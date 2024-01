憶往／重返奧斯汀 45年前讀書成家處

德州大學的地標鐘塔,底樓墻上刻有聖經字句,依稀可見,當年故事多。(作者羅吉原提供)

1978年,我從德州 大學奧斯汀分校畢業離開之後,到這次和老婆重返奧斯汀,整整隔了45年。我們當年在奧斯汀結婚,這是我們讀書、成家之地,一直令我們懷念;也是我們退休之後,必需來打卡的地方之一。

今年6月初夏,我們去德州達拉斯市探望小兒子,其間抽出一天,往南開車200哩(三小時)循35號州際公路到德州首府奧斯汀。過了中點城市韋科(Waco)之後,我們在路邊的河狸加油站 (Buc-ee’s)聞香下馬,給車子加油並吃早午餐。約中午時刻,到達奧斯汀市。德州有名的河狸加油站以卡通河狸(beaver)為商標,加油站特別大,旁邊是購物中心,也很大,德州的特色就是大,購物中心裡有得獎的大厠所,寬敞光明,並販售食物,禮品等。

已婚學生宿舍 外觀不變

到了奧斯汀,我們第一站是訪問大學校園外的已婚學生宿舍。因為學校有補貼,比起自己在外面租屋,學校宿舍的房租便宜許多,因此,當年宿舍僧多粥少,我們申請了幾個月,在校外跟同學合租一間連排別墅(townhouse)來住,等了一學期之後,才分配到一間宿舍,得來不易。

令人驚奇的是45年後,宿舍仍是橘色磚房,環境也沒有變化。唯一的變化是宿舍改了性質,由已婚學生宿舍,變成單身學生宿舍,顯然學校當局在別處新蓋了已婚學生宿舍,緩解單身學生住宿的問題。我們在的時候,單身學生根本沒有宿舍,還聽説有情侶學生為了住學校宿舍而結婚。可惜我們不記得當年的地址,想不起以前住的是那一棟樓。不過眾樓之間,仍有一棟是洗衣房,大家共用,還是沒變。

我們也想回去當年住的連排別墅看看,可惜我們只記得路名,不記得路號,不過記得別墅一出來就是校車站,上下學方便。美國的車站一般是沒有招牌的,當天是星期日,校車不開,完全無法認出校車車站在哪裡。我們就在那條路上來回走幾回,路上景觀和當年大不相同,無法找到我們住過的連排別墅,不知道是否還在。

找過連排別墅之後,我們就回到校園。德州大學有名的鐘樓仍高高聳立,這個維多利亞 – 歌德式的建築,建於1937年,高94公尺,有27層樓。鐘樓的底部大樓屋簷下的牆上刻有英文字句:「Ye shall know the Truth and the Truth shall make you free 」(你們必曉得真理,真理必叫你們得以自由)。此語來自《聖經》約翰福音8章32節,它點出學子求學的真諦。

1966年8月1日,有一名槍手占領鐘塔頂部,往下開槍,打死15人,傷31人,非常緊張、恐怖。從第一發子彈起算,直到96分鐘之後,槍手才被警方擊斃,其中的每分每秒,都可能有人傷亡。當年,我們都知道這個故事,有人還能説得繪影繪聲地;如今,年代久遠,此事早被淡忘。

市區校園佔地431英畝,學生總人數有5萬2000餘人,其中國際學生超過6000。當年我們讀書時候,國際學生學費有優待,和本州學生相同。雖然德州天然資源豐富,盛產石油 、天然氣,但是州政府知道天然資源總有耗盡的一天,只有教育是長遠之計。因此德州政府重視教育,本州學生的學費便宜;我來美國是自費留學,沒有獎學金,每學期要付學費。發現國際學生的學費,居然和台灣的台大相仿,讓我非常吃驚。我們離開後,據説被外州學生抗議,學校才取消國際生的學費優待。

物數天大樓 約會舊地

我們看完鐘塔,就往北,開車進入校園,第一個要找的是「物數天」(物理、數學、天文)大樓,有14層高,這個大樓的底部是個圖書館,以前我和老婆常常晚上來這裡「讀書、做功課」,其實是約會的地方,正是北宋歐陽修寫的:「月上柳梢頭,人約黃昏後」的去處。

找到物數天大樓,我的電機系館與老婆的藥學系館就不遠了。以前電機系館是六樓建築,夏天冷氣充足,系館外面有個小停車場,我們研究生常常周末開車進校園,停車進館吹冷氣。如今,舊的電機系館、小停車場都不見了,好不容易看到有兩棟大樓連在一起,中間寫著電機系館,建築形態跟以前完全不同,總算找到。我們沒有證件,不能進館吹冷氣。

電機系是熱門科系,日新月異可以瞭解;物數天顯然是較冷門,大樓45年不變。我有位電機系校友,他說他回校園不止一次,可是怎樣都找不到系館,因為他沒有先找較冷門的物數天大樓,他又不知道現在電機系館的樣子,直接找電機系館當然找不到。

老婆的藥學系系館也沒什麽變化,但是系館前的道路變化很多,根本找不到路,幸好我們從物數天大樓開始,鎖定方向,才找到。

回想我以前考進台大電機系時,它屬工學院。當時的工學院有土木、機械、電機、化工四系,我們低年級時常在椰林大道邊的工學院裡上課。那時,電機系就有自己的系館,我們高年級時,在系館上課,從此可以看出一點未來的端倪。如今,台大電機系已從工學院獨立成電機學院,系館也增到五個,我早就不認得了。