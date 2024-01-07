娛樂／中國翻拍片數新高 在地化是核心

「瞞天過海」（見圖）翻拍自西班牙電影「佈局」。（取材自豆瓣電影）

2024年到來，回顧去年上映的中國電影，其中有11部翻拍片，為近五年數量最多的一次。近期的「瞞天過海」，翻拍自西班牙電影「佈局」（The Invisible Guest，又譯「看不見的客人」），不久前上映的「二手傑作」翻拍自2009年好萊塢 電影「冠軍老爹」（World's Greatest Dad，又譯「世界上最偉大的父親」)。

而「拯救嫌疑犯」翻拍自南韓 電影「七天」；去年暑假超級大熱門「消失的她」亦翻拍自1990年的蘇聯喜劇偵探電影「為單身漢設下的陷阱」；「好像也沒那麼熱血沸騰」則是翻拍自西班牙的「我和我的冠軍籃球隊」（Champions，又譯「籃球冠軍」）。

今年也將陸續有翻拍片上映，例如翻拍自南韓電影「祕密動物園」的「動物園裡有什麼？」，惠英紅、劉浩存主演的「燦爛的她」翻拍自南韓電影「季春奶奶」，早前宣布殺青的電影「極限逃脫」，原版則是2019年的南韓同名電影。菅田將暉、有村架純主演的日本 口碑佳作「花束般的戀愛」不久前也官宣要翻拍中國版，網友還根據「北上廣」等不同城市的地方設定，為中國版故事做趣味創作。

最愛翻拍南韓電影

據統計，近四年約有24部翻拍片上映，其中有10部翻拍自南韓影視作品。曾參與電影「嫌疑人X的獻身」（2017年中國上映，根據日本作家東野圭吾同名小說改編）的編劇王潮說，南韓電影類型化比較成熟，同屬東方文化背景，故事內核讓中國人比較容易理解共情。

例如，翻拍自南韓電影「擔保」的「無價之寶」，講述主角在追討欠款時，不得不暫時照看欠債人的女兒，兩個沒有血緣關係的人在相處中逐漸產生感情，用一種喜劇的方式呈現了一個溫情故事；不久前上映的電影「拯救嫌疑犯」翻拍自南韓電影「七天」，用犯罪嫌疑的類型片模式，講述了一個令人心痛的親情故事。兩部電影都是以親情、家庭為故事內核，在文化背景上更能打動觀眾，引發情感共鳴。

南韓電影「擔保」（圖）與中國改編版「無價之寶」皆著重討債者的內心變化，圖為劇照。（取材自豆瓣電影） 「無價之寶」劇照。（取材自豆瓣電影）

王潮看來，遍地翻拍作品更多是一種商業行為，在市場不明、投資回報不清的前景下，投資方相對更傾向於選擇比較穩健的項目，畢竟有原版，能夠看到故事呈現出來的具體樣貌，有票房數據，也好做參考，對製作周期也會比較好判斷。去年中國十一檔電影「好像也沒那麼熱血沸騰」的原版「籃球冠軍」，包含喜劇、運動、勵誌等類型元素，是2018年西班牙本土票房冠軍，在市場上已經得到了驗證。

近期的「瞞天過海」翻拍自2016年上映的西班牙電影「佈局」，原版豆瓣評分高達8.8分，在IMDb也有8分高分，該片先後被翻拍成南韓、義大利、印度等不同版本，已經證明該片是個成熟的IP；而「忠犬八公」的原版「忠犬八公物語」也是觀眾熟悉的IP，也被翻拍成多種國家版本。

「佈局」電影海報。（取材自IMDb）

王潮覺得，觀眾對於原版往往有記憶濾鏡，難免先入為主，同時翻拍想要在口碑上進行超越，一定要在原版內容上進行「合適的」改編或創新，這並不比原創容易。

翻拍其實對應的是原創，從編劇角度講，原創和翻拍在創作上難度差別不大，但原創對編劇的興奮度會更高。張藝謀導演近幾年創作力十分旺盛，已經上映的「一秒鐘」、「懸崖之上」、「堅如磐石」等，到已經殺青的「第二十條」，基本上都是原創故事。而在他創作中期的「三槍拍案驚奇」則直接翻拍自科恩兄弟的「血迷宮」。

好故事搶手 各國都翻拍

全球各地都有翻拍現象，好的故事，各方爭搶。義大利原版的「完美陌生人」（Perfect Strangers），目前已被西班牙、黎巴嫩、德國、希臘、法國、俄羅斯、美國、中國、南韓、日本等至少十幾個國家翻拍，品質參差。

義大利電影「完美陌生人」（圖）敘事風格獨特緊湊，被多國改編成在地化版本。（取材自IMDb） 改編自義大利「完美陌生人」的中國版「來電狂響」電影海報。（取材自豆瓣電影）

好萊塢也會購買中國電影版權翻拍，例如好萊塢大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）翻拍香港「無間道」，拍成「神鬼無間」（The Departed，又譯「無間道風雲」）拿下奧斯卡最佳電影、最佳改編劇本等多項大獎。即便有著極為成熟的工業製作體系，好萊塢仍然每年從海外尋找好的劇本計畫。幾個月前，索尼影業拿下「你好，李煥英」的翻拍權，宣布把這部2021年國產喜劇拍成一部英語版，並邀請導演賈玲擔任翻拍版的監製。

另外，曾國祥導演執導的「七月與安生」，在南韓翻拍成「再見，我的靈魂伴侶」，兩部電影口碑都屬上乘，而翻拍中國諜戰電影「風聲」的南韓版「幽靈」，卻將原作的豆瓣評分8.4「抄」成4.7；今年東京國際影展放映的日本電影「黃金少年」，翻拍自中國人氣網劇「隱密的角落」，將前者的「人格黑化」處理成很日式的「天才魔鬼大對決」。

在王潮看來，好的翻拍，對觀眾來講首先要是部好電影，其次才是部翻拍電影。在選擇翻拍一部電影前，創作者首先要弄清楚為什麼要翻拍它，「一部電影值得被翻拍一定會有一個錨點，先抓住這個錨點，再進行構建。重要就是做好本土化，包括能讓當地人理解的故事背景、人物性格、情節設定」。

觀眾愛改造而非照抄

電影市場允許翻拍，但應該要有足夠的創新，不等於原作幾乎原封不動的「照抄」。去年暑期檔電影「超能一家人」便是沒有做好本土化改編的例子。該片翻拍自俄羅斯電影「超能力家庭」（Super Bobrovs），故事背景仍設定在俄羅斯，幾乎沒有進行本土化特色處理，票房慘淡。

「忠犬八公」和「誤殺」是近年中國翻拍片口碑最好的兩部作品，豆瓣都拿到了7.5分。兩部電影之所以翻拍成功，就在於尊重原作故事核心的基礎上，又做了大量內容上的創新與本土化處理。

執導「忠犬八公」的徐昂坦言，翻拍絕對不是要與之前的版本一較高下，更多是想呈現出一部具有中國特色的電影，同時和觀眾用心地探討「愛寵、離別、親情」等話題。他將日本原版中的秋田犬改成了中華田園犬，「八公」的名字也改名為中國觀眾更熟悉的麻將牌「八筒」。故事背景設定在山城重慶，有各種鮮活接地氣的重慶元素，例如波瀾綿長的江景、青石板梯坎等。狗狗等候主人的地方，用跨江纜車車站取代了火車站，與人物與故事結合得十分自然。

馮小剛、陳沖主演的「忠犬八公」將日本原版中的秋田犬改成了中華田園犬。（取材自豆瓣電影） 日本「忠犬八公物語」海報。（取材自豆瓣電影）

徐昂的另一部翻拍電影「十二公民」，改編自1957年上映的好萊塢「十二怒漢」（12 Angry Men），將原版中的美國司法公正、種族歧視、階級差距等議題改為空巢老人、代溝矛盾等更貼近中國觀眾生活的主題，也是一次比較成功的翻拍案例。

（取材自新京報）