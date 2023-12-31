我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

料理功夫／自種南瓜 甜鹹都好吃

閔娜
金瓜米粉
金瓜米粉

今年第一次試種芋香南瓜，除了送人外，趕快拿來做各種佳肴。將新鮮的南瓜蒸熟，不需要什麼技巧，只要把無敵的南瓜派綜合辛香料，與其他食材混在一起，倒入現成的派皮，就成了一道美味無比的南瓜派，在聖誕節及跨年派對上，都是能端上桌讓賓主盡歡的甜點。

金瓜米粉

參考台灣廚師阿基師的金瓜米粉，這道炒金瓜米粉特別有台灣家鄉味。

材料：

南瓜半個、胡蘿蔔1根、蝦米1把、米粉1包、香菇5朵、新鮮魷魚半條、大蒜、薑絲、水、老抽2湯匙、沙拉油1匙、沙茶醬、蠔油、胡椒粉少許。

作法：

1.南瓜刨絲，胡蘿蔔和香菇切絲，並將米粉及蝦米先用溫水泡軟。

2.取一鍋倒入水，水滾後加入老抽2湯匙及沙拉油1匙後，米粉入鍋稍煮並剪斷，關火後撈出。

3.炒鍋入油，先爆香蝦米及香菇，再將南瓜絲及胡蘿蔔絲加入翻炒，加些蠔油、胡椒粉及水2杯煮開後，加入煮好的米粉翻炒。

4.魷魚切絲，入滾水稍微燙一下即可撈起。另起油鍋，將魷魚與大蒜、薑絲、沙茶醬翻炒，迅速起鍋，最後和米粉一起拌勻即可。  

小叮嚀：

1.米粉先燙好的煮法，可使米粉較易上色及入味，並避免過度翻炒使米粉不成形。

2.魷魚先汆燙好，炒時就不會出水。魷魚也可用其他肉類替代，如豬、雞、香腸絲。

南瓜派

南瓜派
南瓜派

材料：

冷凍派皮（Pie Crust）、蒸熟的南瓜440克、全蛋1顆、蛋黃3顆、白糖半杯、紅糖半杯、麵粉2湯匙、鹽半茶匙、南瓜派綜合辛香配料、奶水（evaporated milk）1又1/4杯。

南瓜派食材
南瓜派食材

作法：

1.冷凍派皮提早拿出退冰，入烤箱375℉烤約20分，置旁待涼。

2.蒸熟的南瓜混合全蛋、蛋黃3顆、白糖、紅糖、麵粉、鹽、南瓜派綜合辛香配料、奶水，攪拌均勻後倒入冷卻的派皮，以325℉烤約50至60分鐘即可。

小叮嚀：

1.這個派要前一天先做好，放入冰箱冷藏後隔天再拿出來食用。

2.南瓜派綜合辛香料可在WalMart買到。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

聖誕節

上一則

料理功夫／黃豆燉豬腿肉

下一則

移民專頁／移民局網站查詢案件審理狀態 可切換不同語言

延伸閱讀

聖誕煮南瓜濃湯 掌握5訣竅在南瓜海中挑對瓜

聖誕煮南瓜濃湯 掌握5訣竅在南瓜海中挑對瓜
連皮帶籽都美味 南瓜2吃

連皮帶籽都美味 南瓜2吃
料理功夫／冬日暖胃 南瓜濃湯

料理功夫／冬日暖胃 南瓜濃湯
南瓜防癌、保眼、護膚 但不宜吃太多

南瓜防癌、保眼、護膚 但不宜吃太多

熱門新聞

研究指出，每天只要進行兩分鐘的費力運動，就能降低早死風險達18%。即使在跑步機上跑個幾分鐘，都能促進身體健康。(本報資料照片)

養生／每天做「費力運動」2分鐘 降低早死風險

2023-12-24 14:28
聖誕節窗台燭光有多種含義。（Anne Nygård/Unsplash)

封面故事／聖誕節在窗台上燃起1支蠟燭 有什麼含義？

2023-12-24 12:16
從周芷若到新版滅絕師太，周海媚完成了自我和角色的轉變。(取材自新京報)

新聞眼／玉女標籤 周海媚為何擺脫不掉

2023-12-24 08:35
第一夫人吉兒·拜登與兒童們在白宮迎接白宮聖誕樹。這棵樹有18英尺半高，來自北卡州的弗利特伍德的克萊恩教堂苗圃。（美聯社）

封面故事／每到年底就打噴嚏、鼻塞？罪魁禍首可能是聖誕樹

2023-12-24 13:05

旅遊／船票超賣 郵輪乘客被丟包

2023-12-24 14:32

理財／遺屬社安金福利 5點你可能不知

2023-12-24 01:16

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料