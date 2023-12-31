封面故事／深入偏鄉、助學棄名利 愛基會朋友無悔

放棄名利，一心助學的愛基會成員們。（記者徐佳／攝影）

(註：原文刊載於2009年)

教學樓內一間約60平方公尺的小房間裡，擺著10張桌子和10台電腦，這就是資助了全中國約300所愛心小學和數不清貧困學生的浙江省新華愛心教育基金會的總部。10名工作人員每天在學生食堂用餐，住教師宿舍，領微薄的補貼，偶爾吃一碗2美元的過橋米線，就算打牙祭。

如果不是親眼看到，很難相信這些生活簡樸的工作人員，以前都曾是大企業或高等學府的重要行政主管。秘書長姚霽光曾任中華航空的高階主管、副秘書長劉黎理是前衛理女中的教務主任，茅鍾琪則是華興中學前校長，為了愛心助學的共同目標，他們遠離家人，聚集到浙江平湖這個小城，過著與以往完全不同的生活，卻個個樂在其中。

看到孩子成材 很滿足

但就算是這樣非常基本的開銷，也都來自愛基會專項的募款，絕不挪用愛心捐款。至於該會理事長、上海台華皮件有限公司董事長張君達，則完全不接受補貼，還不時捐款給基金會。

談到為何會選擇如此與眾不同的退休 生活，張君達表示，「打麻將、打高爾夫球也是退休生活，我四處助學也是退休生活，可是我以後可以看到的是一大群成材的孩子，想到這些我很滿足」。

平湖是記者這次採訪四川震災周年行程的第一站，抵達平湖見到這群「非常人」時，他們正在商討是否要取消與四川一所小學的合作。因為該小學所在的地方政府不願按照愛基會一貫的要求，先將配套款項投入建設，反而要先用愛基會的捐款。張君達斬釘截鐵的表示，「這樣絕對不可以，如果地方政府後來賴帳，校舍建了一半爛在那兒，我們既對不起捐款人，也對不起學生和學校！」寧可少做，也要保證品質，這是愛基會工作的原則。

由台灣的監察院院長王建煊在2007年創立的浙江省新華愛心教育基金會，是台灣和美國愛心第二春文教基金會的姊妹基金會，負責執行兩個基金會在中國的捐助工作。王建煊任監察院長後，已辭去愛基會的工作，但由他帶領成立的團隊仍秉持創會原則，繼續「撿回珍珠計畫」、「愛心小學」、「一個孩子一個蛋」、「愛心圖書館 」和「寒梅班」等助學計畫。

世界日報四川賑災基金會這次委託愛基會捐建了五所愛心小學和愛心教學樓，25座「愛心圖書館」以及在災區設立四個珍珠班，並且幫助寒梅學生。

深入珍珠班 不怕餘震

為了確保幫助有需要的學生，愛基會不僅對每個項目都定有嚴格的章程進行控管，在甘肅、四川、安徽和上海也設有辦事處，就近監督援助項目，並尋找需要的捐助對象。

實地考察更是不可缺少的工作，成員們每年都要深入全國各地的珍珠班，面試新生，對於有疑問的學生，還要到學生家中進行實地考察。因為貧困學生的家大多在山區和偏遠農村，有時候拜訪兩戶學生，就要花上一整天。「全國4000多名『珍珠』沒有一個不認識我，大家都有我的手機，有問題隨時可以聯絡我。」張君達的語氣中充滿驕傲。

去年四川大地震 後，愛基會成員更是不顧餘震的危險，在5月底、6月初多次前往災區。為了確定要援建的愛心小學，張君達更在8月，用半個月的時間，行程6000哩，訪問了50個災區小學，找到27所最需要幫助的學校。「餘震、土石流不斷，可是很奇怪，心中竟然沒有一點害怕，也許是在台灣地震經歷得多了。」張君達笑說。加入愛基會短短兩年間，張君達全中國已經跑了三遍，如今他開車走山路的水平，比專業司機還高。