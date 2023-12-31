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料理功夫／黃豆燉豬腿肉

韓美慧
黃豆燉豬腿肉
黃豆燉豬腿肉

這是一道在眷村餐廳吃到的美味黃豆燉豬蹄（豬腳），吃起來口感濃郁，結合豬蹄的動物膠質、黃豆補血通乳，養顏美容的植物蛋白。回家後尋著口中味蕾滋味，上網找到幾篇食譜後，我結合幾項方便取得的食材，利用電鍋即可做出，發現滋味也很棒，算是簡易上手版，大家照著方法，即可享受美味。

材料：

豬腿肉（豬腳亦可）600克、黃豆100克、薑1塊、青蔥1條、洋蔥1/4顆、薄醬油30毫升、豆乳醬2大匙（沒有的話，可用醬油替代）、水50毫升。

黃豆燉豬腿肉
黃豆燉豬腿肉

作法：

1.燒熱開水，汆燙豬腿肉去腥味，變色後撈起，用冷水清洗。

2.黃豆泡水2小時，濾乾備用。

3.把薑切塊，青蔥洗好切段，洋蔥去皮備用。

4.拿個鍋子，放入豬腿肉、薑片、青蔥段、泡好水的黃豆，加入薄鹽醬油、豆乳醬，最後加入水。

5.放入電鍋燜煮約60分鐘，出鍋後再用瓦斯小火收乾湯汁，讓醬燒的味道可以更入味，即可上桌。

小叮嚀：

1.豬蹄（豬腳）、豬腿肉皆可，依個人喜好選擇。喜歡有酒香者，可以加入米酒。

2.沒放入鹽巴，因為豆乳醬有鹹味。經過燉煮，香氣四溢，黃豆吸飽滷汁，豬腿肉的皮也軟Q，非常下飯。

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