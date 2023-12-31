料理功夫／自種南瓜 甜鹹都好吃

金瓜米粉

今年第一次試種芋香南瓜，除了送人外，趕快拿來做各種佳肴。將新鮮的南瓜蒸熟，不需要什麼技巧，只要把無敵的南瓜派綜合辛香料，與其他食材混在一起，倒入現成的派皮，就成了一道美味無比的南瓜派，在聖誕節 及跨年派對上，都是能端上桌讓賓主盡歡的甜點。

金瓜米粉

參考台灣廚師阿基師的金瓜米粉，這道炒金瓜米粉特別有台灣家鄉味。

材料：

南瓜半個、胡蘿蔔1根、蝦米1把、米粉1包、香菇5朵、新鮮魷魚半條、大蒜、薑絲、水、老抽2湯匙、沙拉油1匙、沙茶醬、蠔油、胡椒粉少許。

作法：

1.南瓜刨絲，胡蘿蔔和香菇切絲，並將米粉及蝦米先用溫水泡軟。

2.取一鍋倒入水，水滾後加入老抽2湯匙及沙拉油1匙後，米粉入鍋稍煮並剪斷，關火後撈出。

3.炒鍋入油，先爆香蝦米及香菇，再將南瓜絲及胡蘿蔔絲加入翻炒，加些蠔油、胡椒粉及水2杯煮開後，加入煮好的米粉翻炒。

4.魷魚切絲，入滾水稍微燙一下即可撈起。另起油鍋，將魷魚與大蒜、薑絲、沙茶醬翻炒，迅速起鍋，最後和米粉一起拌勻即可。

小叮嚀：

1.米粉先燙好的煮法，可使米粉較易上色及入味，並避免過度翻炒使米粉不成形。

2.魷魚先汆燙好，炒時就不會出水。魷魚也可用其他肉類替代，如豬、雞、香腸絲。

南瓜派

南瓜派

材料：

冷凍派皮（Pie Crust）、蒸熟的南瓜440克、全蛋1顆、蛋黃3顆、白糖半杯、紅糖半杯、麵粉2湯匙、鹽半茶匙、南瓜派綜合辛香配料、奶水（evaporated milk）1又1/4杯。

南瓜派食材

作法：

1.冷凍派皮提早拿出退冰，入烤箱375℉烤約20分，置旁待涼。

2.蒸熟的南瓜混合全蛋、蛋黃3顆、白糖、紅糖、麵粉、鹽、南瓜派綜合辛香配料、奶水，攪拌均勻後倒入冷卻的派皮，以325℉烤約50至60分鐘即可。

小叮嚀：

1.這個派要前一天先做好，放入冰箱冷藏後隔天再拿出來食用。

2.南瓜派綜合辛香料可在WalMart買到。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。