」（Batman）和初代007特務約翰韋恩（John Wayne）的電影。

漢克斯自幼便展現出表演天分，他注定成為一名好萊塢演員，而不是一位太空人；因此，漢克斯對太空的癡迷，與其說是畫時代的科學，更偏向戲劇，且是人類深入太空的劇碼。

漢克斯在1995年的紀錄片電影「阿波羅13號」（Apollo 13）中，飾演1970年代阿波羅太空任務中身歷險境的任務指揮官洛維爾（Jim Lovell），在1990年代重新燃起大眾對阿波羅計畫太空任務的興趣。

湯姆漢克斯（中）在1995年電影「阿波羅13」演出登月指揮官，圖為劇照。（取材自X平台）

太空競賽被視為人類學的努力成果，代表人類無法克制的好奇心和人定勝天的渴望。美國已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）曾如此評論登月計畫，他說，NASA選擇月球，「不是因為這很簡單，而是因為它很困難」。

除了美國之外，中國和印度等國家也有送太空人上月球的計畫。

漢克斯則認為，「我不將科學或太空視作政治，也不把它當新聞看，而是類似1963年動作電影『傑森王子戰群妖』（Jason and the Argonauts）的一次偉大冒險，說明故事藝術和科學技術成就。」

阿提米絲二號 年底再次接近月球

「月球漫步者」的企畫內容也採訪了參與「阿提米絲二號」（Artemis II）月球探索任務的四位太空人，這是人類睽違半個世紀以來，即將再次有載人太空梭如此接近月球。

美國太空總署和加拿大太空局（CSA）已公布預定2024年底執行的「阿提米絲二號」任務的人員名單，其中包括三名美國太空人及一名加拿大籍太空人，四人將從甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），搭乘NASA的獵戶座（Orion）太空梭前往月球軌道，執行NASA的第一首次載人阿提米絲任務。

這四人分別是美國籍的魏斯曼 （Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、克里斯蒂娜·柯赫（Christina Koch），以及加拿大籍的漢森（Jeremy Hansen）；他們不會著陸，但會飛行6400哩，繞到月球背面，為2025年的登月任務預作演練後，直接返回地球，整趟任務預計10天完成。

此次任務將為一年後的另外兩人登陸月球做足準備，屆時將興建探索火星 的前進基地。

NASA發言人表示，阿提米絲二號任務是1972年阿波羅計畫結束以來，人類首度重返月球。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在休士頓詹森太空中心記者會上說，「這顯示我們有能力把人類成就往前推到更新的境界。」

阿提米絲二號的成員是完美團隊的合作夥伴，他們表示，即使沒有被選中執行任務，也對NASA新的登月計畫感到興奮。

三位美國太空人都有過派駐國際太空站（ISS）的經驗。柯赫是探月計畫的首位女性太空人；曾任海軍飛行員的葛洛佛則是首位參與月球任務非裔太空人，他將負責駕駛獵戶座號；而同樣出身海軍飛行員的魏斯曼將擔任此次任務指揮官；曾為戰鬥機飛行員的漢森，則將成為加拿大第一位探月太空人。

非裔的葛洛佛說：「（如果沒被選上的話，）我很樂意穿著睡衣在家觀看直播，我們要把人類送回月球，實在是太棒了。」

柯赫形容，阿提米絲任務是一段漫長旅程的開端，幾年後，它將指引人類前進火星。她說：「我認為我們會到達火星，因為我們需要解答所有人最基本的疑惑：人類在太空中是孤獨的存在嗎？」

柯赫接著說：「無論我走到哪裡，人們都會問我這個問題，以及身為太空人對此問題的看法。我們必須去火星，因為我們知道，最佳解答的機會可能就在那裡。」