憶往／重返奧斯汀 45年前讀書成家處

德州大學的地標鐘塔，底樓墻上刻有聖經字句，依稀可見，當年故事多。（作者羅吉原提供）

1978年，我從德州 大學奧斯汀分校畢業離開之後，到這次和老婆重返奧斯汀，整整隔了45年。我們當年在奧斯汀結婚，這是我們讀書、成家之地，一直令我們懷念；也是我們退休之後，必需來打卡的地方之一。

今年6月初夏，我們去德州達拉斯市探望小兒子，其間抽出一天，往南開車200哩(三小時)循35號州際公路到德州首府奧斯汀。過了中點城市韋科(Waco)之後，我們在路邊的河狸加油站 (Buc-ee’s)聞香下馬，給車子加油並吃早午餐。約中午時刻，到達奧斯汀市。德州有名的河狸加油站以卡通河狸(beaver)為商標，加油站特別大，旁邊是購物中心，也很大，德州的特色就是大，購物中心裡有得獎的大厠所，寬敞光明，並販售食物，禮品等。

已婚學生宿舍 外觀不變

到了奧斯汀，我們第一站是訪問大學校園外的已婚學生宿舍。因為學校有補貼，比起自己在外面租屋，學校宿舍的房租便宜許多，因此，當年宿舍僧多粥少，我們申請了幾個月，在校外跟同學合租一間連排別墅(townhouse)來住，等了一學期之後，才分配到一間宿舍，得來不易。

令人驚奇的是45年後，宿舍仍是橘色磚房，環境也沒有變化。唯一的變化是宿舍改了性質，由已婚學生宿舍，變成單身學生宿舍，顯然學校當局在別處新蓋了已婚學生宿舍，緩解單身學生住宿的問題。我們在的時候，單身學生根本沒有宿舍，還聽説有情侶學生為了住學校宿舍而結婚。可惜我們不記得當年的地址，想不起以前住的是那一棟樓。不過眾樓之間，仍有一棟是洗衣房，大家共用，還是沒變。

我們也想回去當年住的連排別墅看看，可惜我們只記得路名，不記得路號，不過記得別墅一出來就是校車站，上下學方便。美國的車站一般是沒有招牌的，當天是星期日，校車不開，完全無法認出校車車站在哪裡。我們就在那條路上來回走幾回，路上景觀和當年大不相同，無法找到我們住過的連排別墅，不知道是否還在。

找過連排別墅之後，我們就回到校園。德州大學有名的鐘樓仍高高聳立，這個維多利亞 – 歌德式的建築，建於1937年，高94公尺，有27層樓。鐘樓的底部大樓屋簷下的牆上刻有英文字句：「Ye shall know the Truth and the Truth shall make you free 」(你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由)。此語來自《聖經》約翰福音8章32節，它點出學子求學的真諦。

1966年8月1日，有一名槍手占領鐘塔頂部，往下開槍，打死15人，傷31人，非常緊張、恐怖。從第一發子彈起算，直到96分鐘之後，槍手才被警方擊斃，其中的每分每秒，都可能有人傷亡。當年，我們都知道這個故事，有人還能説得繪影繪聲地；如今，年代久遠，此事早被淡忘。

市區校園佔地431英畝，學生總人數有5萬2000餘人，其中國際學生超過6000。當年我們讀書時候，國際學生學費有優待，和本州學生相同。雖然德州天然資源豐富，盛產石油 、天然氣，但是州政府知道天然資源總有耗盡的一天，只有教育是長遠之計。因此德州政府重視教育，本州學生的學費便宜；我來美國是自費留學，沒有獎學金，每學期要付學費。發現國際學生的學費，居然和台灣的台大相仿，讓我非常吃驚。我們離開後，據説被外州學生抗議，學校才取消國際生的學費優待。

物數天大樓 約會舊地

我們看完鐘塔，就往北，開車進入校園，第一個要找的是「物數天」(物理、數學、天文)大樓，有14層高，這個大樓的底部是個圖書館，以前我和老婆常常晚上來這裡「讀書、做功課」，其實是約會的地方，正是北宋歐陽修寫的：「月上柳梢頭，人約黃昏後」的去處。

找到物數天大樓，我的電機系館與老婆的藥學系館就不遠了。以前電機系館是六樓建築，夏天冷氣充足，系館外面有個小停車場，我們研究生常常周末開車進校園，停車進館吹冷氣。如今，舊的電機系館、小停車場都不見了，好不容易看到有兩棟大樓連在一起，中間寫著電機系館，建築形態跟以前完全不同，總算找到。我們沒有證件，不能進館吹冷氣。

電機系是熱門科系，日新月異可以瞭解；物數天顯然是較冷門，大樓45年不變。我有位電機系校友，他說他回校園不止一次，可是怎樣都找不到系館，因為他沒有先找較冷門的物數天大樓，他又不知道現在電機系館的樣子，直接找電機系館當然找不到。

老婆的藥學系系館也沒什麽變化，但是系館前的道路變化很多，根本找不到路，幸好我們從物數天大樓開始，鎖定方向，才找到。

回想我以前考進台大電機系時，它屬工學院。當時的工學院有土木、機械、電機、化工四系，我們低年級時常在椰林大道邊的工學院裡上課。那時，電機系就有自己的系館，我們高年級時，在系館上課，從此可以看出一點未來的端倪。如今，台大電機系已從工學院獨立成電機學院，系館也增到五個，我早就不認得了。